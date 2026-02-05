Разделы

Росимущество КТРВ Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение

Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение

  • Автоматика Омский завод
  • Деталь УПКБ - Уральское проектно-конструкторское бюро
  • Красный гидропресс
  • Союз Тураевское машиностроительное конструкторское бюро

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.02.2026 Пермский завод «Машиностроитель» усилил кибербезопасность с помощью СКДПУ НТ 1
30.06.2025 Компания intact построила мультимедийный комплекс на базе российского оборудования для Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» 3
03.04.2024 Идет обыск в здании крупной ИТ-компании, связанной с оборонкой. Видео 3
14.06.2023 Резидент «Сколково» напечатал на 3D-принтере кресла для ПМЭФ 2
12.10.2022 Пермский завод «Машиностроитель» становится площадкой для апробации PLM-комплекса АСКОН на отечественных ОС и СУБД 2
25.02.2022 США запретили продажу в Россию телеком-оборудования и электроники. Введены санкции против банков и их ИТ-«дочек» 1
03.02.2021 Бизнес-итоги ««Аскон»» в 2020 году: рост на 20% и 2 млрд рублей выручки 1
13.12.2019 Владимир Бургов, CommuniGate Systems: Предприятия ОПК нужно защищать не только от кибератак, но и от разгильдяйства 1
08.10.2019 Российский разработчик авиадвигателей в режиме секретности строит стенд на «Эльбрусах» 1
19.09.2019 «Сапран групп» представила решения для цифровизации горно-металлургической отрасли 1
15.01.2019 Создана суперкомпьютерная архитектура на «Эльбрусах» 1
26.12.2018 «Газпром» отдал 115 млн интегратору ПО SAP, созданному прямо на тендере и принадлежащему парикмахерше 2
24.12.2018 Ланит модернизировал электронный архив «Тактического ракетного вооружения» 1
16.08.2018 Доля военной электроники в продукции «Ангстрема» приблизилась к 100% 1
06.07.2018 «Тактическое ракетное вооружение» и «Галактика» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве 3
06.12.2017 «Аплана.ЦР» внедрила BC в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» 3
29.11.2017 В единую базу электронных компонентов «Росэлектроники» включено 50 тыс. изделий 2
23.05.2017 «Морское подводное оружие – Гидроприбор» внедрил российскую САПР печатных плат 1
16.05.2017 «Борлас» создала систему управления предприятием на платформе 1С для «ГНПП Регион» 2
03.02.2017 Новую российскую ERP-систему внедрят поставщики Военно-космических сил 2
06.10.2016 «Логика бизнеса» предложила новый подход к формированию стоимости СЭД на базе СПО 1
13.04.2016 ИТ-расходы российской «оборонки» выросли на 10% 1
04.06.2015 Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» перешла на «Логику СЭД» на базе JBoss 3
22.07.2014 КРЭТ расширит деятельность и займется кибербезопасностью 2
01.04.2014 «Микротест» построил ЦОД на базе FlexPod для корпорации «Тактическое Ракетное Вооружение» 2
19.08.2013 Компании все чаще выбирают ЭТП для закупок ключевых категорий продукции 1
09.07.2013 Количество торгов в системе торговли B2B-Center увеличилось на 25% 1
23.01.2013 Рязанское конструкторское бюро «Глобус» приступило к внедрению «Е1 Евфрат» 1
13.07.2011 Военно-морской салон-2011: над чем работают российские КБ 1
28.05.2009 10 июня в Москве состоится «Форум SAP 2009» 1
26.05.2009 10 июня в Москве пройдет «Форум SAP 2009» 1
19.05.2009 10 июня в Москве состоится «Форум SAP 2009» 1
30.10.2008 «Микротест» выполнил проект постановки управленческого учета для «Газавтоматики» 1
15.02.2007 Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» переходит на SAP 2
04.09.2006 В "Тактическом ракетном вооружении" автоматизирован архив 2
01.03.2006 SAP объявила результаты деятельности в 2005 г. 1
03.11.2005 В Москве прошел "Индустриальный Форум SAP 2005" 2
29.09.2004 SAP: множество новых проектов в России 1
20.05.2004 Оборонщики управляют производством с помощью SAP 2

