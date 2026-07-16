mt cloud и Iconic объявляют о стратегическом партнерстве

Специализированный облачный провайдер mt cloud от компании Movetel и международный системный интегратор Iconic объявляют о стратегическом партнерстве. Компании совместно предоставляют управляемые гибридные облачные решения корпоративным заказчикам, чей бизнес связан с рынками России и Турции: mt cloud обеспечивает инфраструктурную основу, Iconic берет на себя проектирование, внедрение и сопровождение на стороне клиента. Об этом CNews сообщили представители mt cloud.

Iconic специализируется на построении безопасной и управляемой ИТ-инфраструктуры для корпоративных заказчиков. Компания создана владельцами российского системного интегратора Intact совместно с представителями турецкой ИТ-отрасли и работает на рынках России и Турции: присутствует в обеих странах, ведет проекты на языке заказчика и знает регуляторные требования и деловую практику двух юрисдикций – фактически выступая стратегическим мостом между двумя рынками.

Значение партнерства в ценности для компаний, работающих между двумя странами. Прежде всего компании с турецким происхождением — один из наиболее устойчивых иностранных сегментов российской экономики, представленный в строительстве, туризме, торговле и производстве. Таким заказчикам нужна не только инфраструктура, но и партнер, который понимает его операционную специфику и деловую культуру. Роль такого партнера берет на себя Iconic, а mt cloud отвечает за высокопроизводительную технологическую платформу и ее соответствие российскому законодательству. Так партнерство объединяет инфраструктуру и понимающего партнера в едином контуре.

В рамках партнерства mt cloud предоставляет инфраструктуру корпоративного уровня. Платформа размещена на двух независимых площадках в дата-центрах уровня Tier III в Москве с доступностью до 99,982%. Инфраструктура построена на базе Intel Xeon Gold, NVMe-хранилищ Huawei OceanStor Dorado, сети 25 Гбит/с и программно-определяемой сетевой модели VMware NSX-T. Прямые подключения к магистральным провайдерам и встроенная защита от DDoS обеспечивают устойчивость каналов и низкий RTO для клиентских сервисов. Инфраструктура и сервисы сертифицированы по требованиям 152-ФЗ и PCI DSS. Команда mt cloud более 14 лет работает с enterprise-инфраструктурой и реализует проекты со сложной архитектурой.

Совместное предложение охватывает управляемые гибридные и мультисайтовые архитектуры, GPU-облако для ИИ-задач и работы с тяжелыми САПР и BIM-моделями, управляемый Kubernetes, объектное и файловое хранилище, резервное копирование и аренду «1С» в российском облачном контуре. Отдельный слой предложения – информационная безопасность: mt cloud предоставляет управляемые решения по защите на базе собственных разработок и стратегических партнерств с ведущими российскими вендорами – NGFW и WAF, защиту от DDoS- и APT-атак, контроль уязвимостей внешнего периметра и тестирование на проникновение.

Для заказчиков, чей бизнес требует инфраструктуры сразу в обеих странах, архитектура решения может быть произведена в формате индивидуальной проработки трансграничного контура. Системы и данные в России и Турции могут быть связаны в единый управляемый контур с соблюдением регуляторных требований каждой из стран. Партнерство работает в обе стороны: когда российскому бизнесу нужна ИТ-инфраструктура за пределами России, этот запрос реализуется в партнерстве с Iconic. Клиент получает единую точку входа и сопровождение без необходимости выстраивать взаимодействие с несколькими подрядчиками на разных рынках.

«mt cloud фокусируется на сложных проектах с нестандартной архитектурой. Технологически мы закрываем требовательные запросы, но для заказчиков, работающих между двумя странами, не менее важно понимание их локальных особенностей. Партнерство с Iconic добавляет к нашей платформе эту экспертизу — для рынка это редкое сочетание, и оно позволяет нам дать клиенту ту точечную, глубокую работу с задачей, которую как специализированный провайдер мы любим больше всего», — отметил генеральный директор mt cloud Тимур Чубарин.

«Потребности наших заказчиков в облачных услугах растут, и мы искали партнера, с которым сможем закрывать их комплексно – от инфраструктуры до безопасности, с детальной вдумчивой проработкой каждого проекта. Партнерство со специализированным облачным провайдером дает нашему предложению и технологическую основу – платформу mt cloud, – и сам такой подход к работе. Iconic при этом остается для клиентов единой точкой контакта на двух рынках», – сказал представитель Iconic.