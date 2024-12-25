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ЕХД Единое Хранилище данных Unified Data Storage

ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


25.12.2024 vStack представила платформенную технологию Unified Storage для управления ресурсами в vStack HCP

Компания vStack, входит в корпорацию ITG, российский разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации, рассказала о возможностях технологии Unified Storage. Решение позволяет использовать программно-определяемый слой хранения данных (SDS) двумя способами одновременно: для работы виртуальных машин и для прямого доступа через RDM-дис
20.08.2024 Arenadata выбрана в качестве целевой платформы развития единого хранилища данных для Московской биржи

Продукты Arenadata будут использованы для развития единого хранилища данных Московской биржи. В основу его архитектуры ляжет СУБД Arenadata DB (ADB). Arenadata DB — аналитическая распределённая СУБД, построенная на базе проекта с открытым исход
24.07.2024 ПСБ строит единое хранилище данных на СУБД Arenadata DB

Банк ПСБ в рамках стратегического развития реализует проект по созданию «Единого хранилища данных» (ЕХД) и платформы Big Data, одним из ключевых технологических компонентов которого стала распр
31.01.2020 Появилась возможность получать госуслуги без предварительного посещения МФЦ

левым решением в сфере государственного управления в 2019 г., по мнению экспертов Global CIO, стало Единое хранилище документов (ЕХД), заработавшее в Ненецком автономном округе. Единое храни
17.07.2019 Единое хранилище документов – новый шаг в информатизации госуправления

1 июля Ненецкий автономный округ одним из первых в России запустил в эксплуатацию Единое хранилище документов (ЕХД). Данная информационная система позволит всем жителям округа
24.01.2014 «1С-Рарус» создал единое хранилище договоров в «Одинцовском подворье»

Компания «1С-Рарус» автоматизировала деятельность компании «Одинцовское подворье» с помощью решения «1С:Документооборот». По итогам проекта создано единое хранилище договоров, стала доступна полноценная информация в любой момент времени, введены шаблоны для всех видов документов, определен маршрут их согласования. Все это позволило значите
28.02.2013 «Меткомбанк» создал платформу для хранения данных на базе Hitachi Unified Storage

Корпорация Hitachi Data Systems, дочернее предприятие Hitachi, и «Меткомбанк» (г. Каменск-Уральский) объявили об успешном внедрении продукта Hitachi Unified Storage (HUS) в развивающуюся инфраструктуру банка для обеспечения возможности дальнейшего наращивания объемов данных, получения запаса производительности на будущее, сведения эксплуата
12.09.2012 РДТЕХ построил единое хранилище данных для «Финансовой группы Лайф»

ивного информационного хранилища данных и системы управленческой отчётности. Проект в «Финансовой группе Лайф» является беспрецедентным для банковской отрасли России, поскольку впервые было построено единое хранилище данных, охватывающее деятельность сразу семи банков Группы — «Пробизнесбанк», банк «Экспресс-Волга», «ВУЗ-Банк», «Газэнергобанк», «Национальный банк сбережений», коммерческий б
28.04.2012 HDS выпустила новую линейку унифицированных систем хранения данных

Корпорация Hitachi Data Systems, дочернее предприятие Hitachi, объявила о выпуске новой линейки унифицированных систем хранения данных Hitachi Unified Storage (HUS). Системы HUS обеспечивают дополнительную гибкость и сбалансированную производительность при работе с различными типами данных. На базе этих систем заказчики могут организо
09.07.2010 Oracle модернизирует линейку унифицированных систем хранения данных Sun Storage 7000

Корпорация Oracle анонсировала модернизацию в продуктовом направлении Sun Storage 7000 Unified Storage System. Нововведения, которыми дополнены системы Sun Storage 7000, включают в
20.05.2005 Создано единое хранилище данных для участников оптового рынка электроэнергии

накапливать, хранить и анализировать. Данный проект был выполнен специалистами ФОРС, разработавшими единое хранилище данных для сбора, обработки и анализа информации о результатах торгов на опт

