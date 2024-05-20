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Принтер 3D печать 3D принтер трехмерная печать Аддитивные технологии Additive Manufacturing технологии послойного наращивания и синтеза объектов

Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов

Аддитивные технологии позволяют производить детали и комплектующие самых сложных форм, которые сложно изготовить традиционными методами с применением литья и механообработки. Кроме того, трехмерная печать дает возможность значительно снизить массу изделий и сроки производства прототипов. Современные 3D-принтеры также обладают способностью оперативно перенастраивать параметры печати для изготовления изделий различного назначения или размера, единичного или массового производства. Продукция 3D-печати используется в самых разных областях, от ядерных и космических технологий до медицины.


20.05.2024 В России создали установку для 3D-печати деталей гигантского авиадвигателя размером до двух метров и весом до полутонны

Создан цех для 3D-печати авиадвигателей В Научно-исследовательском институте технологии и организации производства двигателей (НИИД) Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), которая входит в госко
27.03.2024 В МИФИ создается лаборатория 3D-печати металлом

стриальным партнером НИЯУ МИФИ в данном проекте выступает компания 3DLAM – российский производитель 3D-принтеров для печати металлом по технологии SLM (селективного лазерного плавления). Лабора
14.02.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва», применяющий аддитивные технологии, почти на четверть нарастил объем выпускаемой продукции

ной продукции на 23% в 2023 г. Нарастить производство удалось за счет расширения парка промышленных 3D-принтеров и внедрения новых технологий печати. Об этом сообщил министр правительства Москв
05.02.2024 «Сервионика» представила подразделение 3D-печати для замены запчастей

«Сервионика» (холдинг «Т1»), создала выделенное полнофункциональное подразделение 3D-печати в рамках масштабирования сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Т1». Наибол
14.12.2023 В «Московской технической школе» появился курс по направлению «Аддитивные технологии»

тил дистанционный курс «Стандартизация передовых производственных технологий» в рамках направления «Аддитивные технологии». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамен
06.12.2023 Студенты НГТУ НЭТИ разработали высокопроизводительный 3D-принтер, позволяющий значительно сэкономить время при серийной печати деталей

аратный комплекс решений для автоматизации процесса серийной 3D-печати деталей. Комплекс состоит из 3D-принтеров Neuron, а также системы автоматизации MakerCloud. И 3D-принтер, и система автома
21.11.2023 «Росатом» создал гигантский 3D-принтер на замену китайскому

3D-принтер от «Росатома» Госкорпорация «Росатом» представила импортонезависимый крупногабаритный 3D-принтер «Хайтек 800» с размером рабочего поля 800 мм. Себестоимость «Хайтек 800» составила
18.10.2023 Московский производитель изготовил промышленный 3D-принтер для первого в стране Центра аддитивных технологий общего доступа

Московский производитель промышленных лазерных станков поставил 3D-принтер для печати металлическими порошками в первый в России Центр аддитивных технологий

27.09.2023 В России создают 3D-принтер для выращивания многослойных печатных плат

ь Московко (компания занимается контрактным производством). По его словам, эта технология похожа на 3D-печать. «Пока на основе такой технологии можно делать легкие и средней сложности платы, —

15.06.2023 Omega.Future откроет в ОАЭ производство 3D-принтеров и робототехники

енных Арабских Эмиратах. Соглашение предусматривает строительство в Абу-Даби завода по производству 3D-принтеров и образовательной робототехники. Также планируется разработка образовательной пр
14.06.2023 Резидент «Сколково» напечатал на 3D-принтере кресла для ПМЭФ

Компания F2 innovations представила кресла на сцене стенда «Территории инноваций» Фонда «Росконгресс». Они изготовлены из материала PETg на F2 Gigantry, первом крупногабаритном российском 3D-принтере, в сотрудничестве с МГТУ им. Н. Э. Баумана. Принтер компании F2 innovations произведен на территории России и является самым большим российским FGF 3D-принтером. Он зарегистрирован

20.12.2022 В Москве открылась первая в России фабрика 3D-печати

гий. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, там используют более 200 инновационных 3D-принтеров. Они связаны в единую экосистему, которая позволяет контролировать расход матери
13.12.2022 Резидент «Сколково» выпустил новую модель высокотемпературного 3D-принтера c системой гранульной печати

Производитель промышленных 3D-принтеров, компания «Тоталзед», выпустила новую модель высокотемпературной машины со встро
15.11.2022 Резидент «Сколково» создал самый большой российский 3D-принтер

