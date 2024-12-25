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ЕХД Единое Хранилище данных Unified Data Storage
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|25.12.2024
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vStack представила платформенную технологию Unified Storage для управления ресурсами в vStack HCP
Компания vStack, входит в корпорацию ITG, российский разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации, рассказала о возможностях технологии Unified Storage. Решение позволяет использовать программно-определяемый слой хранения данных (SDS) двумя способами одновременно: для работы виртуальных машин и для прямого доступа через RDM-дис
|20.08.2024
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Arenadata выбрана в качестве целевой платформы развития единого хранилища данных для Московской биржи
Продукты Arenadata будут использованы для развития единого хранилища данных Московской биржи. В основу его архитектуры ляжет СУБД Arenadata DB (ADB). Arenadata DB — аналитическая распределённая СУБД, построенная на базе проекта с открытым исход
|24.07.2024
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ПСБ строит единое хранилище данных на СУБД Arenadata DB
Банк ПСБ в рамках стратегического развития реализует проект по созданию «Единого хранилища данных» (ЕХД) и платформы Big Data, одним из ключевых технологических компонентов которого стала распр
|31.01.2020
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Появилась возможность получать госуслуги без предварительного посещения МФЦ
левым решением в сфере государственного управления в 2019 г., по мнению экспертов Global CIO, стало Единое хранилище документов (ЕХД), заработавшее в Ненецком автономном округе. Единое храни
|17.07.2019
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Единое хранилище документов – новый шаг в информатизации госуправления
1 июля Ненецкий автономный округ одним из первых в России запустил в эксплуатацию Единое хранилище документов (ЕХД). Данная информационная система позволит всем жителям округа
|24.01.2014
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«1С-Рарус» создал единое хранилище договоров в «Одинцовском подворье»
Компания «1С-Рарус» автоматизировала деятельность компании «Одинцовское подворье» с помощью решения «1С:Документооборот». По итогам проекта создано единое хранилище договоров, стала доступна полноценная информация в любой момент времени, введены шаблоны для всех видов документов, определен маршрут их согласования. Все это позволило значите
|28.02.2013
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«Меткомбанк» создал платформу для хранения данных на базе Hitachi Unified Storage
Корпорация Hitachi Data Systems, дочернее предприятие Hitachi, и «Меткомбанк» (г. Каменск-Уральский) объявили об успешном внедрении продукта Hitachi Unified Storage (HUS) в развивающуюся инфраструктуру банка для обеспечения возможности дальнейшего наращивания объемов данных, получения запаса производительности на будущее, сведения эксплуата
|12.09.2012
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РДТЕХ построил единое хранилище данных для «Финансовой группы Лайф»
ивного информационного хранилища данных и системы управленческой отчётности. Проект в «Финансовой группе Лайф» является беспрецедентным для банковской отрасли России, поскольку впервые было построено единое хранилище данных, охватывающее деятельность сразу семи банков Группы — «Пробизнесбанк», банк «Экспресс-Волга», «ВУЗ-Банк», «Газэнергобанк», «Национальный банк сбережений», коммерческий б
|28.04.2012
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HDS выпустила новую линейку унифицированных систем хранения данных
Корпорация Hitachi Data Systems, дочернее предприятие Hitachi, объявила о выпуске новой линейки унифицированных систем хранения данных Hitachi Unified Storage (HUS). Системы HUS обеспечивают дополнительную гибкость и сбалансированную производительность при работе с различными типами данных. На базе этих систем заказчики могут организо
|09.07.2010
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Oracle модернизирует линейку унифицированных систем хранения данных Sun Storage 7000
Корпорация Oracle анонсировала модернизацию в продуктовом направлении Sun Storage 7000 Unified Storage System. Нововведения, которыми дополнены системы Sun Storage 7000, включают в
|20.05.2005
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Создано единое хранилище данных для участников оптового рынка электроэнергии
накапливать, хранить и анализировать. Данный проект был выполнен специалистами ФОРС, разработавшими единое хранилище данных для сбора, обработки и анализа информации о результатах торгов на опт
ЕХД и организации, системы, технологии, персоны:
|Рудычева Наталья 95 5
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Федечкин Эдуард 58 3
|Аверина Мария 24 3
|Врацкий Андрей 175 3
|Горожанкин Алексей 18 3
|Демидов Сергей 129 3
|Глазков Александр 151 3
|Андрианов Павел 86 3
|Толстова Татьяна 37 2
|Козлов Александр 71 2
|Ермолаев Артем 379 2
|Родионов Александр 31 2
|Иванов Михаил 116 2
|Авербах Владимир 127 2
|Подбуцкий Георгий 44 2
|Шадрин Виталий 9 2
|Денисов Андрей 23 2
|Ульянов Николай 176 2
|Кураш Антон 32 2
|Григоренко Дмитрий 249 2
|Кабаков Ярослав 66 2
|Евдокимов Игорь 61 2
|Шепелявый Дмитрий 53 2
|Чучелов Андрей 44 2
|Лукин Глеб 19 2
|Макаров Станислав 118 2
|Демидов Михаил 134 2
|Чимиричкина Мария 30 2
|Первухин Дмитрий 10 2
|Поликовский Дмитрий 6 2
|Маркелов Никита 14 2
|Тятенкова Елена 26 2
|Курилович Евгений 9 2
|Ильина Юлия 4 2
|Попов Евгений 14 2
|Ломов Владимир 3 2
|Дубиничева Наталья 5 2
|Дубровская Анна 21 2
|Илякова Ирина 2 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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