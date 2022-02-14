Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 107552
ИКТ 8783
Организации 6819
Ведомства 1342
Ассоциации 705
Технологии 3042
Системы 18973
Персоны 42402
География 1706
Статьи 1284
Пресса 915
ИАА 596
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1722
Мероприятия 824

Open API OpenAPI Application programming interface Общедоступный набор программных инструментов Открытые API



14.02.2022 Ассоциация «Финтех» провела исследование по вопросам внедрения Открытых API в России
08.07.2021 Ассоциация «Финтех» и eKassir разработали сервис для тестирования банковских открытых API
14.07.2020 «Неофлекс» и Tyk будут совместно развивать Open API в России
14.10.2019 Donationalerts запускает открытое API для разработчиков
10.09.2019 «Тинькофф Инвестиции» запускают Open API для алготрейдеров
03.09.2019 Райффайзенбанк подключает федеральных партнеров через открытые API
08.08.2019 «Синимекс» обеспечил доступность открытых API в Газпромбанке
13.09.2017 Банк «Открытие» запустил портал открытых сервисов Open API
24.03.2014 Oracle анонсировала «стратегию открытого API» для решений в области рекламных услуг в соцсетях

Публикаций - 269, упоминаний - 290

Open API упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 6287 22
Google LLC 10898 22
Microsoft Corporation 23437 21
IBM - International Business Machines Corp 9180 20
VMware 2125 18
SAP SE 4860 18
6961 18
Yandex - Яндекс 5619 17
1С-ИжТиСи 6279 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10026 15
Amazon Inc - Amazon.com 2792 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9382 13
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6241 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6897 11
Cisco Systems 4865 11
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 178 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2592 10
VK - Mail.ru Group 3191 10
Dell EMC 4901 9
Apple Inc 11145 8
Программный продукт ГК 58 8
Samsung Electronics 9696 7
Huawei 3482 7
Элемент ГК - Elementec 25 7
HP Inc. 5505 6
Diasoft - Диасофт 594 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1017 6
Крок - Croc 1693 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1527 6
Twitter 2691 6
Сбер - Цифровая Платформа 421 5
Сбер - Dialog - Диалог 1 5
Red Hat 1227 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 789 5
Fortinet 339 5
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 254 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 709 5
Softline - Софтлайн 2054 5
Meta Platforms - Facebook 4333 4
Барс груп 518 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5733 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2352 26
Альфа-Банк 1586 18
ГПБ - Газпромбанк 931 15
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 868 15
Societe Generale - Росбанк АКБ 503 13
Точка 3787 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 840 10
Лента - Сеть розничной торговли 1687 8
Ак Барс Банк 247 8
ПСБ - Промсвязьбанк 728 8
Visa International 1869 7
РСХБ - Россельхозбанк 282 7
Qiwi 921 7
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 7
Почта Банк 345 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1167 6
Совкомбанк ПАО 197 6
Газпром нефть 495 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 193 5
Абсолют Банк 153 5
АльфаСтрахование СГ 269 5
Синара Банк - СКБ-банк 128 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 390 5
МКБ - Московский кредитный банк 399 4
X5 Group 811 4
SBI Holdings - SBI Group 22 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 559 4
Открытие ФК - Росгосстрах 291 4
Геобанк КБ 38 4
РЖД - Российские железные дороги 1611 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 229 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1814 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 326 3
НСПК - Национальная система платежных карт 607 3
Ингосстрах СПАО 331 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 860 3
ВТБ - ВТБ24 660 3
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 60 3
Societe Generale - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 81 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3654 37
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17855 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8999 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2374 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2819 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10338 8
Президент Российской Федерации 3684 7
Федеральное казначейство России 1546 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2356 6
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1588 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1379 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2988 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2678 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1624 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1534 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 961 3
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 82 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1170 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2427 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 3
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4287 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2327 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 720 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1029 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 686 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1194 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1635 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 150 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 197 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 65 1
Роскачество - Российская система качества 25 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 117 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 10 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 119 1
Таможня - Таможенная служба 1024 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 856 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 287 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 656 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1300 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 17
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 547 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 247 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5988 1
АРБ - Ассоциация российских банков 198 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 33 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 226 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52888 158
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38577 119
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 2934 95
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17003 89
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17263 83
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78969 83
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12885 69
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5031 55
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8027 52
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25540 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11615 42
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 2305 41
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 8991 40
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9446 39
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10861 39
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5826 37
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3824 32
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10731 32
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8098 32
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9664 31
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5405 29
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8840 28
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11299 27
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 4 27
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13556 27
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3483 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17375 26
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9029 26
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21257 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19551 26
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 3247 25
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7777 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21838 25
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7764 24
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 1098 24
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3881 23
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4033 23
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11602 23
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4230 23
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 9983 22
Google Android 12491 22
Microsoft Windows 14387 21
Linux OS 8197 20
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6480 20