Публикаций - 355, упоминаний - 376

ЕХД и организации, системы, технологии, персоны:

9594 49
Microsoft Corporation 25774 47
Oracle Corporation 7074 41
SAP SE 5601 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 18
Ростелеком 10948 14
Softline - Софтлайн 3743 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 13
Docsvision - ДоксВижн 1060 13
АйТи 1519 12
Directum - Директум 1268 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 10
Системы документооборота 522 9
Broadcom - VMware 2610 9
Dell EMC 5180 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 9
SAS Institute 1082 9
Крок - Croc 1964 9
OpenText 238 7
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 160 7
Oracle Siebel Systems 519 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 7
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 7
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Teradata - Терадата 225 7
Google LLC 12687 6
Cisco Systems 5372 6
Yandex - Яндекс 9215 6
Восход ФГБУ НИИ 721 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Diasoft - Диасофт 1144 6
1С-Битрикс - Bitrix 675 6
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 5
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 5
АйДи - Технологии управления - id2 70 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Газпром ПАО 1493 6
ПСБ - Промсвязьбанк 963 6
Почта России ПАО 2370 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Газпром нефть 725 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
ВТБ - ВТБ24 671 5
ВТБ - Почта Банк 514 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Альфа-Банк 1979 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 4
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 4
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 3
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 3
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 3
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 3
Абсолют Банк 249 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 3
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 3
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 27
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 12
Федеральное казначейство России 1949 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
Администрация Ненецкого автономного округа - Губернатор Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 14 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
4CIO 20 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
Гимназический союз России 3 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 165
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 25
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 24
Электронный документ - Electronic document 1579 24
Microsoft Office 4170 28
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 25
Linux OS 11533 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 19
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 17
Microsoft Windows 16882 17
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 13
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 13
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 10
Apple iPad 4011 10
Apple iOS 8583 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 10
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1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 9
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 8
Microsoft Windows 2000 8678 8
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 141 8
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 8
Google Android 15243 8
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 101 8
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 8
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 8
Microsoft Dynamics CRM 564 8
Microsoft Dynamics 1197 7
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 7
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 7
Новые облачные технологии - МойОфис 958 7
Microsoft Office 365 1042 7
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АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 6
Intersoft Lab - Контур Корпорация 71 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 6
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ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 199 6
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Аверина Мария 24 3
Врацкий Андрей 175 3
Горожанкин Алексей 18 3
Демидов Сергей 129 3
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Андрианов Павел 86 3
Толстова Татьяна 37 2
Козлов Александр 71 2
Ермолаев Артем 379 2
Родионов Александр 31 2
Иванов Михаил 116 2
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Подбуцкий Георгий 44 2
Шадрин Виталий 9 2
Денисов Андрей 23 2
Ульянов Николай 176 2
Кураш Антон 32 2
Григоренко Дмитрий 249 2
Кабаков Ярослав 66 2
Евдокимов Игорь 61 2
Шепелявый Дмитрий 53 2
Чучелов Андрей 44 2
Лукин Глеб 19 2
Макаров Станислав 118 2
Демидов Михаил 134 2
Чимиричкина Мария 30 2
Первухин Дмитрий 10 2
Поликовский Дмитрий 6 2
Маркелов Никита 14 2
Тятенкова Елена 26 2
Курилович Евгений 9 2
Ильина Юлия 4 2
Попов Евгений 14 2
Ломов Владимир 3 2
Дубиничева Наталья 5 2
Дубровская Анна 21 2
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Россия - РФ - Российская федерация 166163 211
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 53
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 18
Европа 24962 18
Казахстан - Республика 6047 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Украина 7928 7
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Россия - СФО - Новосибирск 4875 5
Россия - УФО - Тюменская область 1365 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 4
Россия - УФО - Челябинская область 1512 4
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 3
Германия - Федеративная Республика 13220 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 3
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 3
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 3
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Россия - ЦФО - Брянская область 402 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 320 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 168 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 122
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 101
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 52
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 45
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 43
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 34
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 33
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 30
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 29
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 26
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 23
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 21
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 20
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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