ыми гранулами с производительностью до 10 кг/ч, в том числе вторсырьем – переработанным гранулятом. 3D-печать становится все более востребованной для модернизации промышленности. Она помогает р
08.11.2022 В Москве создан межотраслевой кластер 3D-печати и промышленного дизайна

участникам предоставляет Корпорация развития Зеленограда. Партнеры проекта — компании-разработчики 3D-принтеров и сканеров. Стать участниками кластера приглашают как юридических лиц, так и инд
12.10.2022 «Ростех» представил вакуумный 3D-принтер для создания деталей для авиации и космической индустрии

Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс» под управлением компании «РТ-капитал» госкорпорации «Ростех» завершил работу над опытным образцом вакуумного электронно-лучевого 3D-принтера с всеракурсным роботом-манипулятором. Устройство позволит создавать сверхпрочные детали для самолетов и космических кораблей. Испытания новой технологии состоятся до конца 2022 г. О
19.07.2022 Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход

тся. Разработанная инженерами из Калифорнийского университета стратегия проектирования и технология 3D-печати позволяет создавать одновременно все электронные и механические компоненты, которые
09.06.2021 В Москве протестируют устройство, которое снизит стоимость напечатанных на 3D-принтере изделий

всех его достоинствах существует одна проблема, с которой сталкиваются практически все пользователи 3D-принтеров, — ребристость внешних поверхностей. Она объясняется самой технологией печати, п
17.05.2021 Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность

еталей до целых домов, и это не всегда делается легально. Изображение: ZMorph3D/pixabay Большинство 3D-принтеров работает по принципу экструзии, то есть придает форму материалу за счет его расп
29.04.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» нарастили выпуск 3D-изделий для стоматологии

омической зоны «Технополис Москва» компания «Аддитивный инжиниринг» расширила парк оборудования для 3D-печати и нарастила выпуск стоматологических изделий – форм для элайнеров. Теперь их будут

09.03.2021 При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека

3D-биопечать — это область, в которой технология 3D-печати используется для изготовления биомедицинских объектов. Они, в свою очередь, в будущ
05.03.2021 Как 3D-печать проложит путь к колонизации Луны?

та (реголита), а также его имитаторов в контексте их дальнейшего использования в качестве сырья для 3D-печати на поверхности Луны. В своей работе авторы провели оценку различных методов трехмер
23.02.2021 Получится ли жить в доме, напечатанном на 3D-принтере?

у сверху: огромный 3D-принтер планомерно печатает каркас дома Кто знает, возможно, такая технология 3D-печати даже разрушит или радикально преобразует существующую строительную отрасль. Ведь да
13.01.2021 «Роббо» получила патент на 3D-принтер

зработок – «Роббо 3D-принтер Mini», предназначенный для домашнего обучения детей 3D-моделированию и 3D-печати. Решение о выдаче патента принято на основании условий патентоспособности «новизна»
16.10.2020 Исследование HP: 85% производственных компаний планируют увеличить инвестиции в 3D-печать

. Согласно полученным данным, сегодня компании активно инвестируют в передовые решения промышленной 3D-печати. Это обеспечивает оперативность и гибкость производственных процессов, необходимые

07.09.2020 Новая 3D-печать совмещает два метода и делает детали прочнее

Из него печатают практически все, от игрушек до квадрокоптеров и деталей автомобилей. Мировой рынок 3D-принтеров для печати из пластика оценивается в $4 млрд и продолжает расширяться, но и у эт
18.08.2020 «Швабе» наращивает объем роботизированных систем в производстве продукции

рототипов новых видов продукции и построения заданных деталей производители все активнее используют 3D-печать. Последний за счет применения нового инструмента, например, сокращает сроки выпуска
06.07.2020 Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов

. Сложные структуры стало возможно воспроизвести благодаря селективному лазерному спеканию — методу 3D-печати, при котором мелкие частицы порошка расплавляются и образуют твердые трехмерные объ
07.04.2020 Siemens запускает аддитивное производство компонентов медицинского оборудования

«Сименс» и поставщики услуг 3D-печати создали сеть аддитивного производства Additive Manufacturing Network, специально дл
13.03.2020 Как будут печатать российские космические аппараты

ить оснастку и пресс-формы — в итоге на одну заготовку уходит около полугода. Печать на проволочном 3D-принтере заметно все упрощает, и вместо месяцев, по словам ученых, на изготовление требуют
02.03.2020 В Xerox назначена вице-президент подразделения 3D-печати

