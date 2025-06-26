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Librarian Ghouls охотится за данными российских предприятий и технических вузов по ночам 1

Для атак на российские компании стали использовать поддельную CAPTCHA 1

Хакерская группировка превратила 5300 устройств Cisco в ботнет для слежки за другими хакерами 2

Шпионы Core Werewolf атаковали военные организации Белоруссии и России 1

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