Argo CD — декларативная GitOps-утилита для непрерывной доставки (continuous delivery) приложений в Kubernetes. Argo CD использует Git как единый «источник правды». Как только в Git-репозитории появляется новая конфигурация приложения, Argo CD приводит приложение к описанному в конфигурации состоянию. Утилита сама отслеживает изменения в репозиториях с кодом и с образами контейнеров.

С 2020 года Argo CD развивается под патронажем фонда Cloud Native Computing Foundation (CNCF).