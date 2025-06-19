Количество российских компаний с внедренным ИИ выросло в 3,7 раза в 2025 году

Российская ИТ-компания Stellar, разработчик информационных систем в сфере HR и финтех, представила исследование о темпах внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в российский корпоративный сектор. Анализ основан на более чем 40 кейсах, реализованных Stellar в 2024–2025 гг., а также глубинных интервью с ИТ-директорами компаний из банковского, ритейл, телеком и логистического секторов. Об этом CNews сообщили представители Stellar.

Основной вывод: за 2025 гю количество компаний, использующих ИИ в ключевых бизнес-процессах, выросло в 3,7 раза по сравнению с 2024 г.

«Рынок вошел в фазу зрелого интереса: ИИ больше не воспринимается как модный инструмент, а становится реальным драйвером производительности. Мы фиксируем рост спроса не на "игрушки", а на точечные решения, которые дают бизнесу конкретные показатели: сокращение затрат, рост конверсии, ускорение принятия решений», — сказала Елена Титова, генеральный директор Stellar.

Где ИИ уже приносит пользу бизнесу

По данным Stellar, ИИ сегодня приносит наибольшую пользу в пяти направлениях: маркетинге, клиентской поддержке, финансах, HR и логистике.

В маркетинге ИИ помогает точнее прогнозировать спрос и персонализировать коммуникации, повышая эффективность рекламных кампаний. В службах поддержки чат-боты обрабатывают до 40% запросов, снижая нагрузку на операторов. В финансах ИИ используется для скоринга и выявления рисков. В HR автоматизирует первичный отбор кандидатов, ускоряя найм. А в логистике — оптимизирует маршруты и прогнозирует загрузку, снижая издержки до 20%.

«ИИ отлично справляется с задачами, где есть повторяющиеся паттерны и доступ к данным. Но в ситуациях, где важны стратегия, эмпатия или креатив — человек по-прежнему незаменим. Лучший результат даёт коллаборация: ИИ предлагает варианты, человек — принимает решения», — сказал Илья Ступаков, директор по продуктам Stellar.

ИИ как стратегический инструмент

Несмотря на то, что ИИ чаще применяют для автоматизации операционных задач, Stellar зафиксировала рост интереса к использованию ИИ в принятии управленческих решений. Например, в одной из страховых компаний ИИ-модели помогли предсказать отток клиентов и пересобрать тарифную политику — это позволило удержать более 12% клиентской базы. В ритейле ИИ-алгоритмы подсказывают ассортиментные матрицы и прогнозируют поведение покупателей в кризисные периоды.

«ИИ — это уже не просто инструмент экономии, а актив, который помогает бизнесу адаптироваться к неопределенности. Он показывает альтернативы, которые раньше не были очевидны», — сказал Илья Ступаков.

Барьеры и риски

Несмотря на рост интереса, компании сталкиваются с рядом вызовов — нехватка экспертизы: более 60% проектов тормозятся на этапе постановки задачи; отсутствие качественных данных: ИИ не работает, если данные разрозненные и нерелевантные; переоценка возможностей: ИИ не заменит мышление руководителя, но может усилить его решения.

«Компании, которые чрезмерно полагаются на ИИ без четкой бизнес-логики, чаще терпят неудачу. Мы всегда начинаем проект с постановки вопроса: какую проблему ИИ действительно может решить?», — сказала Елена Титова.

Прогноз: что дальше?

По прогнозу Stellar, к 2026 г. более 40% компаний из топ-500 России будут использовать ИИ хотя бы в одной ключевой функции. Основной фокус сместится от создания решений — к интеграции ИИ в процессы, и от точечных пилотов — к платформенной трансформации.