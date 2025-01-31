ТГУ им. Г. Р. Державина Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина
Державинский университет основан в 1918 году в Тамбове. Сегодня это современный научно-образовательный центр, в основе которого лежат лучшие традиции классического вуза.
ТГУ им. Г. Р. Державина и организации, системы, технологии, персоны:
|Белов Александр 74 2
|Ушацкий Андрей 105 1
|Захаров Алексей 47 1
|Иванов Максим 10 1
|Ковалев Игорь 31 1
|Леонова Юлия 2 1
|Полякова Оксана 8 1
|Беляев Михаил 12 1
|Тищенко Роман 2 1
|Брыкин Дмитрий 5 1
|Когутенко Андрей 1 1
|Выдра Андрей 1 1
|Мещеряков Дмитрий 2 1
|Соболев Сергей 6 1
|Соколова Алёна 1 1
|Ахмадуллина Карина 1 1
|Чумак Арина 1 1
|Шуваева Марина 1 1
|Самарина Екатерина 1 1
|Наземцев Сергий 1 1
|Щербаков Кирилл 1 1
|Стариков Константин 1 1
|Фоминых Анжелика 1 1
|Новожилов Василий 1 1
|Астафьев Владислав 1 1
|Романов Владислав 1 1
|Горбатюк Олег 1 1
|Старостенко Илья 1 1
|Волкова Дарья 1 1
|Матросов Данил 1 1
|Шумакова Анастасия 1 1
|Постовалов Ярослав 1 1
|Долматова Екатерина 1 1
|Мишнев Владислав 1 1
|Юрьев Владислав 1 1
|Дёмин Глеб 1 1
|Зайцев Валерий 2 1
|Чурина Маргарита 1 1
|Логачёва София 1 1
|Шорохова Юлия 1 1
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