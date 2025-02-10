Intact - Интакт

intact – системный интегратор и поставщик ИТ-решений. intact предлагает спектр услуг - от проектирования и внедрения до сервисной поддержки мультивендорных решений. Среди заказчиков компании крупные промышленные и торгово-производственные предприятия, банки, образовательные учреждения и органы государственного управления.