Argo CD


Argo CD — декларативная GitOps-утилита для непрерывной доставки (continuous delivery) приложений в Kubernetes. Argo CD использует Git как единый «источник правды». Как только в Git-репозитории появляется новая конфигурация приложения, Argo CD приводит приложение к описанному в конфигурации состоянию. Утилита сама отслеживает изменения в репозиториях с кодом и с образами контейнеров.

С 2020 года Argo CD развивается под патронажем фонда Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

19.11.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг платформ Kubernetes для начинающих 1
17.12.2024 Внедрение Kubernetes — очевидные проблемы и пути решения 1
16.07.2024 «Штурвал 2.6» позволяет создавать кластеры Kubernetes и динамически управлять ими в любой ИТ-инфраструктуре 1
26.06.2024 Облачный провайдер ActiveCloud (ГК Softline) и ИТ-интегратор Hilbert Team перевели инфраструктуру интернет-магазинов компании «Firmova» в облако 1
03.11.2023 Первой российской Kubernetes-платформе исполнилось 6 лет 1
21.03.2023 В Deckhouse появился модуль для доставки приложений в Kubernetes 1
01.03.2021 Red Hat представила новую версию OpenShift 1

