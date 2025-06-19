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Титова Елена


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Количество российских компаний с внедренным ИИ выросло в 3,7 раза в 2025 году 1
17.10.2024 Старший вице-президент «Ренессанс Банка», курирующий ИТ и ИБ, уволился вместе с группой топ-менеджеров и председателем правления 1
28.02.2024 Более 40% малых и средних предпринимателей внедрили ИТ-технологии в бизнесе в 2023 г. 1
08.07.2022 Основатель Qiwi потратит $25 млн на выкуп акций компании 1
23.05.2022 Qiwi теряет директоров и рискует лишиться листинга на Nasdaq 1
21.04.2022 США ввели санкции против основателя IBS Анатолия Карачинского 2
05.02.2009 «ЭР-Телеком» перенес IPO до лучших времен 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Титова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 2
Ростелеком 9977 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 849 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 286 1
Bitriver - Битривер 21 1
PUBG Corporation 44 1
DXC Technology - Computer Sciences 89 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 346 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 47 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2742 2
NanduQ - Qiwi 998 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7679 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1700 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1122 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 89 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1961 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
ФосАгро 129 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 379 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 48 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 1
Everestgroup - Эверест Груп 1 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 1
CrowCrowd 3 1
ПФП-группа - Пермская финансово-производственная группа 10 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 25 1
Альфа-Банк Казахстан 18 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4991 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2032 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1562 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 200 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1024 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 185 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1530 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29292 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8308 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 562 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5561 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9405 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17423 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21209 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5173 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 472 1
Голландский аукцион - Dutch auction 20 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21016 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8415 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15247 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68676 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7111 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6939 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5387 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21953 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16299 1
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3417 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12444 1
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5903 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3325 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 53 1
Солонин Сергей 105 2
Задорнов Михаил 29 2
Черкасова Надия 23 2
Карачинский Анатолий 94 2
Малофеев Кирилл 3 1
Юдаева Ксения 3 1
Масленникова Алла 1 1
Малофеев Константин 116 1
Брюквин Юрий 299 1
Русанов Сергей 48 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Нестеренко Татьяна 41 1
Жаркова Татьяна 21 1
Шевченко Мария 16 1
Моисеев Алексей 33 1
Марей Алексей 15 1
Семериков Андрей 37 1
Левин Дмитрий 43 1
Протопопов Андрей 33 1
Менькова Татьяна 62 1
Алексеев Михаил 29 1
Goldfinc Paul - Голдфинч Пол 1 1
Николаев Виктор 1 1
Емельянова Светлана 3 1
Симановский Алексей 4 1
Кремлева Ирина 4 1
Машченков Алексей 1 1
Рунц Игорь 1 1
Сабынин Андрей 36 1
Хондру Татьяна 3 1
Rhodes Marcus - Родес Маркус 2 1
Малахова Ия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149889 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52663 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4017 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44362 2
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1531 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2831 1
Украина 7681 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1061 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Великобритания - Остров Мэн 80 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17921 1
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2574 1
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5900 1
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Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2295 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 711 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1301 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 714 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11299 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1752 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19346 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10233 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5972 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2352 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 307 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 407 1
Царьград - телеканал 27 1
Wikipedia - Википедия 536 1
Рустелеком ТК 304 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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