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С помощью ИИ молодой ученый Алтайского ГАУ создал рабочий стол для занятий аддитивными технологиями

Магистрант Инженерного факультета и преподаватель Колледжа агропромышленных технологий Алтайского ГАУ Иван Лопатин сконструировал оригинальный рабочий стол для занятий аддитивными технологиями в молодежной инженерной школе «Импульс». Дизайн стола разработан с помощью искусственного интеллекта – нейросетью YandexART 2.5. Об этом CNews сообщили представители АГАУ.

«В нашей инженерной школе для студентов колледжа есть два 3D-принтера. Они создают большую вибрацию при работе. Поэтому обычный канцелярский стол или парта для их размещения не подходят. Кроме того, ректор нам выделил средства для приобретения компактного станка для лазерной резки. Итак, встала двойная задача: организовать рабочее пространство для занятий аддитивными технологиями и сделать рабочий стол, гасящий вибрацию, и удобный для проведения практических занятий и мастер-классов. Нейросеть по сформулированному нами заданию создала дизайн-эскиз, который мы вместе с ребятами воплотили в жизнь с помощью оборудования “FoodNet-студии” АГАУ», – сказал Иван Лопатин.

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АГАУ
С помощью ИИ молодой ученый Алтайского ГАУ создал рабочий стол для занятий аддитивными технологиями
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Безопасность

Рабочий стол имеет размер 2,46х1,22 м и сделан из профтрубы и фанеры для опалубки. Рабочая поверхность имеет подсветку. Она удобна для работы с 3D-ручками, здесь же возможно установить до шести 3D-принтеров и компактный станок для лазерной резки. Стол удобен при транспортировке: переворачивается на бок, к нему подсоединяются ролики, и он может перемещаться всего парой человек.

«Рабочий стол получился в стиле “лофт”. По сути, это такой инновационный рабочий верстак. Верхняя часть – рабочая поверхность, внутренний объем удобен для хранения материалов и инструментов. Благодаря этому мы смогли оптимизировать пространство помещения инженерной школы, сделать его удобным для работы», – сказал Иван Лопатин.

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