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ФИПИ Федеральный институт педагогических измерений



23.04.2025 Мошенники открыли сафари на школьников. Их отлавливают в мессенджерах и предлагают купить фейковые ответы к ОГЭ и ЕГЭ 1
13.11.2024 «Яндекс» запускает ИИ-помощника для школьников, студентов и преподавателей 1
30.08.2024 В России хотят внедрить искусственный интеллект для проверки ЕГЭ 1
23.11.2023 Мультимодальная нейросетевая модель Сбербанка под наблюдением экспертной комиссии из ВШЭ сдала ЕГЭ по обществознанию 1
03.11.2023 Hh.ru и Skyeng разработали для соискателей инструмент подтверждения знания английского языка 1
02.11.2023 Нейросеть «Яндекса» поможет российским школьникам подготовиться к ЕГЭ 1
25.03.2020 МТС поможет школьникам дистанционно бесплатно подготовиться к ЕГЭ 1
15.08.2019 Abbyy объявила итоги первого полугодия 2019 года 1
31.03.2014 Интернет-отрасль и Рособрнадзор договорились бороться с незаконным контентом по ЕГЭ 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

ФИПИ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 2
Yandex - Яндекс 7620 2
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Konica Minolta 406 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1495 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
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