Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187753
ИКТ 14523
Организации 11264
Ведомства 1495
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26538
Персоны 81201
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

НТИ Кружковое движение Национальной технологической инициативы Ассоциация участников технологических кружков

НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков

Кружковое движение НТИ — всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое охватывает более 300 000 школьников, студентов и наставников во всех регионах страны. Цель Кружкового движения — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение».

Среди инициатив Кружкового движения: первые командные инженерные соревнования для школьников и студентов – Национальная технологическая олимпиада (НТО, прежде – Олимпиада НТИ), проектные школы и хакатоны «Практики будущего», Всероссийский конкурс open source проектов школьников и студентов, Всероссийский конкурс кружков, цифровая платформа поддержки талантов и конкурс для абитуриентов «Талант НТО», «Урок НТО» и другие проекты.

СОБЫТИЯ


30.05.2022 ИТ-решения школьников и студентов внедрят в Музее Бориса Ельцина

естно Музей Бориса Ельцина, Центр развития результативного образования и проект «Практики будущего» Кружкового движения НТИ при поддержке УрФУ. Участниками стали 13 команд школьников и студенто
01.04.2022 Студенты и старшеклассники примут участие в развитии ОС «Альт Образование»

О» участникам Всероссийского конкурса Open Source проектов школьников и студентов. Конкурс проводит Кружковое движение НТИ при поддержке федеральных органов власти и ведущих ИТ-компаний страны,
16.07.2021 Кружковое движение НТИ и Академия ИИ обучат школьников и студентов основам ИИ

ленный опыт организации онлайн-интенсивов на большую аудиторию, – отметил лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов. – Наш совместный с Академией ИИ профиль Олимпиады НТИ «Ис
06.05.2020 Более 8 тысяч студентов и школьников приняли участие в «1С:Соревнованиях 2020»

сиональных чемпионатов для разработчиков и консультантов, а также финалы первой командной олимпиады Кружкового движения НТИ по профилю «Автоматизация бизнес-процессов». Всего в соревнованиях пр
05.02.2020 Кружковое движение НТИ создаст новые возможности для российских школьников, увлеченных наукой и технологиями

– отметил лидер рабочей группы Кружкового движения НТИ Дмитрий Земцов. К началу 2020 г. российское Кружковое движение насчитывает более 200 тыс. участников. Такой масштаб обеспечивают, в перву
22.11.2019 Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 млн рублей

исследовательской работы в школах. Сегодня эту задачу реализуют Агентство стратегических инициатив, Кружковое движение НТИ и программа "Кадры для цифровой экономики" в рамках системы дополнител
24.10.2019 «Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома

ый резерв одной из ведущих технологических компаний страны», — отметил руководитель рабочей группы «Кружковое движение» НТИ Дмитрий Земцов. Олимпиада КД НТИ — это первые в России командные инже
13.06.2019 НТИ запускает интеллектуальную платформу управления талантами

вую платформу управления талантами на базе технологий искусственного интеллекта готовится запустить Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ). Система будет агрегировать

22.04.2019 Российский стартап Bitronics Lab открыл кружок по нейротехнологиям для школьников в Испании

технологических лидеров за рубежом — важный шаг в этом направлении», — сказал лидер рабочей группы «Кружковое движение» НТИ Дмитрий Земцов.
29.03.2019 Как государство потратит 5,8 млрд на поддержку технологических кружков

х характеристик и эксплуатационных качеств. Наиболее массовая аудитория, доступная для вовлечения в кружковое движение в России – это школьники и молодежь 12 – 26 лет (в России в разных видах т
27.09.2018 Шесть новых проектов НТИ получили государственную поддержку

окотехнологичных проектов. Государство окажет помощь разработкам рынков Нейронет, Хелснет, Технет и Кружковое движение, говорится в пресс-релизе венчурной компании РВК, которая является проектн

Публикаций - 51, упоминаний - 107

НТИ и организации, системы, технологии, персоны:

ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 78 16
Ростелеком 10325 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1219 4
9018 3
Microsoft Corporation 25253 3
Thales - Gemalto - SafeNet 137 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5286 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 2
GitHub 973 2
Крок - Croc 1815 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4543 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14296 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 233 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 99 1
Ланит - Artezio - Артезио 90 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 291 1
ROBBO Japan 3 1
Arduino Software 69 1
Oculus VR 76 1
Омега 86 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 58 1
СтарЛайн НПО - StarLine 24 1
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 425 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 1
Роскосмос - Главкосмос - Glavkosmos - Главкосмос Пусковые Услуги 7 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 71 1
Fairwaves 3 1
Omega.Future - Омега - Omega-R - Омега-Софт 20 1
Косима - Cosyma 2 1
Esage Lab - ЦОР Security - ЦОР Секьюрити 3 1
ИЦ ИАС - Инженерный центр Информационно-аналитических систем 3 1
Умник 36 1
Лептон НПО 4 1
А-Контракт 4 1
Yandex - Яндекс 8471 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 471 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1151 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 110 1
VK - Mail.ru Group 3535 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 444 36
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 63 15
Россети Ленэнерго 1699 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8206 3
РВК - Российская венчурная компания 556 3
Air France–KLM - Air France - KLM 80 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 488 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 330 1
Maximum Education 5 1
Сбер - Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 12 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 42 1
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 15 1
МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 22 1
РЖД - Российские железные дороги 2007 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 92 1
Почта России ПАО 2251 1
НСПК - Национальная система платежных карт 901 1
Ростех - Вертолеты России 175 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 980 1
Газпром нефть 670 1
Газпром ПАО 1418 1
NanduQ - Qiwi 1005 1
Volvo Cars 257 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 233 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3253 21
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 367 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 13
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4801 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 6
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 4
Кванториум АНО - Детский технопарк 86 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12880 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2171 3
Совет при президенте Российской Федерации 200 3
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 43 2
Россия-страна возможностей АНО 24 2
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 50 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6286 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 440 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 2
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 46 1
Фонд президентских грантов 17 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
ЦИК РФ - Мосгоризбирком - Московская городская избирательная комиссия 17 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 59 1
Роскванториум - ФГАУ ФНФРО - Фонд новых форм развития образования 9 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 276 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 47 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 13 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 44 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 92 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 52 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 2
Талант и успех - Общественный фонд 20 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Знание - Российское общество 7 1
РДШ - Российское движение школьников 3 1
Глобальные университеты 1 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 35
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6917 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73406 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 14
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18281 13
OSH, OSHW - Open-source hardware - Открытое аппаратное обеспечение 18 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 10
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4838 10
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 697 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 8
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 6
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2282 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5938 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3355 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2037 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 5
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3530 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3102 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6161 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1845 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2477 3
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 693 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1480 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 3
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 571 2
КФС - Киберфизические системы - CPS - Cyber-Physical Systems 84 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1836 2
ROBBO Class - РОББО Класс - Инженерные инновационные классы 20 11
ROBBO lab - РОББО Лаборатория 12 7
ROBBO Robot kit - РОББО Платформа 12 6
ROBBO - РОББО Схемотехника 6 5
ROBBO 3D-принтер 10 4
ROBBO - РОББО Клуб 23 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФудНет - FoodNet - Разработка питательных веществ и пищевой продукции 6 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1148 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1532 3
Microsoft Windows BitLocker 938 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 2
MIT Media Lab - Scratch - язык программирования 40 2
ROBBO - RobboScratch 2 2
ROBBO - Q-fab Центр 3D-прототипирования 2 2
FreeCAD 10 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5851 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 2
Microsoft Windows 16351 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 545 2
Boomstarter Network 18 1
Oculus Quest 13 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 139 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 99 1
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 36 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
МСП Бизнес-навигатор 2 1
Google RISE Awards 3 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 1
Реестр добросовестных экспортеров 210 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 1
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 60 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
