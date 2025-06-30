Компания intact построила мультимедийный комплекс на базе российского оборудования для Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

Компания intact завершила проект по созданию современного мультимедийного комплекса на базе российского оборудования для Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). В рамках масштабного проекта специалисты intact разработали концепцию мультимедийной системы, провели подбор и поставку передовых аудиовизуальных решений, а также осуществили интеграцию всех компонентов в единое функциональное решение. Об этом CNews сообщили представители intact.

Основной задачей проекта являлось создание условий для максимально эффективного и комфортного проведения деловых встреч, совещаний, презентаций и видеоконференций, а также повышение уровня внутренней коммуникации и укрепление взаимодействия с внешними партнерами.

Конфигурация системы и выбранное оборудование были тщательно спроектированы с учетом возможности дальнейшего масштабирования и расширения. По мере увеличения требований Корпорации возможно добавление новых компонентов или модулей без риска нарушения функционирования системы или необходимости ее полной реконструкции.

В рамках проекта были использованы передовые компоненты для создания современного мультимедийного пространства. Для отображения информации в конференц-зале применены ЖК-панели АМС диаметром 100 дюймов и интерактивные ЖК-панели RMS 21,5 дюймов, что обеспечивает высокое качество визуализации при проведении презентаций и совместной работе. В переговорной комнате установлена ЖК-панель AMC 65 дюймов. В мультимедийной системе реализована поддержка многоточечной видеоконференцсвязи (MCU) RMS с использованием кодеков H.323 и SIP, что гарантирует передачу видео и аудио высокого качества. Видеосвязь осуществляется через поворотные PTZ-камеры с обзором ±170° и 20-кратным зумом, что позволяет гибко управлять ракурсами как в конференц-зале, так и в переговорной. Захват видеосигнала осуществляется с помощью программного комплекса видеоконференцсвязи через интерфейс USB 3.0, обеспечивая надежную и качественную передачу видеоматериала.

Видеокоммутационная система основана на мультиформатном модульном матричном коммутаторе RMS, который поддерживает до 8 входов и 8 выходов, а также обеспечивает передачу видеосигналов с разрешением до 4K/60 4:4:4. В интерфейсы входят HDMI, SDI, HDBaseT, IP и оптические модули, что позволяет подключать различное оборудование и гарантировать высокое качество передачи сигнала.

Звуковая система построена на использовании матричных аудиопроцессоров RMS, обеспечивающих микширование и обработку звука для достижения максимально чистого и разборчивого звучания. В системе применяются аудиоматрицы Dante (12×12 каналов), передающие несжатое аудио с минимальной задержкой, а также настенные и потолочные динамики, размещённые как в переговорной, так и в конференц-зале.

Источниками аудиовизуального контента являются персональные компьютеры участников и операторов, а также система BYOD (Bring Your Own Device), позволяющая подключать ноутбуки и планшеты по беспроводной сети для совместной работы и обмена информацией. Все мультимедийные устройства подключены через источники бесперебойного питания с двойным преобразованием, что обеспечивает стабильную работу системы даже в случае перебоев с электроснабжением.

Централизованное управление всеми мультимедийными устройствами осуществляется с помощью сенсорных панелей RMS с интуитивно понятным интерфейсом, что облегчает удобное переключение режимов и контроль за работой оборудования.

«Созданное решение построено на современных технологических стандартах, что дает возможность применять передовые инструменты для эффективной коммуникации и совместной работы. Использование высокотехнологичных видеосистем и аудио технологий обеспечивает отличное качество связи, что способствует более результативным встречам и презентациям. Благодаря модульной и масштабируемой архитектуре системы мы можем легко интегрировать новые компоненты и технологии, что обеспечивает гибкость и адаптивность бизнеса к быстро меняющимся условиям рынка», — сказал Алексей Чесноков, начальник Центра ИТ АО «КТРВ».

«Применение современных мультимедийных технологий существенно ускоряет процесс обмена информацией, что позволяет сотрудникам и руководству оперативно получать и передавать важные данные. Это способствует повышению уровня внутренней координации, улучшает синхронность действий команд и создает условия для более быстрого и точного принятия решений. Мы рады, что смогли создать мультимедийный комплекс, который полностью соответствует высоким требованиям заказчика. Благодаря продуманной архитектуре и использованию передовых технологий, разработанная система обеспечивает надёжную работу, масштабируемость и удобство эксплуатации», — сказал Алексей Шеховцов, руководитель отдела мультимедиа систем и объединенных коммуникаций компании intact.