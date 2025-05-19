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НТИ Национальная технологическая инициатива ФудНет FoodNet Разработка питательных веществ и пищевой продукции


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 С помощью ИИ молодой ученый Алтайского ГАУ создал рабочий стол для занятий аддитивными технологиями 1
08.10.2019 В России появятся умные «лежачие полицейские» 1
21.05.2019 России нужны 300 тыс. специалистов по новым ИТ-направлениям 1
10.04.2019 Правительство распределило 6,2 миллиарда на проекты «Национальной технологической инициативы» 1
29.03.2019 Как государство потратит 5,8 млрд на поддержку технологических кружков 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

НТИ и организации, системы, технологии, персоны:

Thales - Gemalto - SafeNet 137 4
Yandex - Яндекс 7678 1
Microsoft Corporation 24829 1
8443 1
Крок - Croc 1784 1
Intel Corporation 12301 1
Samsung Electronics 10365 1
Esage Lab - ЦОР Security - ЦОР Секьюрити 3 1
Fairwaves 3 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 394 4
Россети Ленэнерго 1700 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 347 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1415 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5056 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2747 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1405 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 80 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 43 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5563 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3030 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52513 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12259 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1344 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6839 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67711 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28832 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24728 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25949 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13687 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1960 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1850 2
КФС - Киберфизические системы - CPS - Cyber-Physical Systems 81 2
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 53 1
Умные платформы 1746 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14746 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20507 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7790 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2243 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8841 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 595 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 659 1
Data monetization - Монетизация данных 1690 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21072 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4132 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3391 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11851 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3506 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 510 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6444 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3167 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1055 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5474 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 624 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 704 1
HRM - Talent management - Управление талантами - Управление развитием талантов 38 1
Microsoft Windows BitLocker 937 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5422 1
Planeta.ru - краудфандинговая платформа 5 1
Boomstarter Network 18 1
Stepik.org - образовательный портал 11 1
NVision Барьер 674 1
ФЦП развития образования - ФЦПРО - Федеральная целевая программа развития образования 23 1
Федосеев Ярослав 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 148426 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52544 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44078 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2994 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17793 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4049 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1859 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1517 1
Россия - ПФО - Пензенская область 604 1
США - Массачусетс - Бостон 379 1
Россия - СФО - Новосибирск 4416 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5237 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1522 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 872 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 59 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 22 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 40 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 52 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 40 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 100 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФинНет - FinNet - Финансовые сервисы 9 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 23 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19136 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10130 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49096 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5299 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52422 4
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1036 4
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 50 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30015 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2939 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14044 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4117 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7911 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1636 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1378 2
Энергетика - Energy - Energetically 5215 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5946 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 21 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 513 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1108 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5741 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6332 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 912 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 837 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 895 1
Пропаганда и агитация 193 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1119 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1367 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1009 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 113 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 78 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 125 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 158 1
Интеллектуал ГБОУ школа 7 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 238 1
Samsung IT Школа 11 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио 20 1
Всероссийская робототехническая олимпиада - Russian Robot Olympiad 1 1
Роснано Школьная лига 1 1
День молодёжи - 27 июня 935 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1230 1
Солнечная регата - конкурс по разработке плавательных средств на солнечных батареях 1 1
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