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Intact Интакт

Intact - Интакт

intact системный интегратор и поставщик ИТ-решений. intact предлагает спектр услуг - от проектирования и внедрения до сервисной поддержки мультивендорных решений. Среди заказчиков компании крупные промышленные и торгово-производственные предприятия, банки, образовательные учреждения и органы государственного управления.

 

 

10.02.2025 В компании intact назначен генеральный директор 1
29.11.2024 Компания INTACT приняла участие в создании мультимедийного пространства амфитеатра школы «Новый взгляд» 1
30.10.2024 Intact построил локальную вычислительную сеть школы «Новый взгляд» 1
24.07.2024 Intact модернизировал сетевую инфраструктуру компании «Акрихин» 1
15.07.2024 Intact модернизировал мультимедийный комплекс для Администрации Архангельской области 1
28.09.2021 Почему сегодня все должны задуматься о внедрении платформы объединенных коммуникаций? 1
27.11.2020 Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ 1
16.01.2020 В Oberon назначен новый коммерческий директор 1
27.11.2018 «Норникель» модернизировал платформу SAP HANA с помощью серверов Bull 1
05.06.2018 SER Group рассказала об успехе ECM-платформы Doxis4 1
06.10.2016 Масштабировать нельзя заменить: почему «Фармстандарт» модернизировал ИТ-инфраструктуру 1
15.06.2016 Polycom совместно с Intact оснастила аудио-визуальными решениями учебный кампус Корпоративного университета «Сибура» в Анапе 1
06.06.2016 ИТ-директор «Сибура» об информационных технологиях в частной нефтехимии 1
22.03.2016 Intact оснастила учебный кампус «Сибура» в Анапе ИТ- и аудиовизуальными системами 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Intact и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5280 2
Softline - Софтлайн 2835 2
Крок - Croc 1777 2
Cisco Systems 5119 2
Oberon - Оберон 59 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
БАРС Груп 545 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 147 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 1
SER Group 11 1
Saprun - Сапран групп 51 1
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 12 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
SofTrust - СофТраст 5 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 1
Beltel - Белтел 144 1
Mitel Corp - Mitel Networks 58 1
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 30 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
SAP Академический центр компетенции 21 1
ALPE consulting - АЛЬПЕ консалтинг 10 1
Системы документооборота 498 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 3
Сибур Холдинг - Сибур Юг КЦО - Корпоративный Центр Оздоровления 3 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Газпром ПАО 1342 1
Фармстандарт АО 40 1
Газпром нефть 620 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 21 1
Верный - торговая сеть 291 1
CNPC - Sinopec Yanshan Petrochemical 9 1
Акрихин - Фармацевтическая компания 36 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4134 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1379 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 36 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8039 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11653 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6270 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29801 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5671 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11092 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8206 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12573 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5737 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12211 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2487 3
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6398 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 942 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9417 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13955 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24211 2
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САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3738 2
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СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 519 1
CSP - Content Services Platform - платформа сервисов контента 11 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13559 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12559 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3266 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 629 1
BIA - Business Impact Analysis - анализ воздействия на бизнес 11 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1438 1
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АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1238 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 526 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 1
SER Doxis4 8 1
Atos Bull Bullion - Серверные платформы 10 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
Microsoft Skype 2067 1
Red Hat Ansible 105 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 815 1
Polycom EagleEye 8 1
Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 60 1
Polycom SoundStation 3 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 224 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
Atlassian - Confluence 113 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 187 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 126 1
Microsoft Skype for Business 175 1
SAP ArchiveLink 8 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
Polycom RMX - MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 11 1
Зыков Александр 7 4
Клепинин Павел 12 3
Абанкин Олег 3 3
Карисалов Одиссей 2 2
Шеховцов Алексей 2 2
Гоц Роман 46 1
Филатов Петр 2 1
Яшин Евгений 7 1
Батырев Александр 3 1
Карпинский Алексей 42 1
Мервицкий Дмитрий 2 1
Башков Игорь 17 1
Голосова Дарья 5 1
Варфоломеев Владимир 3 1
Хомяков Сергей 45 1
Львов Кирилл 1 1
Садеев Дмитрий 3 1
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Белов Артем 1 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17439 1
Европа Восточная 3077 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 750 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 571 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 330 1
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