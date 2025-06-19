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Титова Елена
УПОМИНАНИЯ
Титова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Солонин Сергей 105 2
|Задорнов Михаил 29 2
|Черкасова Надия 23 2
|Карачинский Анатолий 94 2
|Малофеев Кирилл 3 1
|Юдаева Ксения 3 1
|Масленникова Алла 1 1
|Малофеев Константин 116 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Русанов Сергей 48 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Нестеренко Татьяна 41 1
|Жаркова Татьяна 21 1
|Шевченко Мария 16 1
|Моисеев Алексей 33 1
|Марей Алексей 15 1
|Семериков Андрей 37 1
|Левин Дмитрий 43 1
|Протопопов Андрей 33 1
|Менькова Татьяна 62 1
|Алексеев Михаил 29 1
|Goldfinc Paul - Голдфинч Пол 1 1
|Николаев Виктор 1 1
|Емельянова Светлана 3 1
|Симановский Алексей 4 1
|Кремлева Ирина 4 1
|Машченков Алексей 1 1
|Рунц Игорь 1 1
|Сабынин Андрей 36 1
|Хондру Татьяна 3 1
|Rhodes Marcus - Родес Маркус 2 1
|Малахова Ия 1 1
|Рустелеком ТК 304 1
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Ключевых фраз выявлено - 1366703, в очереди разбора - 751088.
Создано именных указателей - 177067.
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