ИЦ ИАС - Operkit Platform 1 1
Planeta.ru - краудфандинговая платформа 5 1
Inkscape 24 1
Stepik.org - образовательный портал 13 1
Codeforces 9 1
ИС Социум 1 1
Фролов Павел 86 15
Земцов Дмитрий 11 7
Путин Владимир 3356 4
Песков Дмитрий 113 3
Положевец Петр 6 2
Комиссаров Дмитрий 238 1
Смирнов Алексей 254 1
Воробьев Андрей 185 1
Ким Борис 75 1
Ведяхин Александр 168 1
Гребенников Сергей 35 1
Кривозубов Павел 27 1
Кудрявцев Максим 42 1
Семенов Александр 165 1
Ганеева Эльза 10 1
Молодых Владимир 29 1
Подольский Олег 15 1
Ляпунов Игорь 130 1
Тулаганов Руслан 21 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Плуготаренко Сергей 88 1
Захаров Алексей 47 1
Никитин Андрей 58 1
Чупшева Светлана 8 1
Белов Александр 74 1
Корольков Александр 3 1
Комиссаров Алексей 26 1
Федосеев Алексей 20 1
Иванов Максим 14 1
Князев Николай 5 1
Паршин Дмитрий 18 1
Мансуров Олег 8 1
Герасименко Юрий 1 1
Перельман Евгений 1 1
Симановский Сергей 4 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Иваненко Владислав 23 1
Софронова Наталия 8 1
Ковалев Игорь 31 1
Бондаренко Игорь 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 157223 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45805 16
Япония 13556 15
Финляндия - Финляндская Республика 3658 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18632 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18251 12
Беларусь - Белоруссия 6039 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53489 4
Казахстан - Республика 5805 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3209 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3274 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1315 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4286 3
Германия - Федеративная Республика 12945 3
Испания - Королевство 3760 3
Таиланд - Королевство 868 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2964 3
Европа 24649 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1710 3
Африка - Африканский регион 3572 3
Египет - Арабская Республика 1047 3
Нигерия - Федеративная Республика 327 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1427 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 491 2
Япония - Фукуока 17 2
Нигерия - Лагос 17 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5351 2
Китай - Цзянсу - Нанкин - Наньцзин 37 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 2
Израиль 2785 2
Ближний Восток 3034 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1821 2
Италия - Итальянская Республика 4430 2
Украина 7799 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1068 2
Румыния 741 2
Япония - Токио 1009 2
Таджикистан - Республика 913 2
Земля - планета Солнечной системы 10664 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 592 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 43
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 24
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4253 11
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 61 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15165 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 40 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 23 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 46 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 52 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 109 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 6
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 6
Образование в России 2562 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 5
Физика - Physics - область естествознания 2836 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 23 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 4
Информатика - computer science - informatique 1144 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 439 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФинНет - FinNet - Финансовые сервисы 9 3
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 166 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 3
Английский язык 6879 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 3
Здравоохранение - Реабилитация 418 3
Комсомольская правда ИД 73 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
Российская газета 277 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 197 1
Курилка Гутенберга - Просветительский проект 2 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 123 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1143 1
Ведомости 1249 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1269 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 200 3
Сбер - Академия Искусственного интеллекта 14 2
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 35 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 397 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 521 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 41 1
АНО Цифровое образование и технологии 1 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 150 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 156 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 36 1
ТПУ - Научно-образовательный центр И.Н.Бутакова - Инженерная школа энергетики - Школа инженерного предпринимательства 14 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 1
ФИОКО ФГБУ - Федеральный институт оценки качества образования 1 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 14 1
БГУ - Белорусский государственный университет 34 1
Интеллектуал ГБОУ школа 7 1
Samsung IT Школа 11 1
Туран Университет 4 1
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 9 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 25 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 34 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 12 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 21 1
Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева 1 1
Институт развития профессионального образования ДПО ФГБОУ 2 1
БНТУ - Белорусский национальный технический университет 8 1
Sofia University - Софийский университет "Святой Климент Охридский" 3 1
Ногинский колледж ГБПОУ МО 7 1
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 20 1
Ultimate Education - XYZ School GameDev 8 1
Grenoble Alpes University - Université Grenoble Alpes - Университет Гренобль-Альпы 4 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 21 9
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 6
День молодёжи - 27 июня 1001 5
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 29 2
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 2
Capture the Flag - CTF 53 1
Всероссийский цифровой диктант 14 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
Всероссийская робототехническая олимпиада - Russian Robot Olympiad 1 1
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
Роснано - Роснано Школьная лига 1 1
VK Cup - чемпионат по программированию 7 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
1С:Соревнования 1 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 21 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 11 1
Солнечная регата - конкурс по разработке плавательных средств на солнечных батареях 1 1
Abilympics - Абилимпикс 5 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 613 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409018, в очереди разбора - 731626.
Создано именных указателей - 187753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще