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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166239
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MinIO

MinIO


17.12.2024 Внедрение Kubernetes — очевидные проблемы и пути решения 1
12.08.2024 Новые возможности СУБД Jatoba – улучшены функции безопасности, удобства и функциональности 1
06.06.2024 ROC Backup: решение для полного резервного копирования данных сервисов «Яндекс 360 для бизнеса» 1
24.06.2022 Как движется процесс импортозамещения в сфере ИТ 1
06.06.2022 Выручка «Синимекс» превысила 2,7 млрд рублей по итогам 2021 года 1
07.02.2022 Компания «Синимекс» реализовала проект по обновлению личного кабинета IDP для клиентов Volkswagen Group Rus 1
02.07.2021 Red Hat OpenShift 4.8 расширяет спектр рабочих нагрузок для гибридного облака 1
22.10.2020 Банк «Открытие» и «Неофлекс» запустили новую технологическую платформу для моделей машинного обучения 1
05.10.2020 Модульбанк сделал выбор в пользу Infinidat 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

MinIO и организации, системы, технологии, персоны:

Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 2
Infinidat 32 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Microsoft Corporation 24625 1
Red Hat 1305 1
Apple Inc 12101 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Intel Corporation 12197 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
МегаФон 8805 1
SAP SE 5279 1
Oracle Corporation 6688 1
Realtek Semiconductor 62 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Directum - Директум 1090 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
Gelarm - Геларм 36 1
Открытые технологии 701 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Nginx - Энджайникс 164 1
UseTech - Юзтех Интеграция 50 1
ГПБ Мобайл - Газпромбанк Мобайл 30 1
Oracle Siebel Systems 507 1
Kaspersky - Апротех НПО - Адаптивные промышленные технологии НПО 17 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
Yandex - Яндекс 7340 1
К2Тех 131 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 1
Volkswagen Group - VW 280 1
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 61 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Ренессанс Страхование 160 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 44 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
X5 5Post - 5Пост 48 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 1
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 15 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 45 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 1
Turkiye IS Bankasi Anonim Sirketi - İşbank (Isbank, Ишбанк) 7 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 14 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 14 1
Сибур Холдинг - Сибур АГХК - Амурский ГХК - Амурский газохимический комплекс 7 1
Почта России ПАО 2112 1
Связной ГК 1369 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 2
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Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 2
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Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1080 2
Оповещение и уведомление - Notification 4608 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 258 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 234 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 249 1
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Serverless computing - Бессерверные вычисления 106 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3727 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 1
Oracle Java - язык программирования 3075 2
React - JavaScript фреймворк 72 2
Infinidat InfiniBox - СХД 17 1
Jenkins 44 1
Apache Airflow 44 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 47 1
MLflow 14 1
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 41 1
Red Hat OpenShift 132 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 1
Broadcom - VMware - Spring Boot 12 1
Kubernetes Helm - менеджер пакетов 11 1
Apple ID - Система аутентификации 121 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Red Hat Kubernetes Operators - Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes 12 1
Red Hat Services & Support 6 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Microsoft Office 3734 1
Terrasoft Creatio 96 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 524 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
UseTech - UseBus 28 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 80 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 24 1
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 27 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 150 1
Microsoft Dynamics 365 132 1
Red Hat OpenShift Pipelines 3 1
Red Hat OpenShift Serverless 4 1
Red Hat Ansible 103 1
ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 38 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 23 1
Овчинников Илья 7 1
Николаев Павел 4 1
Бобровский Владимир 2 1
Лазаричева Екатерина 1 1
Титов Илья 11 1
Ермилов Денис 10 1
Меденцев Константин 97 1
Натрусов Артем 284 1
Шадаев Максут 1009 1
Сотин Денис 205 1
Плешков Алексей 67 1
Чернышев Андрей 69 1
Воронин Павел 136 1
Истомин Константин 56 1
Кондратенко Кирилл 19 1
Микрюков Валерий 28 1
Шкурпела Полина 12 1
Бобрецов Сергей 12 1
Андрианов Павел 84 1
Лессар Георгий 8 1
Клименко Борис 1 1
Гимранов Ринат 122 1
Пшиченко Дмитрий 46 1
Киселёв Алексей 60 1
Дроздов Константин 6 1
Кирьянова Александра 135 1
Ерошкин Павел 32 1
Амалицкая Маргарита 31 1
Сыкулев Андрей 84 1
Галкин Николай 104 1
Фокин Валерий 45 1
Тараторин Александр 58 1
Шинкарев Александр 32 1
Токарев Олег 9 1
Рахматуллина Алия 1 1
Осипов Юрий 42 1
Тимаев Роман 4 1
Омехин Илья 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 2
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Азия - Азиатский регион 5529 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5973 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
Экономический эффект 1067 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 728 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 252 1
CNews Инновация года - награда 111 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
CNews AWARDS - награда 519 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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