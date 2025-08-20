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Open API OpenAPI Application programming interface Общедоступный набор программных инструментов Открытые API

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.08.2025 OpenAPI, гибкая интеграция и ускоренная автоматизация: Skillaz представила обновление модуля «Подбор»

можности интеграций с внешними системами, оптимизирует автоматические процессы и повышает удобство работы с данными. Об этом CNews сообщили представители Skillaz. Ключевым изменением стал расширенный OpenAPI: через интеграции теперь можно передавать комментарии, теги и результаты блочного тестирования. Это уменьшает ручной ввод и позволяет быстрее адаптировать продукт к ИТ-ландшафту любой к
22.05.2025 Криптомайнер Dero массово заражает контейнеры через открытые API Docker

Kaspersky Security Services обнаружили сложную кампанию, в рамках которой злоумышленники массово заражают контейнерные среды криптомайнером Dero. Чтобы получить доступ к таким средам, они используют открытые API Docker — программные интерфейсы для платформы с открытым исходным кодом Docker, предназначенной для контейнерной разработки. Помимо майнера, атакующие запускают сетевой червь, позв
17.04.2025 В ВТБ анонсировали расцвет банковских цифровых советников благодаря развитию открытого банкинга

Развитие стандарта отрытых программных интерфейсов (открытого банкинга, Open API) приведет к массовому запуску банками цифровых советников, которые будут приводить а
07.03.2025 Старт пилота российской платформы для обмена данными банковских клиентов через Open API запланирован на лето

передачу личных данных между организациями для обмена данными клиентов финансовых организаций через Open API. Ранее издание «Известия» сообщали, что пилотирование прототипа платформы начнется д
16.01.2025 Исследование АФТ: в процессе масштабирования Открытых API ключевой задачей является создание доверенной среды

Ассоциация «ФинТех» совместно с компанией «Б1» провела исследование «Открытые API. Мировой опыт и практики на российском рынке», целью которого было определить, ч
18.12.2024 ДОМ.РФ завершил первый этап пилотирования стандартов открытых API в ипотечном страховании

ДОМ.РФ и АльфаСтрахование протестировали обмен информацией о страховых и кредитных договорах через Открытые API между банком и страховой компанией. Пропилотированные стандарты Открытых API поз
13.12.2024 Стандарты безопасности открытых API, разработанные АФТ и «ИнфоТеКС», опубликованы Банком России

Стандарты безопасности открытых API, разработанные на площадке «Ассоциации ФинТех» (АФТ), опубликованы Банком России. Стандарты вступят в силу первого января 2025 г. и будут носить рекомендательный характер. Об этом

21.10.2024 Участники АФТ присоединились к Меморандуму о проработке предложений по функциям оператора среды «Открытых API»

ФинТех» (АФТ) и предложить для более глубокой проработки перечень ключевых функций оператора среды «Открытых API», которые целесообразно реализовать и пропилотировать к началу обязательного при
17.10.2024 ДОМ.РФ и Сравни будут развивать технологии Открытых API для оказания финансовых услуг

к, обе стороны, являясь участниками Ассоциации, уже пилотируют финансовые услуги на базе стандартов Открытых API. Пилотный проект предусматривает оформление заявки на ипотеку в цифровом виде че
17.10.2024 ДОМ.РФ будет развивать онлайн-сервисы для ипотечного страхования

лизовали «пилот» по обмену данными о договорах в рамках ипотечного кредитования и страхования через Открытые API. Благодаря этому инструменту обмен сведениями между банком и страховой компанией
17.10.2024 Сбербанк и «Т-Банк» приступили к тестированию технологии «Открытые API» на клиентах

Сбербанк и «Т-Банк» приступили к раскатке технологии «Открытые API» на тестовую группу клиентов. Первые из них смогут видеть балансы карт обоих бан
14.02.2024 Исследование АФТ: в мире количество клиентов, пользующихся сервисами через открытые API, может увеличиться более чем в два раза к 2025 году

Исследование «Ассоциации ФинТех» (АФТ) «Открытые экосистемы и открытые API. Глобальные тренды. Перспективы развития в России» – это обзор мирового опыта пр
14.06.2023 iSimpleLab запустит пилот на площадке АФТ по использованию среды открытых API