а рынок и извлечения дохода, — сказала Шанкер. — В этом сегменте нужен лидер с нестандартным мышлением, который сможет управлять нашей бизнес-стратегией на пути к запланированному на этот год запуску 3D-принтера по металлу. Учитывая обширные знания Тали в области индустрии 3D-печати, я уверен, что она именно тот человек, который сможет развивать это направление нашего бизнеса в 2020 году и

27.02.2020 Компактные 3D-принтеры для дома: хиты продаж

, формирует слои создаваемого объекта. В результате получается объемный предмет. Подробнее о работе 3D-принтеров и о том, что можно делать с их помощью в домашних условиях, читайте в нашем мате
29.01.2020 ABB добавила функцию 3D-печати в Robotstudio

ABB добавила функцию 3D-печати в свой программный продукт Robotstudio, предназначенный для моделирования и офлайн-программирования. Это позволит всего за 30 минут программировать роботов ABB для аддитивного произво
24.01.2020 Зачем дома 3D-принтер: варианты использования, цена печати

Как это работает? Начнем с краткого экскурса в технологию трёхмерной печати и возможности 3D-принтеров. Сейчас все модели на рынке можно условно поделить на две категории: это FDM- и

23.01.2020 «Росэлектроника» и РАН разрабатывают технологию создания электроники с помощью 3D-печати

батывают технологию производства устройств электроники и фотоники из органических полимеров методом 3D-печати. Применение аддитивных технологий позволяет получать изделия с улучшенными свойства
02.12.2019 Максим Агаджанов, «Газпромбанк Лизинг»: Как получить 3D-принтер, не тратя миллионы на его покупку

я? Максим Агаджанов: В этом году мы профинансировали достаточно необычный для нас предмет лизинга — 3D-принтер ProX 320. Он будет использоваться на базе лаборатории аддитивных технологий Центра
27.11.2019 Signify запустила онлайн-сервис по созданию персонализированных светильников на 3D-принтере

х странах Европы. Кстати, первые в России светильники Philips, напечатанные на 3D-принтере, уже украшают магазины сети «Пятерочка» новой концепции. Светильники Signify, созданные с помощью технологий 3D-печати, вносят вклад в достижение целей устойчивого развития. В качестве базового материала используется поликарбонат, который отличается прочностью, высоким качеством и на 100% пригоден для
18.11.2019 HP представила новые сервисы в области 3D-печати

зрачность и гибкость бизнеса для его дальнейшего расширения, – сказал и.о. президента подразделения 3D-печати и цифрового производства HP Inc. Рамон Пастор. – Благодаря нашим предложениям для п
08.04.2019 Ростех создаст первый российский скоростной электронно-лучевой 3D-принтер

озволяет изготавливать детали практически любой сложности, в том числе изделий размером 0,2-0,4 мм. 3D-печать изделий с бионическим дизайном в некоторых случаях позволяет уменьшить вес на 86%,

04.04.2019 Ростех будет производить детали газотурбинных двигателей методом 3D-печати

в России установку прямого лазерного выращивания из порошковых металлических материалов. Технология 3D-печати крупногабаритных деталей для промышленных газотурбинных двигателей позволяет произв

