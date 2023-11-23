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ЕХД Единое Хранилище данных Unified Data Storage

ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage


23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ 1

15.11.2023 В МИС qMS стал доступен ситуационно-аналитический центр 1

03.11.2023 Как управлять цифровым контентом с применением ИИ — эволюция СЭД 1

15.06.2023 «Ростелеком» станет поставлять госсектору и коропрациям планшеты и ПК на «Авроре» 1

13.06.2023 «Крайон» будет внедрять «Турбо трекинг» 1

19.05.2023 Как выбрать low-code-платформу и не просчитаться 1

02.05.2023 «Аппиус» выпустила новую версию системы «Appius-PLM УПСД 2023.05» 1

20.04.2023 «Диасофт» поможет управлять знаниями с помощью новой платформы Digital Q.Knowledge 1

27.03.2023 «Консист бизнес групп» представит решение «Турбо трекинг» на мероприятии CNews «Импортозамещение 2023» 1

17.03.2023 «Енисейский объединённый банк» внедрил электронный архив «Этлас» 1

09.03.2023 В облаке «Мегафона» начали работать российские Linux «Альт», Astra Linux и «Ред ОС» 1

25.02.2023 Как решить проблему импортозамещения при помощи BPM-платформ 1

02.12.2022 В Минкульте Омской области внедрена система резервного копирования на базе «Кибер бэкап» 1

04.07.2022 Как оцифровывать архивы с помощью российских платформенных решений? 1

30.06.2022 Directum представляет решение «Архив для налогового мониторинга» 1

10.02.2022 «Дом.РФ» надстроит «зоопарк» ПО российским хранилищем данных на основе необычных СУБД 1

09.02.2022 В России построят «цифровое озеро» статистических данных за 1,8 миллиарда 1

27.10.2021 Orange Business Services создаст «озеро данных» на 100 ПБ для Французского космического агентства 1

26.10.2021 «ВТБ Лизинг» внедряет управление данными как ценным бизнес-активом 1

19.10.2021 Чемпионат творческих компетенций ArtMasters использует облачные сервисы VK Cloud Solutions 1

28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1

13.09.2021 SAS выстраивает устойчивую бизнес-модель, опираясь на любознательность и аналитику 1

16.08.2021 Александр Миронов, SAS: Индивидуальные предложения не придумать заранее: их формируют алгоритмы прямо при общении с клиентом 1

09.08.2021 SAS поможет маркетологам управлять клиентскими данными в мире без сторонних «кукис» 1

09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1

25.06.2021 В России в 2022 г. построят единый сервис госстатистики 1

21.06.2021 Электронный архив ЭТЛАС в Московской коллегии адвокатов 1

16.06.2021 Группа «Ренессанс страхование» внедрила решение Commvault 1

31.05.2021 Syssoft оснастил «Акселболт Девелопмент» решениями Atlassian 1

13.04.2021 DataLine представила платформу для совместной работы 1

18.03.2021 Как подготовить стратегию по управлению данными 1

10.02.2021 «Сберсервис» разработал единое цифровое рабочее место разъездного инженера 1

07.12.2020 Власти строят платформу за 719 миллионов, чтобы дать бизнесу бесплатный доступ к данным населения 1

25.09.2020 Российский бизнес распробовал комплексные коммуникационные платформы 1

23.07.2020 «КОРУС Консалтинг» перевел «Юнифарм» на облачный электронный документооборот на базе инфраструктуры «ИТ-ГРАД» 1

25.05.2020 Terralink xDЕ получила новые возможности по созданию единого электронного архива 1

18.05.2020 Стоит ли сотрудникам возвращаться в офис после завершения карантина 1

06.05.2020 Как кризис повлияет на процесс цифровизации промышленности 1


Публикаций - 208, упоминаний - 221

ЕХД замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23922 31
7470 30
Oracle Corporation 6449 20
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 939 15
IBM - International Business Machines Corp 9298 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1971 10
Directum - Директум 983 10
Dell EMC 4960 8
SAP SE 5051 8
АйТи 1324 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10543 8
Docsvision - ДоксВижн 984 7
Крок - Croc 1754 7
ЭОС - Электронные офисные системы 1161 6
VK - Mail.ru Group 3264 6
Softline - Софтлайн 2289 6
Корус Консалтинг ГК 1129 6
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1153 5
Teradata 205 5
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 237 5
Восход ФГБУ НИИ 612 5
OpenText 200 5
Oracle Siebel Systems 505 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1562 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1399 4
InterTrust - ИнтерТраст 328 4
Softline Consulting Services 22 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10351 4
Парадигма 142 4
Google LLC 11289 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 588 4
Naumen - Наумен 567 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 545 4
Летограф - Letograf 80 4
Открытые технологии 689 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8319 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2983 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4431 3
Meta Platforms - Facebook 4363 3
ФОРС - Центр разработки 593 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6321 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2566 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1360 4
ВТБ - ВТБ24 661 4
Газпром ПАО 1203 4
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 108 3
Открытие ФК - Банк Открытие 522 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 450 3
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 66 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 4433 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 269 2
LEGO 233 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 309 2
Ренессанс Страхование 132 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 193 2
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 35 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 70 2
Лента - Сеть розничной торговли 1853 2
Северсталь ПАО - Severstal 401 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1088 2
Альфа-Банк 1641 2
ГПБ - Газпромбанк 997 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 136 2
РЖД - Российские железные дороги 1737 2
Почта России ПАО 1972 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 746 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1042 2
Сургутнефтегаз - СНГ 254 2
Volvo Cars 250 1
Belkacar - оператор каршеринга 37 1
ПСБ - Промсвязьбанк 773 1
АльфаСтрахование СГ 286 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 165 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 450 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 612 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 131 1
РВК - Российская венчурная компания 539 1
Visa International 1901 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 107 1
MC-Bauchemie - MC-Bauchemie Russia Эм-Си Баухеми 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10077 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4629 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4054 10
Федеральное казначейство России 1626 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1688 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5371 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 735 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2604 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2559 6
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1241 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3241 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1632 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2862 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1267 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 700 4
Президент Российской Федерации 3948 4
Правительство Москвы 2123 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1101 3
Правительство Тульской области - органы государственной власти 90 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1711 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 164 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1715 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 722 3
Судебная власть - Judicial power 2187 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5005 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3124 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 329 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2511 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 295 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 617 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 161 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1280 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1273 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1757 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 138 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 266 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 558 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2809 2
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 80 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент 203 2
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1383 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 59 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 622 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 263 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 77 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 36 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 57 1
ASF - Apache Software Foundation 106 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 20 1
4CIO 756 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 175 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27464 105
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57125 99
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11516 91
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8552 64
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9931 32
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 22866 22
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8598 14
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4612 14
Microsoft Office 3555 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4469 17
Microsoft SharePoint Server 694 16
Microsoft SharePoint Products and Technologies 783 14
Linux OS 8854 12
Microsoft Windows 14835 11
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 374 10
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1248 9
1С:Документооборот - 1С:ДО 209 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2977 7
Microsoft Office 365 889 7
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1849 7
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Microsoft SQL Server 1515 7
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Apple iPad 3778 7
Microsoft SharePoint 2007 70 7
Apple iOS 7214 7
Microsoft Windows 2000 8961 7
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Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management 210 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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