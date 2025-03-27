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Жаркова Татьяна
Жаркова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7527 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12957 2
|Ростелеком 9819 2
|Финтех Лаб - Fintech Lab 14 1
|МегаФон 9082 1
|Accenture plc 682 1
|БАРС Груп 548 1
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1641 1
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 17
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 131 1
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
|Скоробогатова Ольга 56 2
|Шевченко Мария 15 2
|Кулик Вадим 183 2
|Зауэрс Дмитрий 13 2
|Дергунова Ольга 119 1
|Масленникова Анастасия 35 1
|Попов Андрей 111 1
|Абрамченко Виктория 18 1
|Соколов Артем 48 1
|Швецов Никита 21 1
|Косяков Алексей 16 1
|Дубин Юрий 2 1
|Зайцева Анна 69 1
|Ушкова Татьяна 9 1
|Арнаутов Антон 3 1
|Новиков Павел 99 1
|Тютрюмов Александр 3 1
|Голован Дмитрий 10 1
|Комлев Владимир 35 1
|Дубинин Дмитрий 2 1
|Масленникова Алла 1 1
|Солонин Сергей 104 1
|Барыбин Олег 1 1
|Задорнов Михаил 29 1
|Титова Елена 6 1
|Гусева Мария 1 1
|Протопопов Андрей 27 1
|Карачинский Анатолий 93 1
|Марей Алексей 15 1
|Машченков Алексей 1 1
|Железнов Артем 1 1
|Черкасова Надия 23 1
|Зайцев Максим 7 1
|Гуз Иван 14 1
|Rhodes Marcus - Родес Маркус 2 1
|Zubairi Nasir - Зубайри Назир 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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