ирования в технологической песочнице Ассоциации и на этапе проверки ПО на соответствие стандартам. «Открытые API позволяют компаниям создавать инновационные продукты и сервисы за счет эффективн
14.02.2022 Ассоциация «Финтех» провела исследование по вопросам внедрения Открытых API в России

артнерств и кооперации, снизит издержки и риски интеграции, в том числе на кросс-отраслевом уровне. Открытые API могут способствовать развитию широкого спектра новых решений по ряду направлений
08.07.2021 Ассоциация «Финтех» и eKassir разработали сервис для тестирования банковских открытых API

рганизации смогут пройти процедуру проверки программного обеспечения на стенде Ассоциации «Финтех». Открытые API или открытые программные интерфейсы, помогают взаимодействовать банкам друг с др
23.06.2021 Райффайзенбанк запустил портал открытых API

Райффайзенбанк запустил портал открытых API. Подключение сервисов через API позволит корпоративным клиентам, пользующимся услугами нескольких банков, получать все сервисы в окне одной системы. В отличие от взаимодействия с б
14.07.2020 «Неофлекс» и Tyk будут совместно развивать Open API в России

знеса, и Tyk, разработчик API Management платформы с открытым исходным кодом, заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство позволит «Неофлекс» эффективнее решать задачи организаций, для которых Open API являются частью бизнес-модели. Tyk, API Management платформа, позволяет компаниям безопасным и бесшовным образом предоставлять партнерам данные и бизнес-сервисы, давая возможность встр
14.10.2019 Donationalerts запускает открытое API для разработчиков

о на своей трансляции. «На протяжении всего существования Donationalerts мы получали большое количество запросов по API. И наконец пришел момент, когда мы можем открыться неравнодушным разработчикам. Открытое API – это очень большой шаг навстречу нашим пользователям, ведь теперь каждый сможет доработать наш инструмент так, чтобы он был для него максимально удобным. Ну и, наконец, это станет
10.09.2019 «Тинькофф Инвестиции» запускают Open API для алготрейдеров

Брокерская платформа «Тинькофф» запускает сервис Open API (открытый программный интерфейс) для алготрейдеров, который позволит им написать роботов и настроить автоматическую торговлю на биржах. Благодаря новому решению «Тинькофф Инвестиций» у
03.09.2019 Райффайзенбанк подключает федеральных партнеров через открытые API

Райффайзенбанк объявил о том, что взаимодействие с банком для партнеров с федеральной сетью стало проще и удобнее благодаря развитию инфраструктуры открытых API банка, которая позволяет быстро обмениваться данными и информацией, а также отслеживать статусы обработки банком заявки в режиме реального времени. Открытие расчетного счета — один
08.08.2019 «Синимекс» обеспечил доступность открытых API в Газпромбанке

катерина Фроловичева. «На первом этапе проекта важно было показать на «живом» примере, как работают открытые API в Банке, поэтому в эксплуатацию систему запускали с некоторыми нефункциональными
13.09.2017 Банк «Открытие» запустил портал открытых сервисов Open API

торые ранее были доступны лишь внутренним потребителям. Платформа прошла все этапы внутреннего тестирования и готова к выводу в опытно-промышленную эксплуатацию. «Публикация портала открытых сервисов Open API открывает новые возможности для банка и внешних компаний, заинтересованных в создании современных цифровых продуктов вокруг существующей банковской инфраструктуры. Не секрет, что на ры
24.03.2014 Oracle анонсировала «стратегию открытого API» для решений в области рекламных услуг в соцсетях

иентам возможность разрабатывать ориентированную на результат, управляемую и таргетированную рекламу в любых масштабах, сообщили CNews в корпорации. Новая инициатива в Oracle Social Cloud анонсирует «стратегию открытого API» для решений в области рекламных услуг в социальных сетях. Цель данной инициативы — предоставить компаниям широкий выбор и гибкость, обеспечить их рекламную деятельность

Публикаций - 483, упоминаний - 553

Open API и организации, системы, технологии, персоны:

