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Индексная книга (каталог) CNews*
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Script Скрипт Shell Scripting Shell-скрипт


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Аналитики F6 обнаружили вредоносные программы в бесплатных онлайн-библиотеках 1
26.06.2025 Легендарный российский софт вдруг превратился во вредоносное ПО. В опасности сотни миллионов пользователей. Решение уже найдено 1
16.06.2025 Хакеры атакуют промышленные предприятия в России, оставляя на прощание криптомайнер 1
10.06.2025 Новая версия PT Container Security позволяет покрыть мониторингом всю инфраструктуру Kubernetes 1
10.06.2025 «Яндекс» запустил «Тег Менеджер» – инструмент для простой настройки тегов на сайте 1
09.06.2025 Librarian Ghouls охотится за данными российских предприятий и технических вузов по ночам 1
06.06.2025 Для атак на российские компании стали использовать поддельную CAPTCHA 1
30.05.2025 Хакеры раскинули широкий невод из поддельных сайтов, чтобы ловить пользователей криптовалют 1
29.05.2025 Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов 1
27.05.2025 Хакерская группировка превратила 5300 устройств Cisco в ботнет для слежки за другими хакерами 2
23.05.2025 Positive Technologies: количество фишинговых атак выросло на треть за год 1
20.05.2025 TEGU Enterprise получил встроенного планировщика — альтернативу Outlook с расширенными возможностями 1
19.05.2025 «Как вам такое»: фишинг под маской политики выманивает деньги 1
15.05.2025 В ГИС «Панорама» для Linux усовершенствованы инструменты обработки данных геопорталов и пространственных баз данных 1
13.05.2025 Обновление ScanKass 0.13.4.19: управляйте кассами без лишних движений 1
06.05.2025 Шпионы Core Werewolf атаковали военные организации Белоруссии и России 1
06.05.2025 Невинно выглядящие пакеты на языке Go скачивают и запускают троян, который выносит основные диски Linux 1
24.04.2025 Новые атаки Lazarus: злоумышленники заражали компании через новостные сайты и финансовое ПО 1
24.04.2025 Троян, нацеленный на среды Docker, использует ранее неизвестную методику генерации криптовалют 1
22.04.2025 Векторная атака: «Лаборатория Касперского» предупреждает о фишинговой схеме с использованием SVG-файлов 1
22.04.2025 Эксперт Дмитриева: фишинг маскируется под безобидные SVG-изображения 1
21.04.2025 В ГИС «Панорама» расширен список подключаемых геопорталов и форматов передачи данных 1
17.04.2025 Российский госсектор подвергается кибератакам: в ход пущен троянец удаленного доступа 1
08.04.2025 F6 фиксирует двукратный рост числа выставленных на продажу веб-шеллов для доступа к белорусским ресурсам 1
04.04.2025 Создан самораспространяющийся майнинговый ботнет, захватывающий слабозащищенные SSH-серверы 1
03.04.2025 Более 1500 серверов PostgreSQL заражены бесфайловыми криптомайнерами 2
02.04.2025 Вышла версия R-Vision SOAR 5.4 с поддержкой Python-коннекторов и гибкой обработкой инцидентов 1
26.03.2025 Siemens поймали за руку на использовании пиратского ПО 1
25.03.2025 Новый релиз платформы Luxms BI 11.1 1
20.03.2025 Майнер вместо книги: устройства россиян заражают вредоносом через книжные сайты 1
18.03.2025 Новая кибершпионская группировка атакует российскую промышленность 1
17.03.2025 VPN-серверы Fortinet не регистрируют успешные брутфорс-атаки 2
10.03.2025 Вредоносная реклама в пиратских кинотеатрах заразила троянами более миллиона ПК 1
06.03.2025 В соцсети Х под видом DeepSeek распространяется вредоносное ПО 1
28.02.2025 Раскол и предательство. Искусственный интеллект Microsoft рассказывает всем подряд, как взломать Windows 11 1
28.02.2025 Румынский энергогигант Electrica Group пострадал от атаки шифровальщика 1
19.02.2025 Мощнейший инструмент для бесплатной вечной активации Windows и MS Office раздается с сайта, которым владеет Microsoft 1
17.02.2025 Группировка TeamTNT активизировалась и атакует VPS-серверы под CentOS 3
04.02.2025 Новая критическая уязвимость в Apache Struts с опасностью 9,5-баллов 1
29.01.2025 В Windows найдена огромная дыра, которая любого пользователя превращает в администратора. Защиты толком нет 1

Публикаций - 538, упоминаний - 611

Script и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1509 90
Microsoft Corporation 24912 86
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5068 82
Google LLC 11997 57
GitHub 888 38
Dr.Web - Доктор Веб 1263 34
Apple Inc 12312 28
Yandex - Яндекс 7858 23
Oracle Corporation 6766 23
ESET - ESET Software 1138 19
Intel Corporation 12339 17
Telegram Group 2269 15
Meta Platforms - Facebook 4478 12
МегаФон 9386 12
IBM - International Business Machines Corp 9481 12
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 648 12
Adobe Systems 1562 11
AMD - Advanced Micro Devices 4329 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4215 11
Red Hat 1326 11
Broadcom - VMware 2411 11
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 820 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1326 10
Cisco Systems 5165 10
Amazon Inc - Amazon.com 3057 10
X Corp - Twitter 2887 10
Fortinet 395 10
Trend Micro 619 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13381 9
8543 9
HP Inc. 5722 8
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 498 8
VK - Mail.ru Group 3490 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2140 8
Yahoo! 3699 7
Check Point Software Technologies 773 7
Ростелеком 10003 7
Almalinux Open Source Foundation 32 7
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 6
SAP SE 5347 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7739 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1187 12
Unsplash 1081 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 8
Royal Dutch Shell - Шелл 216 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2902 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1266 6
Visa International 1955 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 621 5
eBay Inc 1624 5
Резонанс НПП 375 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 4
Газпром нефть 645 4
Microsoft - LinkedIn 665 4
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 4
Альфа-Банк 1804 3
Почта России ПАО 2177 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 492 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2549 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 337 3
Tesla Motors 411 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 224 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 257 3
Uber 333 2
X5 Group - Перекрёсток 583 2
McDonald’s - Макдоналдс 200 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 489 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 193 2
Связной ГК 1375 2
Велесстрой СМУ 12 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 300 2
NanduQ - Qiwi 1000 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1889 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 2
Сургутнефтегаз - СНГ 273 2
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1281 2
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U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 611 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5087 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 709 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 40 1
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Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 25 1
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Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 462 1
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 373 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1017 1
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UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 333 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 478 1
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GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 1
Newcastle University - Ньюкаслский университет - Университет Ньюкасла - Университет Ньюкасла-апон-Тайн 15 1
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 32 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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