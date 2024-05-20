Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов

В России создали установку для 3D-печати деталей гигантского авиадвигателя размером до двух метров и весом до полутонны Создан цех для 3D-печати авиадвигателей В Научно-исследовательском институте технологии и организации производства двигателей (НИИД) Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), которая входит в госко

В МИФИ создается лаборатория 3D-печати металлом стриальным партнером НИЯУ МИФИ в данном проекте выступает компания 3DLAM – российский производитель 3D-принтеров для печати металлом по технологии SLM (селективного лазерного плавления). Лабора

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва», применяющий аддитивные технологии, почти на четверть нарастил объем выпускаемой продукции ной продукции на 23% в 2023 г. Нарастить производство удалось за счет расширения парка промышленных 3D-принтеров и внедрения новых технологий печати. Об этом сообщил министр правительства Москв

«Сервионика» представила подразделение 3D-печати для замены запчастей «Сервионика» (холдинг «Т1»), создала выделенное полнофункциональное подразделение 3D-печати в рамках масштабирования сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Т1». Наибол

В «Московской технической школе» появился курс по направлению «Аддитивные технологии» тил дистанционный курс «Стандартизация передовых производственных технологий» в рамках направления «Аддитивные технологии». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамен

Студенты НГТУ НЭТИ разработали высокопроизводительный 3D-принтер, позволяющий значительно сэкономить время при серийной печати деталей аратный комплекс решений для автоматизации процесса серийной 3D-печати деталей. Комплекс состоит из 3D-принтеров Neuron, а также системы автоматизации MakerCloud. И 3D-принтер, и система автома

«Росатом» создал гигантский 3D-принтер на замену китайскому 3D-принтер от «Росатома» Госкорпорация «Росатом» представила импортонезависимый крупногабаритный 3D-принтер «Хайтек 800» с размером рабочего поля 800 мм. Себестоимость «Хайтек 800» составила

Московский производитель изготовил промышленный 3D-принтер для первого в стране Центра аддитивных технологий общего доступа Московский производитель промышленных лазерных станков поставил 3D-принтер для печати металлическими порошками в первый в России Центр аддитивных технологий

В России создают 3D-принтер для выращивания многослойных печатных плат ь Московко (компания занимается контрактным производством). По его словам, эта технология похожа на 3D-печать. «Пока на основе такой технологии можно делать легкие и средней сложности платы, —

Omega.Future откроет в ОАЭ производство 3D-принтеров и робототехники енных Арабских Эмиратах. Соглашение предусматривает строительство в Абу-Даби завода по производству 3D-принтеров и образовательной робототехники. Также планируется разработка образовательной пр

Резидент «Сколково» напечатал на 3D-принтере кресла для ПМЭФ Компания F2 innovations представила кресла на сцене стенда «Территории инноваций» Фонда «Росконгресс». Они изготовлены из материала PETg на F2 Gigantry, первом крупногабаритном российском 3D-принтере, в сотрудничестве с МГТУ им. Н. Э. Баумана. Принтер компании F2 innovations произведен на территории России и является самым большим российским FGF 3D-принтером. Он зарегистрирован

В Москве открылась первая в России фабрика 3D-печати гий. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, там используют более 200 инновационных 3D-принтеров. Они связаны в единую экосистему, которая позволяет контролировать расход матери

Резидент «Сколково» выпустил новую модель высокотемпературного 3D-принтера c системой гранульной печати Производитель промышленных 3D-принтеров, компания «Тоталзед», выпустила новую модель высокотемпературной машины со встро

Резидент «Сколково» создал самый большой российский 3D-принтер ыми гранулами с производительностью до 10 кг/ч, в том числе вторсырьем – переработанным гранулятом. 3D-печать становится все более востребованной для модернизации промышленности. Она помогает р

В Москве создан межотраслевой кластер 3D-печати и промышленного дизайна участникам предоставляет Корпорация развития Зеленограда. Партнеры проекта — компании-разработчики 3D-принтеров и сканеров. Стать участниками кластера приглашают как юридических лиц, так и инд

«Ростех» представил вакуумный 3D-принтер для создания деталей для авиации и космической индустрии Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс» под управлением компании «РТ-капитал» госкорпорации «Ростех» завершил работу над опытным образцом вакуумного электронно-лучевого 3D-принтера с всеракурсным роботом-манипулятором. Устройство позволит создавать сверхпрочные детали для самолетов и космических кораблей. Испытания новой технологии состоятся до конца 2022 г. О

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход тся. Разработанная инженерами из Калифорнийского университета стратегия проектирования и технология 3D-печати позволяет создавать одновременно все электронные и механические компоненты, которые

В Москве протестируют устройство, которое снизит стоимость напечатанных на 3D-принтере изделий всех его достоинствах существует одна проблема, с которой сталкиваются практически все пользователи 3D-принтеров, — ребристость внешних поверхностей. Она объясняется самой технологией печати, п

Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность еталей до целых домов, и это не всегда делается легально. Изображение: ZMorph3D/pixabay Большинство 3D-принтеров работает по принципу экструзии, то есть придает форму материалу за счет его расп

