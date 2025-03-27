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Жаркова Татьяна


27.03.2025 «Авито» становится оператором финансовой платформы 1
20.11.2024 «Авито» и «Т-Банк» расширяют партнерство в финтех-сервисах: у пользователей платформы появится возможность покупок в кредит и рассрочку 1
04.06.2024 Директором по финансовым сервисам «Авито» стала Татьяна Жаркова 2
23.05.2022 Qiwi теряет директоров и рискует лишиться листинга на Nasdaq 1
14.02.2022 Ассоциация «Финтех» провела исследование по вопросам внедрения Открытых API в России 1
08.07.2021 Ассоциация «Финтех» и eKassir разработали сервис для тестирования банковских открытых API 1
06.07.2021 Зампред ВТБ возглавил совет директоров российского блокчейн-оператора 1
12.04.2021 Газпромбанк выступил соучредителем первого в России блокчейн-оператора 1
12.04.2021 ВТБ стал соучредителем первого российского блокчейн-оператора 1
08.04.2021 Власть вознамерилась узнать все тайны российских компаний и объединить их в цифровом профиле 1
10.08.2020 Компаниям позволят самим списывать деньги с банковских счетов россиян 2
13.07.2020 «Яндекс» вступил в ассоциацию «Финтех» 1
10.06.2020 «Почта банк» присоединился к сервису «Цифровой профиль» 1
20.05.2020 Райффайзенбанк завершил интеграцию с сервисом «Цифровой профиль» 1
03.07.2019 МКБ присоединился к ассоциации «Финтех» 1
18.01.2019 «Абсолют Банк» выдал первую цифровую банковскую гарантию 1
22.11.2018 АФТ и АКИТ объединились для развития cистемы быстрых платежей 1
13.11.2018 Ассоциация «Финтех» и Luxembourg House of Financial Technologies подписали меморандум о взаимопонимании 1
24.09.2018 Ассоциация «Финтех» запустила систему учета электронных закладных на блокчейн-платформе «Мастерчейн» 2
06.09.2018 «Финтех» и «Финтехлаб» подготовят кадры и помогут стартапам 1
06.08.2018 Наблюдательный совет ассоциации «Финтех» подвел итоги деятельности за II квартал 1

Публикаций - 21, упоминаний - 24

Жаркова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7527 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12957 2
Ростелеком 9819 2
Финтех Лаб - Fintech Lab 14 1
МегаФон 9082 1
Accenture plc 682 1
БАРС Груп 548 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1641 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2838 7
ГПБ - Газпромбанк 1095 5
НСПК - Национальная система платежных карт 824 5
ПСБ - Промсвязьбанк 861 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7452 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1202 3
Альфа-Банк 1785 3
NanduQ - Qiwi 997 3
Совкомбанк ПАО 260 3
Абсолют Банк 234 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 3
МКБ - Московский кредитный банк 566 2
ВТБ - Почта Банк 469 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
Ак Барс Банк 272 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 2
Платежный Центр РНКО 53 2
Русский стандарт Банк 446 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 916 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 228 1
LHoFT - Luxembourg House of Financial Technologies 1 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 27 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 56 1
АльфаСтрахование СГ 325 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 200 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 1
Кредит Европа банк 66 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 20 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2734 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 926 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 1
ФосАгро 127 1
LHoFT - House of Financial Technologies - Люксембургский дом финансовых технологий 1 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 46 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 25 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4849 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1229 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11840 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3312 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3381 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3081 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5027 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
Минцифры РФ - Департамент передовых технологических решений 3 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 17
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 131 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5365 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 11
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1512 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 8
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 383 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12717 5
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7239 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12195 1
Open Banking - Открытый банкинг - Open Bank System - Открытые банковские платформы - Концепция создания системы информационно-прозрачного банковского обслуживания 34 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1544 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5170 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2736 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6924 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21487 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28086 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10663 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12891 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 280 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4203 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10418 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7211 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 683 7
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5332 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 278 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3261 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 81 1
Avito - Авито Кошелек 2 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 30 1
Скоробогатова Ольга 56 2
Шевченко Мария 15 2
Кулик Вадим 183 2
Зауэрс Дмитрий 13 2
Дергунова Ольга 119 1
Масленникова Анастасия 35 1
Попов Андрей 111 1
Абрамченко Виктория 18 1
Соколов Артем 48 1
Швецов Никита 21 1
Косяков Алексей 16 1
Дубин Юрий 2 1
Зайцева Анна 69 1
Ушкова Татьяна 9 1
Арнаутов Антон 3 1
Новиков Павел 99 1
Тютрюмов Александр 3 1
Голован Дмитрий 10 1
Комлев Владимир 35 1
Дубинин Дмитрий 2 1
Масленникова Алла 1 1
Солонин Сергей 104 1
Барыбин Олег 1 1
Задорнов Михаил 29 1
Титова Елена 6 1
Гусева Мария 1 1
Протопопов Андрей 27 1
Карачинский Анатолий 93 1
Марей Алексей 15 1
Машченков Алексей 1 1
Железнов Артем 1 1
Черкасова Надия 23 1
Зайцев Максим 7 1
Гуз Иван 14 1
Rhodes Marcus - Родес Маркус 2 1
Zubairi Nasir - Зубайри Назир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146658 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 1
Люксембург Великое Герцогство 434 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17613 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52353 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14249 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13373 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3998 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24439 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51822 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6239 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5909 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7706 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6789 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29592 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6266 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11084 2
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 581 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3588 1
Электронная закладная - ценный документ, заполненный в электронной форме 21 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 384 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 894 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 469 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6034 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14682 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5152 1
FinTech - Банковская гарантия - Bank guarantee 27 1
Аудит - аудиторский услуги 2734 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16517 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 641 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3263 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5752 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8140 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 213 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 256 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6470 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1966 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 54 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11278 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1009 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 236 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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