ИИ-платформа «Росатома» на базе Open Source столкнулась с противодействием властей при включении в реестр российского ПО

Структура «Росатома» разработала и попыталась включить в реестр Минцифры собственную платформу искусственного интеллекта «Когнитрон». Решение создано на базе как собственных разработок, так и Open Source и похоже на те, что предлагают OpenAI, Google, Microsoft. С первой попытки попасть в реестр российского ПО, которое открывает возможность использовать решений в госсекторе и на объектах КИИ, «Росатому» не удалось, подано второе заявление.

Заявка на статус «российская»

Структура «Росатома» — ООО «Философия.ИТ» — подала заявление в Минцифры России на включение новой платформы искусственного интеллекта «Когнитрон» в реестр российского ПО. Заявление зарегистрировано 1 апреля 2026 г., и уже перешло от стадии «на доработке» к подготовке экспертной оценки.

Это уже второе заявление от разработчика с начала 2026 г. на включение в реестр. В первый раз, в феврале 2026 г., Минцифры отказали «Росатому» во включении платформы для общения с нейросетями, в реестр российского ПО, официально причина названа не была.

В Минцифры CNews подтвердили, что и вторая заявка некоторое время находилась на доработке.

«Росатом» разработал собственную ИИ-платформу

«Если ПО не отвечает хотя бы одному из критериев, то оно не может быть внесено в реестр. При доработке решения и при его соответствии остальным требованиям оно может быть включено в реестр», — пояснили в Минцифры.

8 апреля 2026 г. статус был изменен с «доработки» на «готовится экспертная оценка».

Причины отказа

Причины отказа официально не называются. В «Росатоме» и пресс-службе разработчика «Философия.ИТ» решили оставить запросы CNews без комментариев.

Внесение в реестр российского ПО позволяет поставлять программы в госорганизации и госкомпании в рамках госзакупок и получать налоговые льготы. Также это условие для применения ПО на объектах критической инфраструктуры, к которым относятся электростанции.

«Отказ заявки по регистрации в реестре российского ПО по ИИ-решениям не удивителен, в большинстве ИИ-решений под капотом так или иначе есть зарубежные технологии и думаю, что этот кейс не исключение», — сообщил CNews Матвей Пак, основатель и генеральный директор Metamentor.

По мнению руководителя специальных проектов ИТ-компании «Релэкс» Владимира Сахарова, отказ во включении в реестр российского ПО мог быть связан с формальными причинами: недостаточной документацией, вопросами к безопасности или прозрачности данных, а также необходимостью доработки функционала для соответствия нормативным требованиям.

История Kandinsky от «Сбербанка»

Новую заявку на регистрацию искусственного интеллекта Kandinsky в марте 2026 г. также подал Сбербанк. Как писал CNews, Минцифры отказало Сбербанку во включении его нейросети Kandinsky в реестр российского ПО в феврале 2026 г. Эксперты указывали, что поводом мог стать описанный в руководстве пользователя единственный вход в нейросеть, организованный через Telegram, который блокируют в России.

Сбербанк собирался доработать ИИ-модель, чтобы попасть в реестр со второй попытки. Новая заявка подана в марте 2026 г. Теперь вход в нейросеть для генерации картинок и видео организован через нацмессенджер Max. Решение по нейросети пока не принято.

Что такое «Когнитрон» от «Росатома»

Как говорится в материалах разработчика, «Когнитрон» объединяет инструменты обучения и развертывания нейросетевых моделей и создания ИИ-помощников и ИИ-агентов. Платформа поддерживает работу с большими языковыми моделями (LLM) модальности любого типа: текст, изображение, аудио, видео. Решение выступает в роли среды, обеспечивающей коммуникацию и координацию ИИ-агентов между собой, и средства интеграции с внешними ИТ-системами.

«Когнитрон» призван повысить скорость работы и избавить от рутинных операций. В его функционал входят интеллектуальный поиск по документам и формирование ответа на заданные вопросы. Кроме того, платформа умеет ранжировать документы по степени близости к поисковой строке с выдачей топ-10 таких документов. Нейросеть также отвечает на специфичные вопросы в предметной области, по которой выполнено обучение модели. Искусственный интеллект оказывает помощь в текущем обслуживании и ремонте оборудования, диагностике аномалий в работе оборудования, формирует рекомендации.

Нейросеть также способна заменять первую линию технической поддержки, проводить контроль соответствия документов требованиям законодательства и компаний, анализировать финансовые риски и предметы инвестиций. Кроме того, система поможет в HR-работе, в том числе скоринге кадров.

Платформа может быть развернута только на российских операционных системах «Ред ОС 8», Astra Linux 1.8 и более поздние выпуски. Для разворачивания комплекса с использованием опционального GPU на сервер необходимо установить Docker Engine, Docker compose, Nvidia Container Toolkit, Nvidia GPU driver. Также необходимо серверное оборудование и GPU: Nvidia A100/H100.

При создании платформы были использованы как собственные разработки, так и свободно распространяемое ПО (Open Source), говорится в документации к заявке.