9594 35
Oracle Corporation 7074 34
Microsoft Corporation 25775 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 29
Ростелеком 10948 28
Yandex - Яндекс 9216 27
Google LLC 12688 25
SAP SE 5601 25
IBM - International Business Machines Corp 9699 25
Broadcom - VMware 2610 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 20
МегаФон 10742 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 19
Diasoft - Диасофт 1144 18
Cisco Systems 5372 16
Amazon Inc - Amazon.com 3277 16
Telegram Group 2940 16
Softline - Софтлайн 3743 14
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 13
VK - Mail.ru Group 3602 12
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 11
Dell EMC 5180 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Samsung Electronics 11064 9
Huawei 4676 9
HP Inc. 5883 9
Крок - Croc 1964 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Открытые технологии 732 8
Apple Inc 13154 8
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 8
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 8
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 7
SimbirSoft - СимбирСофт 124 7
InfoWatch - Инфовотч 1185 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 7
Docsvision - ДоксВижн 1060 7
1С-Битрикс - Bitrix 675 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 51
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 49
Альфа-Банк 1979 33
ГПБ - Газпромбанк 1273 27
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 27
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 21
ПСБ - Промсвязьбанк 963 21
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 18
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 15
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 15
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 15
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 14
НСПК - Национальная система платежных карт 948 13
ВТБ - Почта Банк 514 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 11
АльфаСтрахование СГ 394 11
Совкомбанк ПАО 316 11
Синара ГК - Sinara Group 124 10
МКБ - Московский кредитный банк 657 10
Ак Барс Банк 283 10
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 9
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 9
NanduQ - Qiwi 1013 9
Абсолют Банк 249 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Visa International 1993 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 8
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 7
Альфа-Капитал УК 155 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 7
Газпром нефть 725 7
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 6
Синара Банк - ДелоБанк 69 6
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 56 6
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 6
Ингосстрах СПАО 478 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 85
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 40
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
Федеральное казначейство России 1949 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 2
Роскачество - Российская система качества 49 2
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Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 47
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
ГосИнформСистемы 160 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 234
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Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 38
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 37
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 37
Linux OS 11533 33
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 32
Google Android 15243 31
Microsoft Windows 16882 30
Apple iOS 8583 22
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 19
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 17
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 16
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 15
Microsoft Office 4170 13
Oracle Java - язык программирования 3469 13
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 12
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 11
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 11
Docker - Платформа распределённых приложений 543 11
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 10
Apple - App Store 3109 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 10
Tencent - WeChat - мессенджер 177 9
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 162 8
Microsoft Azure 1526 8
Microsoft Teams - MS Teams 670 8
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 8
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 8
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 44 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 7
Microsoft Dynamics 1197 6
JetBrains - Kotlin - язык программирования 132 6
IBS Планета. - платформа автоматизации управленческих задачи планирования, бюджетирования, прогнозирования, анализа и формирования производственных программ 20 6
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 6
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 6
JavaScript - JS - язык программирования 1425 6
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 6
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 6
Григорьев Максим 56 11
Шадаев Максут 1210 8
Жаркова Татьяна 24 7
Сыкулев Андрей 85 6
Копысов Виталий 64 6
Данилина Марианна 32 6
Глазков Александр 151 6
Сотин Денис 216 5
Безбогов Сергей 69 5
Иодковский Станислав 104 5
Врацкий Андрей 175 5
Бычков Александр 41 4
Кулик Вадим 206 4
Кирьянова Александра 169 4
Коннов Георгий 25 4
Семенников Антон 35 4
Путин Владимир 3454 4
Нестеров Алексей 175 3
Панченко Иван 197 3
Батай Илья 59 3
Солонин Спартак 33 3
Андрианов Павел 86 3
Мельникова Алиса 100 3
Галкин Николай 140 3
Фридман Илья 42 3
Фроловичева Екатерина 12 3
Валеев Рафаэль 11 3
Предыбайло Вячеслав 28 3
Григоренко Дмитрий 249 3
Добриднюк Сергей 13 3
Урусов Виктор 157 3
Курдюмов Константин 9 3
Тульчинский Станислав 93 3
Гребеник Геннадий 68 3
Носенко Юлия 7 3
Аникин Дмитрий 68 3
Каючкина Анастасия 5 3
Суровец Дмитрий 115 3
Демидов Сергей 129 3
Попов Сергей 166 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 326
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 48
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 29
Европа 24964 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 17
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Беларусь - Белоруссия 6289 11
Казахстан - Республика 6048 10
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Индия - Bharat 5869 8
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Россия - СФО - Новосибирск 4876 7
Украина 7928 6
Узбекистан - Республика 2005 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
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Европа Восточная 3138 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Япония 13807 4
Израиль 2856 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Ближний Восток 3154 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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