СБП - Система быстрых платежей Банка России 385 18
Apple iOS 6763 17
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 735 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4059 9
Microsoft SQL Server 1468 8
WeChat - Мессенджер 112 8
Docker - Платформа распределённых приложений 189 8
Apple - App Store 2580 8
Oracle Java - язык программирования 2757 7
Microsoft Windows 2000 12640 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 212 7
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 36 7
Microsoft Azure 1319 6
Google Play - Google Store - Android Market 2910 6
Apple iPhone 6 6149 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1227 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6593 5
Apache Hadoop 371 5
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 457 5
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 520 5
ЭОС Дело СЭД 202 5
Microsoft Office 3420 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 341 4
Intel Core - Семейство процессоров 1729 4
IBM API Connect 10 4
1С:ERP Управление предприятием 314 4
VMware vSphere 499 4
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 10 4
Hashicorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 34 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1747 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1561 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 892 4
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 61 4
Mango Cloud Systems - Mango Office 170 4
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 101 4
Intel x86 - архитектура процессора 1584 4
Исанин Антон 29 14
Жаркова Татьяна 18 6
Сыкулев Андрей 69 5
Сотин Денис 144 5
Бычков Александр 40 4
Путин Владимир 2709 4
Копысов Виталий 39 3
Фроловичева Екатерина 12 3
Фридман Илья 42 3
Валеев Рафаэль 11 3
Смык Виталий 31 2
Иванов Сергей 369 2
Алешкин Артем 5 2
Карякин Андрей 9 2
Дергунова Ольга 118 2
Анкудинов Алексей 16 2
Солонин Спартак 27 2
Андрианов Павел 59 2
Кишова Алина 4 2
Иревли Сергей 21 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 147 2
Алексеев Олег 19 2
Сабынин Андрей 24 2
Овчаренко Юрий 33 2
Никифоров Николай 1172 2
Ермаков Глеб 7 2
Леушев Андрей 69 2
Горяинов Александр 12 2
Ганин Егор 54 2
Спаринапти Антон 16 2
Никиточкин Иван 3 1
Ананьев Денис 6 1
Каюмов Шамиль 38 1
Нуйкин Андрей 37 1
Горбатько Александр 99 1
Греф Герман 364 1
Белоусов Максим 94 1
Солонин Сергей 90 1
Орловский Виктор 345 1
Knieriemen Greg - Кнейримен Грег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 122125 162
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39154 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17021 19
Европа 21270 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14882 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50054 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13109 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15005 10
Казахстан - Республика 4818 8
Беларусь - Белоруссия 4210 7
Украина 7236 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6248 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3299 5
Япония 12858 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12794 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1284 4
Узбекистан - Республика 1395 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2375 4
Россия - СФО - Новосибирск 3685 4
Франция - Французская Республика 7075 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1867 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1619 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1741 3
Россия - ПФО - Казань 2352 3
Индия - Республика 5057 2
Германия - Федеративная Республика 11890 2
Азия - Азиатский регион 4647 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1278 2
Африка - Африканский регион 3264 2
Сингапур - Республика 1621 2
Земля - планета Солнечной системы 9683 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 787 2
Южная Корея - Республика 6270 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3423 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2477 2
Европа Восточная 2993 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1377 2
Испания - Королевство 3598 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1329 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1034 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41631 134
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41468 58
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19835 55
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10145 51
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10614 42
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8979 35
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13878 32
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14960 28
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4220 26
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3667 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23730 25
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4872 23
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 5995 21
Страхование - Страховое дело - Insurance 5137 21
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3107 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4604 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4897 17
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5218 16
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3180 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5003 13
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2675 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4722 11
Юриспруденция - Jurisprudence 6187 11
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3030 11
Физическое лицо - Физлицо 3113 10
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4161 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3854 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8841 10
Английский язык 6147 10
Юриспруденция - Законодательство 4452 9
Homo Sapiens - Человек разумный 2714 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8236 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4528 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2444 9
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2156 9
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4445 8
Логистика - Курьерские услуги 884 8
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1596 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 3055 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 3934 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10992 8
TAdviser - Центр выбора технологий 291 3
Thomson Reuters - Рейтер 5767 3
Bloomberg 1073 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 785 2
Forbes - Форбс 625 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1179 1
The Financial Brand 1 1
91Mobiles 1689 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1191 1
Gartner - Гартнер 3470 15
IDC - International Data Corporation 4843 12
500 Startups 14275 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7423 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2069 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 4
Juniper Research 501 3
Forrester Research 812 2
Fortune Global 100 139 2
Медиалогия 50 1
CNews SaaS рейтинг 23 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 179 1
IBM X-Force Exchange 5 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 87 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 1
Allied Market Research 19 1
Moody's Investors Service 135 1
S&P - Standard and Poor’s 481 1
Интерфакс-100 18 1
BCG - Boston Consulting Group 99 1
Markets&Markets Research 103 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24947 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 481 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1285 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 710 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 1
HEC Paris - Hautes Etudes Commerciales de Paris - Высшая коммерческая школа Парижа 2 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 31 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 59 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 90 1
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 164 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 4 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 107 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 269 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 65 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 871 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1716 5
CNews AWARDS - награда 407 5
ComNews Awards 7 2
Петербургский Цифровой Форум 6 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 106 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 33 1
РИФ - Российский Интернет Форум 57 1
Microsoft Ignite 38 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11572 1
День молодёжи - 27 июня 687 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1213472, в очереди разбора - 889853.
Создано именных указателей - 107552.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие новогодние подарки до 5000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие приложения для новогодних вечеринок: праздник на смартфоне

Лучшие планшеты 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще