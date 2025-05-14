МТС ID внедрил технологию распознавания дипфейков для защиты от мошенничества МТС объявляет о внедрении сервисом идентификации МТС ID KYC дипфейк-детектора от VisionLabs — разработчика решений по распознаванию на базе ко

МТС ID защитила аккаунты пользователей от мошенничества с использованием социальной инженерии МТС объявляет о внедрении в сервисах компании и партнеров нового способа авторизации — технологии Passkey («ключа доступа»). Пользователи смогут подтверждать личность при входе в аккаунт МТС ID на смартфоне и на сайтах c помощью отпечатка пальца или FaceID. Вход без SMS-кода или пароля позволит увеличить скорость авторизации в семь раз, а также обеспечить 100% защиту аккаунта о

МТС ID помог спортсменам отказаться от паролей ПАО «МТС» сообщает о запуске бесшовной аутентификации МТС ID в сервисе «Фитмост» — приложении, позволяющем бронировать и посещать множество спортивных занятий и спа-процедур по единому абонементу на территории России. В феврале уже каждый десятый

«МТС ID» за год предотвратил более 18 млн мошеннических действий с аккаунтами ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает, что сервис аутентификации «МТС ID» в 2024 г. заблокировал более 18 млн попыток мошенников создать фиктивные аккаунты на российских платформах и в сервисах или получить доступ к личным аккаунтам пользователей. Об этом CNe

МТС ID поможет клиентам Fix Price авторизоваться без ввода пароля ПАО «МТС», цифровая экосистема, интегрировала сервис МТС ID для авторизации в интернет-магазине и мобильном приложении сети низких фиксированных цен Fix Price. Теперь абоненты любого мобильного оператора России смогут авторизоваться бесшовно или

«МТС ID» ускорила распознавание документов с помощью сверхлегких нейросетей о обрабатывать данные без привлечения больших вычислительных мощностей. Компании используют сервис «МТС ID» для авторизации на бесплатной основе и сервис «MTC ID KYC» для удаленной идентификаци

«МТС ID» помогает клиентам DNS авторизоваться за две секунды ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске бесшовной системы авторизации в «Личном кабинете» на сайте DNS с помощью сервиса «МТС ID». Теперь пользователи любого мобильного оператора могут войти или зарегистрироваться на сайте мгновенно по номеру телефона. Более 16 тыс. посетителей сайта воспользовались системой с нач

МТС ID ускорила авторизацию на сайте «Профи» МТС сообщает, что пользователям сервиса поиска специалистов «Профи» стала доступна бесшовная аутентификация с помощью МТС ID. Интеграция ускорила авторизацию специалистов на сайте «Профи» и позволила на треть оптимизировать расходы на обработку данных клиентов при входе в систему. Об этом CNews сообщили предст

«МТС ID» интегрирован в электронный «Личный кабинет» абонента «Газпром межрегионгаз» МТС сообщила о том, что электронный «Личный кабинет» абонента группы «Газпром межрегионгаз» получил бесшовную аутентификацию с помощью сервиса «МТС ID» — без необходимости вручную переносить информацию или вводить данные. Теперь клиенты любого мобильного оператора смогут мгновенно авторизоваться с помощью одноразового пароля и автомати

МТС ID предотвратила 200 нарушений ПДД несовершеннолетними в Казани х было заблокировано около 4000 таких аккаунтов, из которых больше всего выявлено в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Об этом CNews сообщили представители МТС. В «МТС Юрент» МТС ID обеспечивает быструю авторизацию и проверку возраста владельцев аккаунтов, поскольку правила кикшеринга запрещают пользоваться электросамокатами лицам младше 18 лет. Анализ базы клиентов

МТС ID за две недели предотвратила несколько тысяч нарушений ПДД несовершеннолетними л дорожного движения на электросамокатах. Больше всего несовершеннолетних было выявлено в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Казани. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС ID предоставляет единый доступ к приложениям и сервисам, упрощая вход и обеспечивая безопасность данных с помощью современных шифрований. Продукт интегрируется с любыми платформами. Благода

Онлайн-аутентификация «МТС Exolve» стала доступна с помощью «МТС ID» «МТС Exolve», 100-процентая «дочка» компании МТС, разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса реализовала возможность регистрации и аутентификации в личном кабинете с помощью «МТС ID». Теперь пользователь может создать аккаунт на платформе и войти в него с помощью сервиса. Для входа в личный кабинет достаточно ввести номер телефона любого оператора и получить однораз

МТС ID выходит за рамки экосистемы ПАО «МТС» сообщает о выводе на рынок решения МТС ID, благодаря которому авторизация на сайтах и в приложениях партнеров станет гораздо проще для конечного пользователя. Ранее МТС ID был интегрирован только в продукты экосистемы и п