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ФИПИ Федеральный институт педагогических измерений
ФИПИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Волин Алексей 121 1
|Кравцов Сергей 54 1
|Плуготаренко Сергей 85 1
|Терентьев Евгений 6 1
|Дорохова Марина 10 1
|Краевская Елена 6 1
|Филиппов Денис 55 1
|Путин Владимир 3229 1
|Решетникова Оксана 2 1
|Кречетова Анна 1 1
|Анащенко Анна 1 1
|IDC - International Data Corporation 4914 1
|Research and Markets 25 1
|Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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