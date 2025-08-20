OpenAPI, гибкая интеграция и ускоренная автоматизация: Skillaz представила обновление модуля «Подбор» можности интеграций с внешними системами, оптимизирует автоматические процессы и повышает удобство работы с данными. Об этом CNews сообщили представители Skillaz. Ключевым изменением стал расширенный OpenAPI: через интеграции теперь можно передавать комментарии, теги и результаты блочного тестирования. Это уменьшает ручной ввод и позволяет быстрее адаптировать продукт к ИТ-ландшафту любой к

Криптомайнер Dero массово заражает контейнеры через открытые API Docker Kaspersky Security Services обнаружили сложную кампанию, в рамках которой злоумышленники массово заражают контейнерные среды криптомайнером Dero. Чтобы получить доступ к таким средам, они используют открытые API Docker — программные интерфейсы для платформы с открытым исходным кодом Docker, предназначенной для контейнерной разработки. Помимо майнера, атакующие запускают сетевой червь, позв

В ВТБ анонсировали расцвет банковских цифровых советников благодаря развитию открытого банкинга Развитие стандарта отрытых программных интерфейсов (открытого банкинга, Open API) приведет к массовому запуску банками цифровых советников, которые будут приводить а

Старт пилота российской платформы для обмена данными банковских клиентов через Open API запланирован на лето передачу личных данных между организациями для обмена данными клиентов финансовых организаций через Open API. Ранее издание «Известия» сообщали, что пилотирование прототипа платформы начнется д

Исследование АФТ: в процессе масштабирования Открытых API ключевой задачей является создание доверенной среды Ассоциация «ФинТех» совместно с компанией «Б1» провела исследование «Открытые API. Мировой опыт и практики на российском рынке», целью которого было определить, ч

ДОМ.РФ завершил первый этап пилотирования стандартов открытых API в ипотечном страховании ДОМ.РФ и АльфаСтрахование протестировали обмен информацией о страховых и кредитных договорах через Открытые API между банком и страховой компанией. Пропилотированные стандарты Открытых API поз

Стандарты безопасности открытых API, разработанные АФТ и «ИнфоТеКС», опубликованы Банком России Стандарты безопасности открытых API, разработанные на площадке «Ассоциации ФинТех» (АФТ), опубликованы Банком России. Стандарты вступят в силу первого января 2025 г. и будут носить рекомендательный характер. Об этом

Участники АФТ присоединились к Меморандуму о проработке предложений по функциям оператора среды «Открытых API» ФинТех» (АФТ) и предложить для более глубокой проработки перечень ключевых функций оператора среды «Открытых API», которые целесообразно реализовать и пропилотировать к началу обязательного при

ДОМ.РФ и Сравни будут развивать технологии Открытых API для оказания финансовых услуг к, обе стороны, являясь участниками Ассоциации, уже пилотируют финансовые услуги на базе стандартов Открытых API. Пилотный проект предусматривает оформление заявки на ипотеку в цифровом виде че

ДОМ.РФ будет развивать онлайн-сервисы для ипотечного страхования лизовали «пилот» по обмену данными о договорах в рамках ипотечного кредитования и страхования через Открытые API. Благодаря этому инструменту обмен сведениями между банком и страховой компанией

Сбербанк и «Т-Банк» приступили к тестированию технологии «Открытые API» на клиентах Сбербанк и «Т-Банк» приступили к раскатке технологии «Открытые API» на тестовую группу клиентов. Первые из них смогут видеть балансы карт обоих бан

Исследование АФТ: в мире количество клиентов, пользующихся сервисами через открытые API, может увеличиться более чем в два раза к 2025 году Исследование «Ассоциации ФинТех» (АФТ) «Открытые экосистемы и открытые API. Глобальные тренды. Перспективы развития в России» – это обзор мирового опыта пр

iSimpleLab запустит пилот на площадке АФТ по использованию среды открытых API ирования в технологической песочнице Ассоциации и на этапе проверки ПО на соответствие стандартам. «Открытые API позволяют компаниям создавать инновационные продукты и сервисы за счет эффективн

Ассоциация «Финтех» провела исследование по вопросам внедрения Открытых API в России артнерств и кооперации, снизит издержки и риски интеграции, в том числе на кросс-отраслевом уровне. Открытые API могут способствовать развитию широкого спектра новых решений по ряду направлений

Ассоциация «Финтех» и eKassir разработали сервис для тестирования банковских открытых API рганизации смогут пройти процедуру проверки программного обеспечения на стенде Ассоциации «Финтех». Открытые API или открытые программные интерфейсы, помогают взаимодействовать банкам друг с др

Райффайзенбанк запустил портал открытых API Райффайзенбанк запустил портал открытых API. Подключение сервисов через API позволит корпоративным клиентам, пользующимся услугами нескольких банков, получать все сервисы в окне одной системы. В отличие от взаимодействия с б

«Неофлекс» и Tyk будут совместно развивать Open API в России знеса, и Tyk, разработчик API Management платформы с открытым исходным кодом, заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство позволит «Неофлекс» эффективнее решать задачи организаций, для которых Open API являются частью бизнес-модели. Tyk, API Management платформа, позволяет компаниям безопасным и бесшовным образом предоставлять партнерам данные и бизнес-сервисы, давая возможность встр

Donationalerts запускает открытое API для разработчиков о на своей трансляции. «На протяжении всего существования Donationalerts мы получали большое количество запросов по API. И наконец пришел момент, когда мы можем открыться неравнодушным разработчикам. Открытое API – это очень большой шаг навстречу нашим пользователям, ведь теперь каждый сможет доработать наш инструмент так, чтобы он был для него максимально удобным. Ну и, наконец, это станет

«Тинькофф Инвестиции» запускают Open API для алготрейдеров Брокерская платформа «Тинькофф» запускает сервис Open API (открытый программный интерфейс) для алготрейдеров, который позволит им написать роботов и настроить автоматическую торговлю на биржах. Благодаря новому решению «Тинькофф Инвестиций» у

Райффайзенбанк подключает федеральных партнеров через открытые API Райффайзенбанк объявил о том, что взаимодействие с банком для партнеров с федеральной сетью стало проще и удобнее благодаря развитию инфраструктуры открытых API банка, которая позволяет быстро обмениваться данными и информацией, а также отслеживать статусы обработки банком заявки в режиме реального времени. Открытие расчетного счета — один

«Синимекс» обеспечил доступность открытых API в Газпромбанке катерина Фроловичева. «На первом этапе проекта важно было показать на «живом» примере, как работают открытые API в Банке, поэтому в эксплуатацию систему запускали с некоторыми нефункциональными

Банк «Открытие» запустил портал открытых сервисов Open API торые ранее были доступны лишь внутренним потребителям. Платформа прошла все этапы внутреннего тестирования и готова к выводу в опытно-промышленную эксплуатацию. «Публикация портала открытых сервисов Open API открывает новые возможности для банка и внешних компаний, заинтересованных в создании современных цифровых продуктов вокруг существующей банковской инфраструктуры. Не секрет, что на ры