Публикаций - 575, упоминаний - 994

Принтер и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3129 26
Microsoft Corporation 24222 24
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 75 23
HP Inc. 5637 19
Элемент ГК - Микрон - Micron 1393 17
SAP SE 5149 17
Autodesk 595 14
Цифра ГК 2313 13
Apple Inc 11747 13
Google LLC 11486 13
Ростелеком 10879 11
Softline - Софтлайн 2476 10
Intel Corporation 11973 10
Arduino Software 59 10
Samsung Electronics 10041 10
IBM - International Business Machines Corp 9370 8
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1177 8
Amazon Inc - Amazon.com 2930 8
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 419 8
Stratasys - Stratasys and Optomec Inc 7 7
Oracle Corporation 6563 7
Lenovo Group 2249 7
Nvidia Corp 3347 7
Huawei 3748 7
7795 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3424 7
Моторика - Motorica 164 6
HP - Hewlett-Packard 3617 6
MakerBot Industries 9 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5652 6
Dell EMC 4988 6
Ситроникс - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы 92 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2100 6
Siemens AG - Siemens Group 2570 6
Dassault Systemes 216 6
Аддитивный инжиниринг - Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий 7 6
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 122 5
Meta Platforms - Facebook 4393 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8495 5
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 88 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6838 28
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 334 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6724 11
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Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 142 9
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ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 140 7
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2669 51
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5923 48
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MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4331 33
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10285 31
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые модели 1064 31
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20122 30
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Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9214 28
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16630 28
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1224 27
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6822 27
Оцифровка - Digitization 4264 27
Google Android 13551 14
Microsoft Windows 15188 12
Linux OS 9297 11
Apple iOS 7441 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4876 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4735 9
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1515 9
ROBBO Class - РОББО Класс - Инженерные инновационные классы 19 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1216 9
ROBBO - РОББО Клуб 23 9
Python - высокоуровневый язык программирования 763 8
Apple iPhone - серия смартфонов 6920 8
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 181 8
Apple iPhone 6 4862 8
Microsoft Windows 10 1685 7
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1407 7
ВГТРК - Смотрим 591 7
Microsoft Windows 2000 8661 6
ROBBO 3D-принтер 9 6
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 717 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1339 5
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 87 5
Apple Face ID 192 5
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 528 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3057 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1906 4
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 169 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1264 4
Microsoft Skype 2019 4
Autodesk AutoCAD 318 4
Microsoft Edge - браузер 1972 4
ROBBO Robot kit - РОББО Платформа 11 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3962 4
Apple iPad 3814 4
MakerBot Replicator 4 4
ROBBO lab - РОББО Лаборатория 11 4
Pixabay 96 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1065 4
Apple iPhone X - Серия смартфонов 248 4
Adobe Photoshop 746 3
Фролов Павел 83 21
Сергунина Наталья 355 19
Овчинский Владислав 219 14
Дегтев Геннадий 235 13
Путин Владимир 3009 13
Фурсин Алексей 157 6
Мантуров Денис 96 6
Федоров Алексей 88 4
Weisler Dion - Вайслер Дион 15 4
Медведев Дмитрий 1645 4
Шадаев Максут 865 4
Емельченков Сергей 132 4
Ефимов Владимир 141 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 291 4
Натрусов Артем 261 4
Песков Дмитрий 102 4
Никитин Глеб 36 3
Прохоров Александр 102 3
Черникова Алевтина 32 3
Абакумов Евгений 183 3
Кривозубов Павел 27 3
Чернышенко Дмитрий 540 3
Мишустин Михаил 608 3
Никифоров Николай 1134 3
Экалов Екатерина 8 3
Сердюков Анатолий 83 2
Гришин Дмитрий 208 2
Рогозин Дмитрий 98 2
Воронков Михаил 6 2
Халяпин Сергей 82 2
Гвоздев Дмитрий 121 2
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 130 2
Волобуев Николай 8 2
Кирьянова Александра 111 2
Теплов Олег 28 2
Pastor Ramon - Пастор Рамон 2 2
Helmrich Klaus - Хельмрих Клаус 4 2
Фридман Михаил 126 2
Евтушенко Олег 143 2
Милых Валерий 7 2
Россия - РФ - Российская федерация 136006 265
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41408 112
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51230 98
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16287 58
Европа 21476 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16560 36
Япония 13154 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13880 30
Германия - Федеративная Республика 12446 27
Земля - планета Солнечной системы 10207 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13161 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13981 21
Финляндия - Финляндская Республика 3559 20
Солнце - звезда Солнечной системы 5036 19
Италия - Итальянская Республика 4289 15
Азия - Азиатский регион 5337 14
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Россия - СФО - Новосибирск 4055 10
Франция - Французская Республика 7721 10
Украина 7475 9
Турция - Турецкая республика 2263 9
Нидерланды 3442 9
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Марс - "красная" планета Солнечной системы 1289 8
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Казахстан - Республика 5354 7
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Коммерсантъ - Издательский дом 1629 3
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Fortune 203 2
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Wired - Издание 228 2
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Ведомости 827 2
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MIT Technology Review 65 2
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FT - Financial Times 1197 1
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НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 52 4
Алгоритмика - Международная школа программирования 28 4
Cornell University - Корнеллский университет 195 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 747 3
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 33 3
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ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 145 3
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 21 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 261 3
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2300 8
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 7
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 275 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1006 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 366 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 524 4
День молодёжи - 27 июня 745 4
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1174 3
Formnext 3 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 39 2
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 2
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 2
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 173 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1929 2
CNews AWARDS - награда 456 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 916 1
Printech 5 1
Правительственные награды Российской Федерации 6 1
Старкон 3 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 1
Путешествие в Рождество - фестиваль 8 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 10 1
Масленица - Масленая неделя 11 1
Байкальская миля 2 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 701 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 71 1
Robotics Expo 5 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 17 1
SAP Sapphire Now 6 1
Технопром - форум технологического развития 8 1
CeBIT 611 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2024 годы.
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Создано именных указателей - 146965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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