Intact Интакт
intact – системный интегратор и поставщик ИТ-решений. intact предлагает спектр услуг - от проектирования и внедрения до сервисной поддержки мультивендорных решений. Среди заказчиков компании крупные промышленные и торгово-производственные предприятия, банки, образовательные учреждения и органы государственного управления.
Intact и организации, системы, технологии, персоны:
|Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
|Зыков Александр 7 4
|Клепинин Павел 12 3
|Абанкин Олег 3 3
|Карисалов Одиссей 2 2
|Шеховцов Алексей 2 2
|Гоц Роман 46 1
|Филатов Петр 2 1
|Яшин Евгений 7 1
|Батырев Александр 3 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Мервицкий Дмитрий 2 1
|Башков Игорь 17 1
|Голосова Дарья 5 1
|Варфоломеев Владимир 3 1
|Хомяков Сергей 45 1
|Львов Кирилл 1 1
|Садеев Дмитрий 3 1
|Сикора Курт-Вернер 1 1
|Белов Артем 1 1
|Бондаренко Наталья 3 1
|Антонова Софья 1 1
|Зубаревич Илья 3 1
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