Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов

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Аддитивные технологии позволяют производить детали и комплектующие самых сложных форм, которые сложно изготовить традиционными методами с применением литья и механообработки. Кроме того, трехмерная печать дает возможность значительно снизить массу изделий и сроки производства прототипов. Современные 3D-принтеры также обладают способностью оперативно перенастраивать параметры печати для изготовления изделий различного назначения или размера, единичного или массового производства. Продукция 3D-печати используется в самых разных областях, от ядерных и космических технологий до медицины.
|20.05.2024
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В России создали установку для 3D-печати деталей гигантского авиадвигателя размером до двух метров и весом до полутонны
Создан цех для 3D-печати авиадвигателей В Научно-исследовательском институте технологии и организации производства двигателей (НИИД) Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), которая входит в госко
|27.03.2024
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В МИФИ создается лаборатория 3D-печати металлом
стриальным партнером НИЯУ МИФИ в данном проекте выступает компания 3DLAM – российский производитель 3D-принтеров для печати металлом по технологии SLM (селективного лазерного плавления). Лабора
|14.02.2024
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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва», применяющий аддитивные технологии, почти на четверть нарастил объем выпускаемой продукции
ной продукции на 23% в 2023 г. Нарастить производство удалось за счет расширения парка промышленных 3D-принтеров и внедрения новых технологий печати. Об этом сообщил министр правительства Москв
|05.02.2024
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«Сервионика» представила подразделение 3D-печати для замены запчастей
«Сервионика» (холдинг «Т1»), создала выделенное полнофункциональное подразделение 3D-печати в рамках масштабирования сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Т1». Наибол
|14.12.2023
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В «Московской технической школе» появился курс по направлению «Аддитивные технологии»
тил дистанционный курс «Стандартизация передовых производственных технологий» в рамках направления «Аддитивные технологии». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамен
|06.12.2023
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Студенты НГТУ НЭТИ разработали высокопроизводительный 3D-принтер, позволяющий значительно сэкономить время при серийной печати деталей
аратный комплекс решений для автоматизации процесса серийной 3D-печати деталей. Комплекс состоит из 3D-принтеров Neuron, а также системы автоматизации MakerCloud. И 3D-принтер, и система автома
|21.11.2023
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«Росатом» создал гигантский 3D-принтер на замену китайскому
3D-принтер от «Росатома» Госкорпорация «Росатом» представила импортонезависимый крупногабаритный 3D-принтер «Хайтек 800» с размером рабочего поля 800 мм. Себестоимость «Хайтек 800» составила
|18.10.2023
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Московский производитель изготовил промышленный 3D-принтер для первого в стране Центра аддитивных технологий общего доступа
Московский производитель промышленных лазерных станков поставил 3D-принтер для печати металлическими порошками в первый в России Центр аддитивных технологий
|27.09.2023
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В России создают 3D-принтер для выращивания многослойных печатных плат
ь Московко (компания занимается контрактным производством). По его словам, эта технология похожа на 3D-печать. «Пока на основе такой технологии можно делать легкие и средней сложности платы, —
|15.06.2023
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Omega.Future откроет в ОАЭ производство 3D-принтеров и робототехники
енных Арабских Эмиратах. Соглашение предусматривает строительство в Абу-Даби завода по производству 3D-принтеров и образовательной робототехники. Также планируется разработка образовательной пр
|14.06.2023
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Резидент «Сколково» напечатал на 3D-принтере кресла для ПМЭФ
Компания F2 innovations представила кресла на сцене стенда «Территории инноваций» Фонда «Росконгресс». Они изготовлены из материала PETg на F2 Gigantry, первом крупногабаритном российском 3D-принтере, в сотрудничестве с МГТУ им. Н. Э. Баумана. Принтер компании F2 innovations произведен на территории России и является самым большим российским FGF 3D-принтером. Он зарегистрирован
|20.12.2022
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В Москве открылась первая в России фабрика 3D-печати
