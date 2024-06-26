Облачный провайдер ActiveCloud (ГК Softline) и ИТ-интегратор Hilbert Team перевели инфраструктуру интернет-магазинов компании «Firmova» в облако

ActiveCloud, ведущий поставщик облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга для клиентов России и Белоруссии, совместно с ИТ-интегратором Hilbert Team помогли интернет-магазинам Bellavка и Ramonki (принадлежат «Firmova») перевести сайт и мобильное приложение в облако, обеспечив отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры и внедрив возможность автоматического масштабирования в зависимости от нагрузок. Для этого специалисты спроектировали и развернули целевую облачную инфраструктуру на PaaS платформе, перенесли сервисы в Kubernetes и настроили CI/CD процессы. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Bellavка и Ramonki — белорусские интернет-магазины по продаже одежды, которые принадлежат компании «Firmova». Каталог каждого магазина составляет более 60 тыс. позиций.

Изначально инфраструктура компании размещалась у нескольких хостеров, сайты и приложения использовали собственные бэкенды, которые обращались к единой базе данных. Однако с ростом числа покупателей специалисты заказчика осознали, что в скором времени запасы ИТ-мощностей исчерпают свой лимит. Тогда для решения проблемы масштабирования, подготовки к расширению продаж и выходу на новые рынки «Firmova» обратилась к специалистам ActiveCloud и Hilbert Team.

Основные цели, которые стояли перед объединенной командой экспертов — обеспечить отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры магазинов Bellavка и Ramonki и внедрить возможность автоматического масштабирования в зависимости от нагрузки. Для этого было принято решение перенести всю инфраструктуру заказчика, включая сайт и мобильное приложение, в облачную PaaS платформу. Миграция в облако позволила бы не только подготовить интернет-магазины к масштабированию, но и обеспечить высокую доступность и надежность, а также упростить процессы развертывания и обновления ИТ-сервисов.

Первоначально команда экспертов провела ИТ-аудит текущей инфраструктуры и сервисов заказчика, по результатам которого спроектировала новую целевую облачную инфраструктуру уже в PaaS платформе. Благодаря тому, что специалисты тщательно изучили особенности устройства текущей системы, в дальнейшем при миграции удалось минимизировать проблемы, обычно возникающие при переходе. По окончании подготовительных работ проектная команда развернула ИТ-инфраструктуру заказчика в PaaS платформе и настроила ее работу. Для её установки и поддержки были использованы подход Infrastructure as Code (IaC) и инструменты Terraform и Terragrunt, которые в совокупности ускорили подготовку и минимизировали ошибки, связанные с человеческим фактором.

Для того, чтобы заказчик смог эффективно управлять ресурсами, проектная команда перенесла сервисы в Kubernetes. Автоматическое масштабирование реализовано с помощью Kubernetes HPA, стандартизация и упрощение приложений — посредством менеджера пакетов Helm Charts. А для автоматизации непрерывного развертывания команда установила Argo CD.

В рамках проекта команда также настроила системы мониторинга, алертинга и логирования с помощью инструментов Prometheus, Grafana, VictoriaMetrics, OpenSearch. Благодаря этому заказчик имеет возможность в режиме реального времени получать всю необходимую информацию о состоянии инфраструктуры. Последним этапом стала разработка эксплуатационной документации.

В результате проектной команде, состоящей из специалистов облачного провайдера ActiveCloud и ИТ-интегратора Hilbert Team, удалось за 3 месяца обеспечить интернет-магазины надежной, отказоустойчивой и безопасной ИТ-инфраструктурой, которая легко масштабируется и может выдержать любую нагрузку.

Руководитель управления продаж и аккаунтинга ГК ActiveCloud Андрей Шарлай: «Вместе с командой Hilbert Team мы смогли обеспечить для заказчика надежную и масштабируемую ИТ-инфраструктуру, отвечающую требованиям по доступности, отказоустойчивости и легкому масштабированию. Этот кейс отлично демонстрирует, как облачная платформа ActiveCloud способствует устойчивому росту онлайн-бизнеса. Мы сотрудничаем с различными компаниями в сфере веб-разработки и ИТ-аутсорсинге, для того чтобы совместно с партнерами решить самые требовательные кейсы заказчиков».

Генеральный директор Hilbert Team Вячеслав Бессонов: «Облако — эффективный и экономически оправданный инструмент для ecom. Созданная нашими экспертами новая облачная инфраструктура позволила достичь цели заказчика и обеспечить надежный рост его бизнеса».

Управляющий Firmova Алексей Максимкин: «Использование облака – для нас важное стратегическое решение на пути к дальнейшему масштабированию на рынке СНГ. Коллеги из ActiveCloud и Hilbert Team помогли без простоев мигрировать наши интернет-магазины в новую облачную инфраструктуру. Благодаря этому у нас появилась возможность гибко подстраиваться под меняющийся объем продаж, легко наращивать ресурсы в пиковые периоды и не беспокоиться о технических ограничениях со стороны инфраструктуры и сервисов».