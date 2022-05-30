НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков

Кружковое движение НТИ — всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое охватывает более 300 000 школьников, студентов и наставников во всех регионах страны. Цель Кружкового движения — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение».

Среди инициатив Кружкового движения: первые командные инженерные соревнования для школьников и студентов – Национальная технологическая олимпиада (НТО, прежде – Олимпиада НТИ), проектные школы и хакатоны «Практики будущего», Всероссийский конкурс open source проектов школьников и студентов, Всероссийский конкурс кружков, цифровая платформа поддержки талантов и конкурс для абитуриентов «Талант НТО», «Урок НТО» и другие проекты.