гий. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, там используют более 200 инновационных 3D-принтеров. Они связаны в единую экосистему, которая позволяет контролировать расход матери
|13.12.2022
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Резидент «Сколково» выпустил новую модель высокотемпературного 3D-принтера c системой гранульной печати
Производитель промышленных 3D-принтеров, компания «Тоталзед», выпустила новую модель высокотемпературной машины со встро
|15.11.2022
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Резидент «Сколково» создал самый большой российский 3D-принтер
ыми гранулами с производительностью до 10 кг/ч, в том числе вторсырьем – переработанным гранулятом. 3D-печать становится все более востребованной для модернизации промышленности. Она помогает р
|08.11.2022
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В Москве создан межотраслевой кластер 3D-печати и промышленного дизайна
участникам предоставляет Корпорация развития Зеленограда. Партнеры проекта — компании-разработчики 3D-принтеров и сканеров. Стать участниками кластера приглашают как юридических лиц, так и инд
|12.10.2022
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«Ростех» представил вакуумный 3D-принтер для создания деталей для авиации и космической индустрии
Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс» под управлением компании «РТ-капитал» госкорпорации «Ростех» завершил работу над опытным образцом вакуумного электронно-лучевого 3D-принтера с всеракурсным роботом-манипулятором. Устройство позволит создавать сверхпрочные детали для самолетов и космических кораблей. Испытания новой технологии состоятся до конца 2022 г. О
|19.07.2022
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Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход
тся. Разработанная инженерами из Калифорнийского университета стратегия проектирования и технология 3D-печати позволяет создавать одновременно все электронные и механические компоненты, которые
|09.06.2021
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В Москве протестируют устройство, которое снизит стоимость напечатанных на 3D-принтере изделий
всех его достоинствах существует одна проблема, с которой сталкиваются практически все пользователи 3D-принтеров, — ребристость внешних поверхностей. Она объясняется самой технологией печати, п
|17.05.2021
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Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность
еталей до целых домов, и это не всегда делается легально. Изображение: ZMorph3D/pixabay Большинство 3D-принтеров работает по принципу экструзии, то есть придает форму материалу за счет его расп
|29.04.2021
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В ОЭЗ «Технополис Москва» нарастили выпуск 3D-изделий для стоматологии
омической зоны «Технополис Москва» компания «Аддитивный инжиниринг» расширила парк оборудования для 3D-печати и нарастила выпуск стоматологических изделий – форм для элайнеров. Теперь их будут
|09.03.2021
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При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека
3D-биопечать — это область, в которой технология 3D-печати используется для изготовления биомедицинских объектов. Они, в свою очередь, в будущ
|05.03.2021
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Как 3D-печать проложит путь к колонизации Луны?
та (реголита), а также его имитаторов в контексте их дальнейшего использования в качестве сырья для 3D-печати на поверхности Луны. В своей работе авторы провели оценку различных методов трехмер
|23.02.2021
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Получится ли жить в доме, напечатанном на 3D-принтере?
у сверху: огромный 3D-принтер планомерно печатает каркас дома Кто знает, возможно, такая технология 3D-печати даже разрушит или радикально преобразует существующую строительную отрасль. Ведь да
|13.01.2021
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«Роббо» получила патент на 3D-принтер
зработок – «Роббо 3D-принтер Mini», предназначенный для домашнего обучения детей 3D-моделированию и 3D-печати. Решение о выдаче патента принято на основании условий патентоспособности «новизна»
|16.10.2020
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Исследование HP: 85% производственных компаний планируют увеличить инвестиции в 3D-печать
. Согласно полученным данным, сегодня компании активно инвестируют в передовые решения промышленной 3D-печати. Это обеспечивает оперативность и гибкость производственных процессов, необходимые
|07.09.2020
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Новая 3D-печать совмещает два метода и делает детали прочнее
Из него печатают практически все, от игрушек до квадрокоптеров и деталей автомобилей. Мировой рынок 3D-принтеров для печати из пластика оценивается в $4 млрд и продолжает расширяться, но и у эт
|18.08.2020
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«Швабе» наращивает объем роботизированных систем в производстве продукции
