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МТС ID МТС ID KYC


МТС ID — это единый аккаунт для авторизации в более чем 90 сервисах и приложениях экосистемы МТС. Использовать аккаунт может абонент любого оператора: для этого необходимо один раз идентифицироваться в МТС ID с помощью одноразового пароля по SMS. Далее все последующие входы в другие сервисы и приложения экосистемы будут происходить автоматически — вводить номер телефона, пароль и SMS не потребуется. С момента запуска сервиса МТС ID в 2021 году бесшовная авторизация стала постепенно замещать традиционные пароли и SMS. Если в 2022 году пользователи МТС ID вошли в сервисы экосистемы 572,3 млн раз, то с использованием паролей и SMS – всего 199 млн раз и 247 млн раз в 2022 и 2021 годах соответственно.

УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 МТС ID внедрил технологию распознавания дипфейков для защиты от мошенничества

МТС объявляет о внедрении сервисом идентификации МТС ID KYC дипфейк-детектора от VisionLabs — разработчика решений по распознаванию на базе ко
09.04.2025 МТС ID защитила аккаунты пользователей от мошенничества с использованием социальной инженерии

МТС объявляет о внедрении в сервисах компании и партнеров нового способа авторизации — технологии Passkey («ключа доступа»). Пользователи смогут подтверждать личность при входе в аккаунт МТС ID на смартфоне и на сайтах c помощью отпечатка пальца или FaceID. Вход без SMS-кода или пароля позволит увеличить скорость авторизации в семь раз, а также обеспечить 100% защиту аккаунта о
28.02.2025 МТС ID помог спортсменам отказаться от паролей

ПАО «МТС» сообщает о запуске бесшовной аутентификации МТС ID в сервисе «Фитмост» — приложении, позволяющем бронировать и посещать множество спортивных занятий и спа-процедур по единому абонементу на территории России. В феврале уже каждый десятый

31.01.2025 «МТС ID» за год предотвратил более 18 млн мошеннических действий с аккаунтами

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает, что сервис аутентификации «МТС ID» в 2024 г. заблокировал более 18 млн попыток мошенников создать фиктивные аккаунты на российских платформах и в сервисах или получить доступ к личным аккаунтам пользователей. Об этом CNe
16.01.2025 МТС ID поможет клиентам Fix Price авторизоваться без ввода пароля

ПАО «МТС», цифровая экосистема, интегрировала сервис МТС ID для авторизации в интернет-магазине и мобильном приложении сети низких фиксированных цен Fix Price. Теперь абоненты любого мобильного оператора России смогут авторизоваться бесшовно или

27.11.2024 «МТС ID» ускорила распознавание документов с помощью сверхлегких нейросетей

о обрабатывать данные без привлечения больших вычислительных мощностей. Компании используют сервис «МТС ID» для авторизации на бесплатной основе и сервис «MTC ID KYC» для удаленной идентификаци
14.11.2024 «МТС ID» помогает клиентам DNS авторизоваться за две секунды

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске бесшовной системы авторизации в «Личном кабинете» на сайте DNS с помощью сервиса «МТС ID». Теперь пользователи любого мобильного оператора могут войти или зарегистрироваться на сайте мгновенно по номеру телефона. Более 16 тыс. посетителей сайта воспользовались системой с нач
23.09.2024 МТС ID ускорила авторизацию на сайте «Профи» 

МТС сообщает, что пользователям сервиса поиска специалистов «Профи» стала доступна бесшовная аутентификация с помощью МТС ID. Интеграция ускорила авторизацию специалистов на сайте «Профи» и позволила на треть оптимизировать расходы на обработку данных клиентов при входе в систему. Об этом CNews сообщили предст
04.07.2024 «МТС ID» интегрирован в электронный «Личный кабинет» абонента «Газпром межрегионгаз»

МТС сообщила о том, что электронный «Личный кабинет» абонента группы «Газпром межрегионгаз» получил бесшовную аутентификацию с помощью сервиса «МТС ID» — без необходимости вручную переносить информацию или вводить данные. Теперь клиенты любого мобильного оператора смогут мгновенно авторизоваться с помощью одноразового пароля и автомати
11.06.2024 МТС ID предотвратила 200 нарушений ПДД несовершеннолетними в Казани

х было заблокировано около 4000 таких аккаунтов, из которых больше всего выявлено в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Об этом CNews сообщили представители МТС. В «МТС Юрент» МТС ID обеспечивает быструю авторизацию и проверку возраста владельцев аккаунтов, поскольку правила кикшеринга запрещают пользоваться электросамокатами лицам младше 18 лет. Анализ базы клиентов
07.06.2024 МТС ID за две недели предотвратила несколько тысяч нарушений ПДД несовершеннолетними

л дорожного движения на электросамокатах. Больше всего несовершеннолетних было выявлено в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Казани. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС ID предоставляет единый доступ к приложениям и сервисам, упрощая вход и обеспечивая безопасность данных с помощью современных шифрований. Продукт интегрируется с любыми платформами. Благода
24.04.2024 Онлайн-аутентификация «МТС Exolve» стала доступна с помощью «МТС ID»

«МТС Exolve», 100-процентая «дочка» компании МТС, разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса реализовала возможность регистрации и аутентификации в личном кабинете с помощью «МТС ID». Теперь пользователь может создать аккаунт на платформе и войти в него с помощью сервиса. Для входа в личный кабинет достаточно ввести номер телефона любого оператора и получить однораз
02.04.2024 МТС ID выходит за рамки экосистемы

ПАО «МТС» сообщает о выводе на рынок решения МТС ID, благодаря которому авторизация на сайтах и в приложениях партнеров станет гораздо проще для конечного пользователя. Ранее МТС ID был интегрирован только в продукты экосистемы и п
07.02.2024 МТС ID поможет пройти идентификацию в «QIWI Кошельке»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечит онлайн-идентификацию клиентам «QIWI Кошелька» для получения статуса «Профессиональный». Идентификация через МТС ID может быть осуществлена как в личном кабинете на сайте, так и в мобильном приложении QIWI Кошелек. Услуга доступна пользователям вне зависимости от модели устройства. Стоимость идентифик

Публикаций - 50, упоминаний - 54

МТС ID и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 50
Telegram Group 2183 9
Apple Inc 12256 7
Samsung Electronics 10364 6
МегаФон 9219 2
Фитмост - Fitmost 5 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2949 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8875 1
Yandex - Яндекс 7670 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4116 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 288 1
Flocktory - Флоктори 23 1
Т-Банк - NanduQ - Qiwi - Rowi Tech - Рови тех - Факторинг Плюс - Факторинг Технологии 20 1
NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Риалвеб - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 24 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 89 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1497 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 384 1
Google LLC 11935 1
Microsoft Corporation 24823 1
VisionLabs - ВижнЛабс 225 1
Код Безопасности 644 1
МТС - Экосистема МТС 39 1
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 92 26
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 88 3
Сима-ленд ТД 6 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1111 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 256 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7559 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 218 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1681 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 35 1
Газпром ПАО 1363 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 493 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 889 1
Четыре Лапы 16 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1405 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5561 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2809 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 461 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 677 1
Администрация Краснодарского края 61 1
Союзное государство России и Белоруссии 52 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 22 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1415 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 169 1
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