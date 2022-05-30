НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кружковое движение НТИ — всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое охватывает более 300 000 школьников, студентов и наставников во всех регионах страны. Цель Кружкового движения — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение».
Среди инициатив Кружкового движения: первые командные инженерные соревнования для школьников и студентов – Национальная технологическая олимпиада (НТО, прежде – Олимпиада НТИ), проектные школы и хакатоны «Практики будущего», Всероссийский конкурс open source проектов школьников и студентов, Всероссийский конкурс кружков, цифровая платформа поддержки талантов и конкурс для абитуриентов «Талант НТО», «Урок НТО» и другие проекты.
|30.05.2022
ИТ-решения школьников и студентов внедрят в Музее Бориса Ельцина
|01.04.2022
Студенты и старшеклассники примут участие в развитии ОС «Альт Образование»
|16.07.2021
Кружковое движение НТИ и Академия ИИ обучат школьников и студентов основам ИИ
|06.05.2020
Более 8 тысяч студентов и школьников приняли участие в «1С:Соревнованиях 2020»
|05.02.2020
Кружковое движение НТИ создаст новые возможности для российских школьников, увлеченных наукой и технологиями
|22.11.2019
Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 млн рублей
|24.10.2019
«Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома
|13.06.2019
НТИ запускает интеллектуальную платформу управления талантами
|22.04.2019
Российский стартап Bitronics Lab открыл кружок по нейротехнологиям для школьников в Испании
|29.03.2019
Как государство потратит 5,8 млрд на поддержку технологических кружков
|27.09.2018
Шесть новых проектов НТИ получили государственную поддержку
