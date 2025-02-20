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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ювчица Сергей



20.02.2025 Долгосрочные ИТ-тренды: чего ждет отрасль за горизонтом 2025 года 1
31.10.2019 Банки стали экономнее: рост поставок ИТ в финсектор замедлился 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ювчица Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

SimbirSoft - СимбирСофт 76 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 1
Корус Консалтинг ГК 1226 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 51 1
SoftwareONE Group 105 1
JTC - JT Consulting - ДжейТи Консалтинг 2 1
OFT Group - ОФТ Групп - ОФТ Компьютерс 8 1
Orion soft - Орион софт - 117 1
Softline - Софтлайн 2845 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 1
Ланит - Норбит - Norbit 370 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 222 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
AMT Group - АМТ-Груп 353 1
Inline Group - Инлайн Груп 99 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 507 1
Itransition Group - Итранзишн ГК 9 1
Синара Банк - ДелоБанк 36 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2817 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5310 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2788 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12587 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2387 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4186 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15811 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27763 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 310 1
Востриков Юрий 70 1
Машурин Сергей 20 1
Тикуркин Максим 38 1
Гольцов Александр 77 1
Агаев Сергей 24 1
Прозоров Денис 10 1
Пастухов Михаил 1 1
Гавренков Сергей 12 1
Флоринский Алексей 7 1
Коновалов Борис 14 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14145 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4686 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7648 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48284 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16385 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6991 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 941 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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