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НТИ Национальная технологическая инициатива ФудНет FoodNet Разработка питательных веществ и пищевой продукции
УПОМИНАНИЯ
НТИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Thales - Gemalto - SafeNet 137 4
|Yandex - Яндекс 7678 1
|Microsoft Corporation 24829 1
|1С 8443 1
|Крок - Croc 1784 1
|Intel Corporation 12301 1
|Samsung Electronics 10365 1
|Esage Lab - ЦОР Security - ЦОР Секьюрити 3 1
|Fairwaves 3 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1009 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 113 1
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