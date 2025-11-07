Windows тайно устанавливает на ПК бесполезное и шпионское ПО. Оно маскируется под супернужный и важный софт

Microsoft без разрешения пользователей устанавливает на ПК с Windows 11 офисные приложения «Люди», «Файлы» и «Календарь». Проблема затрагивает пока лишь бизнес-пользователей. Почти у всех этих программ уже есть встроенные в систему аналоги, а «Люди», к тому же, раскрывают чужие персональные данные.

Нужно больше предустановленного ПО

Windows 11 начала автоматически устанавливать приложения «Люди» (People), «Календарь» (Calendar) и «Файлы» (Files) из состава облачного сервиса Microsoft 365 на компьютеры и ноутбуки пользователей, пишет профильный портал Windows Latest. Разрешения на установку никто не спрашивает. Более того, они еще и появляются на панели задач в виде закрепленных ярлыков быстрого запуска. Другими словами, они всегда будут находиться в поле зрения пользователя

Microsoft утверждает, что эти мини-приложения способны сэкономить пользователям время и повысить производительность их труда. Именно по этой причине она разрешила себе автоматически устанавливать их и попутно закреплять ведущие к ним ярлыки на панели задач.

Запас должен быть всегда?

Две из трех утилит, которые Microsoft без спроса «вшивает» в компьютеры пользователей, уже имеют встроенные в Windows 11 аналоги. Так, «Файлы» в данном случае являются «заменителем» предустановленного «Проводника» – неизменного штатного файлового менеджера в Windows.

© drserg / фотобанк «Фотодженика» Microsoft явно не сомневается, что ее софт будет востребован всеми без исключения

Microsoft напирает на то, что в «Файлах» есть голосовой помощник Copilot, который может искать нужные файлы в памяти ПК, в облаке OneDrive или в локальной сети компании, даже пользователь указал не самые четкие критерии поиска – например, допустил ошибку в запросе. Но ведь и в самой Windows 11 есть Copilot – Microsoft встроила его в свою ОС еще в августе 2023 г, вытеснив ассистента Cortana.

Приложение «Календарь» сразу после установки пытается добраться до информации о встречах и других событиях в календаре Outlook – встроенного в Windows с незапамятных времен почтового клиента Microsoft. После этого он начинает показывать те же данные, что и в Outlook, то есть, по сути, дублировать информацию.

С приложением «Люди» все немного сложнее. Продвигая его в составе принудительно устанавливаемого набора, Microsoft привела всего один, но очень показательный пример его использования. В нем сотрудник компании находится на совещании с незнакомыми ему коллегами или людьми из других компаний и может быстро узнать о них базовую информацию в приложении «Люди», кликнув на его карточку.

Работает все это, если системный администратор правильно настроил доступ к сведениям о сотрудниках вот только «Люди» часто выдают не только базовые данные, но еще и персональные, например, контактную информацию.

Для тех, кто против

Набор ПО, устанавливаемый Microsoft без получения необходимого разрешения, носит название Microsoft 365 Companions. Всем тем, кто не желает видеть его на своем ПК, доступно несколько способов избавления от него. Впрочем, нельзя исключать, что со временем Microsoft заблокирует некоторые из них.

Первый способ блокирует установку приложений. Если они еще не установились, то в своем профиле Microsoft 365 нужно зайти в «Центр администрирования приложений Microsoft 365», затем переместиться в настройки и «Сопутствующие приложения Microsoft 365» (Microsoft 365 companions apps). В этом меню нужно снять флажок «Включить автоматическую установку сопутствующих приложений Microsoft 365» (Enable automatic installation of Microsoft 365 companion apps). Именно этот флажок Microsoft и включает, чтобы иметь возможность установить ненужный многим дополнительный софт из набора Microsoft 365 Companions.

Если же софтверный гигант уже сделал свое дело, то нужно сразу сначала отключить упомянутый флажок, а затем переходить ко второму способу. Он заключается в удалении приложений через команды PowerShell.

Для удаления для каждого пользователя подходит скрипт: powershell -NoProfile -Command "Get-AppxPackage Microsoft.M365Companions | Remove-AppxPackage"

Для всех пользователей ПК нужно использовать скрипт: powershell -NoProfile -Command "Get-AppxPackage -AllUsers Microsoft.M365Companions | Remove-AppxPackage -AllUsers"

Для очистки оставшихся данных можно использовать следующий скрипт: rmdir /s /q "%LOCALAPPDATA%\Packages\Microsoft.M365Companions_8wekyb3d8bbwe\LocalState"

Но важно помнить, что приложения «Люди», «Файлы» и «Календарь» будут возвращаться снова и снова, включен флажок из первого способа.