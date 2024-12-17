MinIO
MinIO и организации, системы, технологии, персоны:
|Овчинников Илья 7 1
|Николаев Павел 4 1
|Бобровский Владимир 2 1
|Лазаричева Екатерина 1 1
|Титов Илья 11 1
|Ермилов Денис 10 1
|Меденцев Константин 97 1
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1009 1
|Сотин Денис 205 1
|Плешков Алексей 67 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Воронин Павел 136 1
|Истомин Константин 56 1
|Кондратенко Кирилл 19 1
|Микрюков Валерий 28 1
|Шкурпела Полина 12 1
|Бобрецов Сергей 12 1
|Андрианов Павел 84 1
|Лессар Георгий 8 1
|Клименко Борис 1 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Пшиченко Дмитрий 46 1
|Киселёв Алексей 60 1
|Дроздов Константин 6 1
|Кирьянова Александра 135 1
|Ерошкин Павел 32 1
|Амалицкая Маргарита 31 1
|Сыкулев Андрей 84 1
|Галкин Николай 104 1
|Фокин Валерий 45 1
|Тараторин Александр 58 1
|Шинкарев Александр 32 1
|Токарев Олег 9 1
|Рахматуллина Алия 1 1
|Осипов Юрий 42 1
|Тимаев Роман 4 1
|Омехин Илья 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 2
|Земля - планета Солнечной системы 10375 1
|Азия - Азиатский регион 5529 1
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