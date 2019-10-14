Donationalerts запускает открытое API для разработчиков

Инструмент увеличения интерактивности стримов Donationalerts объявил о запуске открытого API. Это поможет сторонним разработчикам создавать новые виджеты и кастомизировать сервис под нужды стримеров.

Donationalerts API предоставляет возможность сторонним сервисам и приложениям взаимодействовать с платформой, запрашивая основные открытые данные профиля: ник, аватар и история донатов. При этом каждый раз при авторизации через сторонние приложения пользователь сам соглашается, делиться своими персональными данными или нет. Donationalerts предоставляет сторонним сервисам три скоупа: oauth-user-show — данные профиля пользователя; oauth-donation-subscribe — подписка на уведомления о новых платных сообщениях; oauth-donation-index — просмотр платных сообщений.

На первом этапе релиза разработчики получат возможность создания собственных виджетов для стримов. Вскоре будет реализована библиотека, в которой каждый стример сможет найти виджеты от сторонних разработчиков и установить его на своей трансляции.

«На протяжении всего существования Donationalerts мы получали большое количество запросов по API. И наконец пришел момент, когда мы можем открыться неравнодушным разработчикам. Открытое API – это очень большой шаг навстречу нашим пользователям, ведь теперь каждый сможет доработать наш инструмент так, чтобы он был для него максимально удобным. Ну и, наконец, это станет огромным толчком для развития проекта», — сказала Анастасия Байгушева, руководитель проекта Donationalerts.