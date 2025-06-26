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Script Скрипт Shell Scripting Shell-скрипт
УПОМИНАНИЯ
Script и организации, системы, технологии, персоны:
|Зайцев Михаил 286 23
|Мельникова Анастасия 418 19
|Водясов Алексей 222 12
|Галушкин Олег 182 9
|Павлов Никита 97 7
|Кирюхин Дмитрий 86 6
|Дырмовский Дмитрий 140 5
|Гвоздев Дмитрий 136 5
|Теплицкий Дмитрий 73 4
|Галкин Николай 112 4
|Зенкин Денис 263 4
|Лагода Георгий 60 3
|Дуров Павел 298 3
|Демидов Михаил 133 3
|Андрианов Павел 84 3
|Касперский Евгений 326 3
|Гинятуллин Роман 61 3
|Гостев Александр 83 3
|Corrons Luis - Корронс Луис 106 3
|Курникова Анна 27 3
|Kurtzer Gregory - Курцер Грегори 9 3
|Меденцев Константин 98 2
|Натрусов Артем 295 2
|Бабкин Николай 24 2
|Шадаев Максут 1063 2
|Сотин Денис 216 2
|Чернышев Андрей 69 2
|Воронин Павел 152 2
|Солдатов Сергей 19 2
|Истомин Константин 58 2
|Солдатов Алексей 99 2
|Голованов Сергей 66 2
|Микрюков Валерий 28 2
|Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 2 2
|Вайнер Всеволод 26 2
|Залманов Дмитрий 22 2
|Фокин Валерий 48 2
|Osadzinski Thomas - Осадзински Томас 2 2
|Каргалев Ярослав 21 2
|Гимранов Ринат 124 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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