Сервисы собственной разработки включают: внутренний API, RAG-конвейер, оркестратор, скрапер, который автоматизирует сбор данных из внешних источников (веб-сайты, API, документы), индексатор, который преобразует неструктурированные данные в индексированный формат, web-интерфейс пользователя и администратора.

Сервисы на базе Open Source — это сервис моделей (vLLM, Infinity), который обеспечивает развертывание и быструю работу LLM и embedding-моделей, сервис аутентификация и авторизация (Keycloak), база-данных PostgreSQL, хранилище индексов OpenSearch и хранилище документов MinIO.

Оценка экспертов

Опрошенные CNews эксперты высказались о плюсах и минусах решения, которое, по их мнению, предназначенно для корпораций и госсектора.

Это локальная платформа для умного поиска по внутренним документам и общения с ИИ на основе корпоративных данных. Решение развертывается на собственных серверах и подходит для служб поддержки, юристов и HR, которым нужен быстрый доступ к регламентам, договорам и инструкциям без передачи данных в облако, объяснил партнер практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Роман Тиняев.

Судя по описанию, платформа представляет собой типовое решение для работы с LLM, построенное на базе Open Source компонентов, уточнил директор по стратегическому развитию ИИ экосистемы продуктов «Авандок» ГК «Корус Консалтинг» Виктор Вайнштейн.

«В описании отсутствует упоминание No-code и Low-code компонентов, что может указывать на несколько увеличенные сроки разработки первоначальной версии продукта с минимальным набором функций (MVP) на базе этой платформы. Также упоминается функция "обучение моделей" — это имеет не очень большую ценность для LLM, но востребовано для ML-моделей, которые работают с данными», — говорит Вайнштейн.

При этом стек построен на экосистеме Python, добавляет Вайнштен, что несет определенные риски для внутреннего использования при повышенных требованиях к ИБ.

Ее ключевая особенность — глубокая интеграция с существующей ИТ-инфраструктурой заказчика (ERP, Big Data) и высокая адаптивность под специфические отраслевые задачи (ТЭК, телеком, финансы), добавил Матвей Пак из Metamentor.

Стоимость решения

Стоимость внедрения подобных платформ обычно рассчитывается индивидуально и может составлять от нескольких миллионов рублей в зависимости от масштаба и специфики проекта, считает Владимир Сахаров.

Но если пилотный проект в корпоративном сегменте может обойтись от 1 до 10 млн руб., то полноценное внедрение в эксплуатацию от 5 до 50 млн руб., оценил Вайнштейн из «Корус Консалтинга». Все зависит от конкретного вендора и интегратора ИТ-решения, а также от конкретных задач, которые должны решаться с помощью продукта. Стоимость сопровождения зависит от установленных значений конкретной компании, однако, в среднем это около 20% от стоимости промышленного внедрения.

Спрос растет

Среди зарубежных аналогов платформы «Росатома» — продукты от OpenAI, Google, Microsoft, отметил Владимир Сахаров из ИТ-компании «Релэкс». Успех таких платформ зависит от качества моделей, удобства интеграции, поддержки русского языка, безопасности и наличия успешных кейсов.

Примеры аналогичных «Когнитрону» нишевых российских решений — Content AI Intelligent Search, ИДА («Интеллектуальный диалоговый ассистент»), при этом есть и более масштабные решения вроде Yandex AI Studio и GigaChat Enterprise, которые в своем составе имеют в том числе функционал аналогичный «Когнитрону», говорит Тиняев.

По словам Вайнштейна, на российском рынке также присутствуют аналоги: «Авандок ИИ», MWS GPT, LADCraft и другие.

Спрос на ИИ-решения постоянно растет, поскольку бизнесу требуется локализация данных, развитие российских LLM-решений, а также у компаний увеличивается количество операционных задач, которые нужно решать без дополнительного найма специалистов. Более того, на рынке становится все больше заказчиков с высоким уровнем цифровой зрелости, готовых к внедрению новых технологий для сокращения различных издержек и оптимизации своих бизнес-процессов.

По оценкам «Корус консалтинга», к началу 2026 г. объем рынка доступных корпоративных LLM-продуктов достиг 55 млрд руб, а объем рынка внутренних и гибридных ИИ-решений (когда часть функций – на внешних источниках, а часть — в закрытом контуре) можно оценить в пределах 16-22 млрд. руб.

По словам Матвея Пака, российский рынок ИИ-платформ растет на 25–30% в год, драйверы — импортозамещение и потребность в автоматизации. Успех «Когнитрона» будет зависеть от трех факторов: качества предобученных моделей для узких доменов, простоты интеграции с legacy-системами и наличия пула пилотных проектов с измеримым ROI.

Сумма затрат бизнеса на внедрение технологии искусственного интеллекта в 2025 г. составила 257 млрд руб. — об этом на конференции Data Fusion 8 апреля 2026 г. заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко, выступая на пленарной сессии «От "бигдаты" к "бигданности": как изменятся государство, бизнес и человек».

Вице-премьер уточнил, что это неправительственная оценка. В то же время, по его словам, сервисами, связанными с ИИ сейчас пользуются более 20 млн россиян, сообщал CNews.

Екатерина Струкова

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/