Резидент «Сколково» напечатал на 3D-принтере кресла для ПМЭФ

Компания F2 innovations представила кресла на сцене стенда «Территории инноваций» Фонда «Росконгресс». Они изготовлены из материала PETg на F2 Gigantry, первом крупногабаритном российском 3D-принтере, в сотрудничестве с МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Принтер компании F2 innovations произведен на территории России и является самым большим российским FGF 3D-принтером. Он зарегистрирован в реестре Минпромторга.

F2 Gigantry представляет открытый портал с экструдером (часть 3D принтера, которая расплавляет полимер и, двигаясь по определенной траектории, выращивает модель слой за слоем), способным создавать детали до 3,5 метров в длину, 1,8 метра в ширину и 1,5 метра в высоту. Технология позволяет печатать полимерными гранулами с производительностью до 10 кг/ч, в том числе переработанным гранулятом.

Резидент «Сколково» напечатал на 3D-принтере кресла для ПМЭФ

Напечатанные изделия могут служить функциональными деталями, а также использоваться для прототипирования, макетирования, изготовления оснастки, матриц для выкладки, пуансонов и т.д. Продукты F2 innovations востребованы в оборонно-промышленной, авиакосмической, автомобильной, машиностроительной отраслях, а также в институтах и исследовательских лабораторях. Среди заказчиков компании: ОА «КТРВ», АО «НПП «Звезда», ПНИПУ, НИЦ «Курчатовский институт», УНИИКМ, ОАК, ОДК и др.

Евгений Матвеев, генеральный директор компании F2 innovations: «Мы рады представить на ПМЭФ технологию, которая изменит подход промышленности к аддитивным технологиям и созданию полимерных деталей, например, оснастки. Она снижает сроки и стоимость производства оборудования и деталей в различных отраслях. Кроме того, F2 Gigantry на 85% состоит из российских комплектующих».

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Главные преимущества 3D печати в оснастке – небольшие сроки и низкая стоимость изготовления деталей. Стоимость деталей, напечатанных на 3D принтере до 10 раз дешевле, а сроки производства с нескольких недель могут быть сокращены до нескольких часов.

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«Сколково» – российский инновационный центр России. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2022 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 42% по сравнению с 2021 г. и составила 351,9 млрд руб. На конец 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме превысило 79 тыс.