В ОЭЗ «Технополис Москва» нарастили выпуск 3D-изделий для стоматологии омической зоны «Технополис Москва» компания «Аддитивный инжиниринг» расширила парк оборудования для 3D-печати и нарастила выпуск стоматологических изделий – форм для элайнеров. Теперь их будут

При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека 3D-биопечать — это область, в которой технология 3D-печати используется для изготовления биомедицинских объектов. Они, в свою очередь, в будущ

Как 3D-печать проложит путь к колонизации Луны? та (реголита), а также его имитаторов в контексте их дальнейшего использования в качестве сырья для 3D-печати на поверхности Луны. В своей работе авторы провели оценку различных методов трехмер

Получится ли жить в доме, напечатанном на 3D-принтере? у сверху: огромный 3D-принтер планомерно печатает каркас дома Кто знает, возможно, такая технология 3D-печати даже разрушит или радикально преобразует существующую строительную отрасль. Ведь да

«Роббо» получила патент на 3D-принтер зработок – «Роббо 3D-принтер Mini», предназначенный для домашнего обучения детей 3D-моделированию и 3D-печати. Решение о выдаче патента принято на основании условий патентоспособности «новизна»

Исследование HP: 85% производственных компаний планируют увеличить инвестиции в 3D-печать . Согласно полученным данным, сегодня компании активно инвестируют в передовые решения промышленной 3D-печати. Это обеспечивает оперативность и гибкость производственных процессов, необходимые

Новая 3D-печать совмещает два метода и делает детали прочнее Из него печатают практически все, от игрушек до квадрокоптеров и деталей автомобилей. Мировой рынок 3D-принтеров для печати из пластика оценивается в $4 млрд и продолжает расширяться, но и у эт

«Швабе» наращивает объем роботизированных систем в производстве продукции рототипов новых видов продукции и построения заданных деталей производители все активнее используют 3D-печать. Последний за счет применения нового инструмента, например, сокращает сроки выпуска

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов . Сложные структуры стало возможно воспроизвести благодаря селективному лазерному спеканию — методу 3D-печати, при котором мелкие частицы порошка расплавляются и образуют твердые трехмерные объ

Siemens запускает аддитивное производство компонентов медицинского оборудования «Сименс» и поставщики услуг 3D-печати создали сеть аддитивного производства Additive Manufacturing Network, специально дл

Как будут печатать российские космические аппараты ить оснастку и пресс-формы — в итоге на одну заготовку уходит около полугода. Печать на проволочном 3D-принтере заметно все упрощает, и вместо месяцев, по словам ученых, на изготовление требуют

В Xerox назначена вице-президент подразделения 3D-печати а рынок и извлечения дохода, — сказала Шанкер. — В этом сегменте нужен лидер с нестандартным мышлением, который сможет управлять нашей бизнес-стратегией на пути к запланированному на этот год запуску 3D-принтера по металлу. Учитывая обширные знания Тали в области индустрии 3D-печати, я уверен, что она именно тот человек, который сможет развивать это направление нашего бизнеса в 2020 году и

Компактные 3D-принтеры для дома: хиты продаж , формирует слои создаваемого объекта. В результате получается объемный предмет. Подробнее о работе 3D-принтеров и о том, что можно делать с их помощью в домашних условиях, читайте в нашем мате

ABB добавила функцию 3D-печати в Robotstudio ABB добавила функцию 3D-печати в свой программный продукт Robotstudio, предназначенный для моделирования и офлайн-программирования. Это позволит всего за 30 минут программировать роботов ABB для аддитивного произво

Зачем дома 3D-принтер: варианты использования, цена печати Как это работает? Начнем с краткого экскурса в технологию трёхмерной печати и возможности 3D-принтеров. Сейчас все модели на рынке можно условно поделить на две категории: это FDM- и

«Росэлектроника» и РАН разрабатывают технологию создания электроники с помощью 3D-печати батывают технологию производства устройств электроники и фотоники из органических полимеров методом 3D-печати. Применение аддитивных технологий позволяет получать изделия с улучшенными свойства

Максим Агаджанов, «Газпромбанк Лизинг»: Как получить 3D-принтер, не тратя миллионы на его покупку я? Максим Агаджанов: В этом году мы профинансировали достаточно необычный для нас предмет лизинга — 3D-принтер ProX 320. Он будет использоваться на базе лаборатории аддитивных технологий Центра

Signify запустила онлайн-сервис по созданию персонализированных светильников на 3D-принтере х странах Европы. Кстати, первые в России светильники Philips, напечатанные на 3D-принтере, уже украшают магазины сети «Пятерочка» новой концепции. Светильники Signify, созданные с помощью технологий 3D-печати, вносят вклад в достижение целей устойчивого развития. В качестве базового материала используется поликарбонат, который отличается прочностью, высоким качеством и на 100% пригоден для

HP представила новые сервисы в области 3D-печати зрачность и гибкость бизнеса для его дальнейшего расширения, – сказал и.о. президента подразделения 3D-печати и цифрового производства HP Inc. Рамон Пастор. – Благодаря нашим предложениям для п

Ростех создаст первый российский скоростной электронно-лучевой 3D-принтер озволяет изготавливать детали практически любой сложности, в том числе изделий размером 0,2-0,4 мм. 3D-печать изделий с бионическим дизайном в некоторых случаях позволяет уменьшить вес на 86%,