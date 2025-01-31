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ТГУ им. Г. Р. Державина Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина

ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина

Державинский университет основан в 1918 году в Тамбове. Сегодня это современный научно-образовательный центр, в основе которого лежат лучшие традиции классического вуза.


31.01.2025 «МегаФон» обновил сеть 4G более чем в 100 локациях Тамбова 1
04.04.2024 Тамбовские абитуриенты предпочитают вузы региона столичным 2
11.04.2023 «Ланит-Терком» и Державинский университет заключили соглашение о сотрудничестве 1
24.05.2022 Более 12 тыс. студентов и школьников приняли участие в молодежных соревнованиях «1С» в 2021-2022 учебном году 2
06.04.2022 Softline провела пилотное внедрение решения по кибербезопасности для ТГУ им. Г.Р. Державина 1
01.06.2015 ТТК продлил контракт с Тамбовским государственным университетом 1
15.08.2013 МТС запустила сеть LTE в Тамбове 1
21.01.2013 ТГУ им. Державина под защитой eToken 1
04.08.2011 Опасность наноматериалов для здоровья: миф или новая угроза? 2
11.04.2011 Тамбовские наноокна сохраняют тепло 1
09.07.2009 ТГУ им. Державина набирает студентов с помощью Cognitive Passport 2
28.02.2008 Directum внедряют в Тамбовском государственном университете 2
12.11.2007 ТГУ им. Г.Р. Державина закупает ПО: открытый конкурс 2
16.08.2007 ТГУ им. Г.Р. Державина потребовались телеком-услуги 2
20.06.2007 ТГУ им. Г.Р. Державина закупает программное обеспечение 1
05.12.2005 В Москве обсудили автоматизированные технологии работы с документами 1
20.09.2001 Sun оснастила Тамбовский ГТУ серверами и терминалами Sun Ray 1

Публикаций - 17, упоминаний - 24

ТГУ им. Г. Р. Державина и организации, системы, технологии, персоны:

Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 2
Samsung Electronics 10271 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Microsoft Corporation 24640 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12637 1
LG Electronics 3616 1
Softline - Софтлайн 2821 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
8234 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1185 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 408 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2041 1
Directum - Директум 1092 1
Sony 6548 1
Naumen - Наумен 627 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
АйТи 1367 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
Kometa - Комета 156 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 241 1
InterProCom - Интерпроком 42 1
Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 1
Paybot 68 1
Intelsat - Телепорт-ТП 11 1
Термика Консалтинговая группа 24 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 92 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 47 1
Extracode - Экстракод 4 1
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 1
Триал Электроникс ПЛС 2 1
Системы документооборота 498 1
Газпром информ - Информгаз 41 1
МегаФон 8860 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1482 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Почта России ПАО 2116 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2807 1
Газпром ПАО 1342 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 801 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1632 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 479 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 438 1
Мосэнерго ПАО 128 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 721 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 15 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 1
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 58 1
СБ Банк - Судостроительный банк 58 1
Гипротюменнефтегаз - Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко 12 1
ОСТ-АЛКО - Черноголовский завод алкогольной продукции 1 1
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 34 1
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3334 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 423 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
Конституционный суд РФ 107 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 98 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11661 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
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КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 10 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 10 1
Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева 1 1
Ногинский колледж ГБПОУ МО 7 1
БГУ - Белорусский государственный университет 31 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 15 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
НИЦ Курчатовский институт - ГосНИИгенетика - Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов 1 1
U.S. Federal government - NNI - National Nanotechnology Initiative - Национальная инициатива в области нанотехнологий в США 9 1
КарТУ - Карагандинский технический университет - КарГТУ - Карагандинский горный институт - КарПИ - Карагандинский политехнический институт 2 1
Костанайский региональный университет имени Ахмета Байтурсынова 1 1
КТК ГАПОУ КО - Калужский технический колледж - Калужский технологический колледж 2 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 139 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 33 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1051 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 541 1
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