Получите все материалы CNews по ключевому слову
Linux Foundation CNCF Argo CD
Argo CD — декларативная GitOps-утилита для непрерывной доставки (continuous delivery) приложений в Kubernetes. Argo CD использует Git как единый «источник правды». Как только в Git-репозитории появляется новая конфигурация приложения, Argo CD приводит приложение к описанному в конфигурации состоянию. Утилита сама отслеживает изменения в репозиториях с кодом и с образами контейнеров.
С 2020 года Argo CD развивается под патронажем фонда Cloud Native Computing Foundation (CNCF).
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Linux Foundation и организации, системы, технологии, персоны:
|BMW Group 464 1
|Tesla Motors 423 1
|Volvo Cars 256 1
|Связной ГК 1384 1
|Максимкин Алексей 3 1
|Бессонов Вячеслав 2 1
|Шарлай Андрей 1 1
|Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 1
|Баталов Александр 27 1
|Лашин Ренат 83 1
|Чистов Александр 21 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155875 3
|Беларусь - Белоруссия 6013 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14460 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400765, в очереди разбора - 732615.
Создано именных указателей - 185948.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.