рототипов новых видов продукции и построения заданных деталей производители все активнее используют 3D-печать. Последний за счет применения нового инструмента, например, сокращает сроки выпуска
|06.07.2020
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Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов
. Сложные структуры стало возможно воспроизвести благодаря селективному лазерному спеканию — методу 3D-печати, при котором мелкие частицы порошка расплавляются и образуют твердые трехмерные объ
|07.04.2020
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Siemens запускает аддитивное производство компонентов медицинского оборудования
«Сименс» и поставщики услуг 3D-печати создали сеть аддитивного производства Additive Manufacturing Network, специально дл
|13.03.2020
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Как будут печатать российские космические аппараты
ить оснастку и пресс-формы — в итоге на одну заготовку уходит около полугода. Печать на проволочном 3D-принтере заметно все упрощает, и вместо месяцев, по словам ученых, на изготовление требуют
|02.03.2020
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В Xerox назначена вице-президент подразделения 3D-печати
а рынок и извлечения дохода, — сказала Шанкер. — В этом сегменте нужен лидер с нестандартным мышлением, который сможет управлять нашей бизнес-стратегией на пути к запланированному на этот год запуску 3D-принтера по металлу. Учитывая обширные знания Тали в области индустрии 3D-печати, я уверен, что она именно тот человек, который сможет развивать это направление нашего бизнеса в 2020 году и
|27.02.2020
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Компактные 3D-принтеры для дома: хиты продаж
, формирует слои создаваемого объекта. В результате получается объемный предмет. Подробнее о работе 3D-принтеров и о том, что можно делать с их помощью в домашних условиях, читайте в нашем мате
|29.01.2020
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ABB добавила функцию 3D-печати в Robotstudio
ABB добавила функцию 3D-печати в свой программный продукт Robotstudio, предназначенный для моделирования и офлайн-программирования. Это позволит всего за 30 минут программировать роботов ABB для аддитивного произво
|24.01.2020
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Зачем дома 3D-принтер: варианты использования, цена печати
Как это работает? Начнем с краткого экскурса в технологию трёхмерной печати и возможности 3D-принтеров. Сейчас все модели на рынке можно условно поделить на две категории: это FDM- и
|23.01.2020
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«Росэлектроника» и РАН разрабатывают технологию создания электроники с помощью 3D-печати
батывают технологию производства устройств электроники и фотоники из органических полимеров методом 3D-печати. Применение аддитивных технологий позволяет получать изделия с улучшенными свойства
|02.12.2019
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Максим Агаджанов, «Газпромбанк Лизинг»: Как получить 3D-принтер, не тратя миллионы на его покупку
я? Максим Агаджанов: В этом году мы профинансировали достаточно необычный для нас предмет лизинга — 3D-принтер ProX 320. Он будет использоваться на базе лаборатории аддитивных технологий Центра
|27.11.2019
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Signify запустила онлайн-сервис по созданию персонализированных светильников на 3D-принтере
х странах Европы. Кстати, первые в России светильники Philips, напечатанные на 3D-принтере, уже украшают магазины сети «Пятерочка» новой концепции. Светильники Signify, созданные с помощью технологий 3D-печати, вносят вклад в достижение целей устойчивого развития. В качестве базового материала используется поликарбонат, который отличается прочностью, высоким качеством и на 100% пригоден для
|18.11.2019
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HP представила новые сервисы в области 3D-печати
зрачность и гибкость бизнеса для его дальнейшего расширения, – сказал и.о. президента подразделения 3D-печати и цифрового производства HP Inc. Рамон Пастор. – Благодаря нашим предложениям для п
|08.04.2019
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Ростех создаст первый российский скоростной электронно-лучевой 3D-принтер
озволяет изготавливать детали практически любой сложности, в том числе изделий размером 0,2-0,4 мм. 3D-печать изделий с бионическим дизайном в некоторых случаях позволяет уменьшить вес на 86%,
|04.04.2019
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Ростех будет производить детали газотурбинных двигателей методом 3D-печати
в России установку прямого лазерного выращивания из порошковых металлических материалов. Технология 3D-печати крупногабаритных деталей для промышленных газотурбинных двигателей позволяет произв
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