ЕХД Единое Хранилище данных Unified Data Storage
ЕХД замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Рудычева Наталья 94 4
|Медведев Дмитрий 1639 3
|Макаров Станислав 117 2
|Кураш Антон 32 2
|Толстова Татьяна 37 2
|Лукин Глеб 19 2
|Подбуцкий Георгий 33 2
|Козлов Александр 64 2
|Чучелов Андрей 44 2
|Первухин Дмитрий 10 2
|Шадрин Виталий 9 2
|Ермолаев Артем 369 2
|Аверина Мария 24 2
|Шепелявый Дмитрий 53 2
|Путин Владимир 2885 2
|Ломов Владимир 3 2
|Авербах Владимир 126 2
|Русанов Сергей 48 2
|Демидов Михаил 133 2
|Калагин Илья 13 2
|Чимиричкина Мария 29 2
|Коптелов Андрей 105 2
|Дубиничева Наталья 5 2
|Родионов Александр 31 2
|Мишустин Михаил 562 2
|Рейман Леонид 1037 1
|Тимашев Ратмир 68 1
|Щеголев Игорь 695 1
|Починок Николай 12 1
|Каюмов Шамиль 53 1
|Лысенко Эдуард 285 1
|Иванов Сергей 373 1
|Алексеенко Андрей 10 1
|Фишер Андрей 69 1
|Чукарин Алексей 58 1
|Кудрин Алексей 115 1
|Колесов Александр 31 1
|Новиков Алексей 50 1
|Гревцев Александр 31 1
|Аксенов Олег 21 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1484 2
|Forbes - Форбс 687 1
|Wikipedia - Википедия 446 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11062 1
|РИА Новости 838 1
|N+1 - Издание 144 1
|Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 256 1
|Los Angeles Times 68 1
|Times 603 1
|The Observer 40 1
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