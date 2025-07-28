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VictoriaMetrics


УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 «Лаборатория Числитель» представила полноценную альтернативу Grafana 1
25.09.2024 Разработчик Astra Linux выпустил суверенный аналог Zabbix без сложностей в настройке 1
26.06.2024 Облачный провайдер ActiveCloud (ГК Softline) и ИТ-интегратор Hilbert Team перевели инфраструктуру интернет-магазинов компании «Firmova» в облако 1
10.04.2024 Чем отличаются платформы Kubernetes друг от друга: важные критерии 2
29.02.2024 Российский разработчик SimpleOne размещает инсталляции своих клиентов в облаке Itglobal.com и пользуется сервисами Managed IT и Devops Bridge 1
21.02.2023 «Флант» выступит на конференции CNews «Технологический суверенитет 一 новая ИТ-стратегия Российского бизнеса» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

VictoriaMetrics и организации, системы, технологии, персоны:

Zabbix SIA - Заббикс 118 2
8606 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2196 1
Yandex - Яндекс 7933 1
Softline - Софтлайн 3055 1
Telegram Group 2317 1
Цифра ГК 2497 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 163 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 71 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 122 1
ICL ГК 420 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 109 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 325 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 135 1
Flant - Флант 128 1
ICL Astra Services 13 1
Hilbert Team - Гилберт Тим 2 1
SoftMagazin - Софтмагазин Трейд 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1232 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 43 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69603 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22160 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1037 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32527 3
DevOps - Development и Operations 975 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16453 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11914 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54229 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 384 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30982 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2692 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6527 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1680 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2273 2
Стандартизация - Standardization 2195 2
NoOps-платформа 15 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7852 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9801 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4304 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11565 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1137 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16605 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 548 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26355 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6432 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13065 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1308 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1234 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12553 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3019 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2589 1
BIOS IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой - BMC - Baseboard Management Controller 83 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25206 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2824 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1156 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5133 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11762 1
Control Plane - уровень протоколов, контролирующих состояние сети и заполняющих таблицы пересылок 28 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3255 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1313 1
Linux OS 10386 2
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 62 2
Prometheus - Monitoring system & time series database 64 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 302 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 27 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Monitoring - Астра Мониторинг 10 1
Microsoft Windows 16040 1
Red Hat OpenShift 133 1
Docker - Платформа распределённых приложений 389 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 176 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 84 1
Microsoft MECM - Microsoft Endpoint Configuration Manager - Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection - Microsoft Endpoint Protection - Microsoft Endpoint DLP 298 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 45 1
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 39 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 125 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 311 1
SUSE Rancher 24 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 378 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1387 1
Mattermost 13 1
Flant Okmeter 11 1
CNCF - Argo CD 6 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 307 1
Amazon OpenSearch 29 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 172 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ACM - Astra Configuration Manager 8 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 253 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 275 1
Владышев Алексей 5 1
Юдин Дмитрий 23 1
Чуканов Сергей 100 1
Белов Василий 61 1
Максимкин Алексей 3 1
Политов Вадим 2 1
Бессонов Вячеслав 2 1
Шарлай Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151327 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44627 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52801 1
Япония 13404 1
Беларусь - Белоруссия 5905 1
Бразилия - Федеративная Республика 2412 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14318 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1384 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Латвия - Рига 98 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9456 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4129 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7115 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5241 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25111 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2606 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5652 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1281 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1462 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4568 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49828 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1619 1
Gartner - Гартнер 3583 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2078 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374329, в очереди разбора - 748419.
Создано именных указателей - 179182.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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