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МТС ID МТС ID KYC
МТС ID — это единый аккаунт для авторизации в более чем 90 сервисах и приложениях экосистемы МТС. Использовать аккаунт может абонент любого оператора: для этого необходимо один раз идентифицироваться в МТС ID с помощью одноразового пароля по SMS. Далее все последующие входы в другие сервисы и приложения экосистемы будут происходить автоматически — вводить номер телефона, пароль и SMS не потребуется. С момента запуска сервиса МТС ID в 2021 году бесшовная авторизация стала постепенно замещать традиционные пароли и SMS. Если в 2022 году пользователи МТС ID вошли в сервисы экосистемы 572,3 млн раз, то с использованием паролей и SMS – всего 199 млн раз и 247 млн раз в 2022 и 2021 годах соответственно.
УПОМИНАНИЯ
|14.05.2025
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МТС ID внедрил технологию распознавания дипфейков для защиты от мошенничества
МТС объявляет о внедрении сервисом идентификации МТС ID KYC дипфейк-детектора от VisionLabs — разработчика решений по распознаванию на базе ко
|09.04.2025
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МТС ID защитила аккаунты пользователей от мошенничества с использованием социальной инженерии
МТС объявляет о внедрении в сервисах компании и партнеров нового способа авторизации — технологии Passkey («ключа доступа»). Пользователи смогут подтверждать личность при входе в аккаунт МТС ID на смартфоне и на сайтах c помощью отпечатка пальца или FaceID. Вход без SMS-кода или пароля позволит увеличить скорость авторизации в семь раз, а также обеспечить 100% защиту аккаунта о
|28.02.2025
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МТС ID помог спортсменам отказаться от паролей
ПАО «МТС» сообщает о запуске бесшовной аутентификации МТС ID в сервисе «Фитмост» — приложении, позволяющем бронировать и посещать множество спортивных занятий и спа-процедур по единому абонементу на территории России. В феврале уже каждый десятый
|31.01.2025
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«МТС ID» за год предотвратил более 18 млн мошеннических действий с аккаунтами
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает, что сервис аутентификации «МТС ID» в 2024 г. заблокировал более 18 млн попыток мошенников создать фиктивные аккаунты на российских платформах и в сервисах или получить доступ к личным аккаунтам пользователей. Об этом CNe
|16.01.2025
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МТС ID поможет клиентам Fix Price авторизоваться без ввода пароля
ПАО «МТС», цифровая экосистема, интегрировала сервис МТС ID для авторизации в интернет-магазине и мобильном приложении сети низких фиксированных цен Fix Price. Теперь абоненты любого мобильного оператора России смогут авторизоваться бесшовно или
|27.11.2024
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«МТС ID» ускорила распознавание документов с помощью сверхлегких нейросетей
о обрабатывать данные без привлечения больших вычислительных мощностей. Компании используют сервис «МТС ID» для авторизации на бесплатной основе и сервис «MTC ID KYC» для удаленной идентификаци
|14.11.2024
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«МТС ID» помогает клиентам DNS авторизоваться за две секунды
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске бесшовной системы авторизации в «Личном кабинете» на сайте DNS с помощью сервиса «МТС ID». Теперь пользователи любого мобильного оператора могут войти или зарегистрироваться на сайте мгновенно по номеру телефона. Более 16 тыс. посетителей сайта воспользовались системой с нач
|23.09.2024
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МТС ID ускорила авторизацию на сайте «Профи»
МТС сообщает, что пользователям сервиса поиска специалистов «Профи» стала доступна бесшовная аутентификация с помощью МТС ID. Интеграция ускорила авторизацию специалистов на сайте «Профи» и позволила на треть оптимизировать расходы на обработку данных клиентов при входе в систему. Об этом CNews сообщили предст
|04.07.2024
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«МТС ID» интегрирован в электронный «Личный кабинет» абонента «Газпром межрегионгаз»
МТС сообщила о том, что электронный «Личный кабинет» абонента группы «Газпром межрегионгаз» получил бесшовную аутентификацию с помощью сервиса «МТС ID» — без необходимости вручную переносить информацию или вводить данные. Теперь клиенты любого мобильного оператора смогут мгновенно авторизоваться с помощью одноразового пароля и автомати
|11.06.2024
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МТС ID предотвратила 200 нарушений ПДД несовершеннолетними в Казани
х было заблокировано около 4000 таких аккаунтов, из которых больше всего выявлено в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Об этом CNews сообщили представители МТС. В «МТС Юрент» МТС ID обеспечивает быструю авторизацию и проверку возраста владельцев аккаунтов, поскольку правила кикшеринга запрещают пользоваться электросамокатами лицам младше 18 лет. Анализ базы клиентов
|07.06.2024
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МТС ID за две недели предотвратила несколько тысяч нарушений ПДД несовершеннолетними
л дорожного движения на электросамокатах. Больше всего несовершеннолетних было выявлено в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Казани. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС ID предоставляет единый доступ к приложениям и сервисам, упрощая вход и обеспечивая безопасность данных с помощью современных шифрований. Продукт интегрируется с любыми платформами. Благода
|24.04.2024
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Онлайн-аутентификация «МТС Exolve» стала доступна с помощью «МТС ID»
«МТС Exolve», 100-процентая «дочка» компании МТС, разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса реализовала возможность регистрации и аутентификации в личном кабинете с помощью «МТС ID». Теперь пользователь может создать аккаунт на платформе и войти в него с помощью сервиса. Для входа в личный кабинет достаточно ввести номер телефона любого оператора и получить однораз
|02.04.2024
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МТС ID выходит за рамки экосистемы
ПАО «МТС» сообщает о выводе на рынок решения МТС ID, благодаря которому авторизация на сайтах и в приложениях партнеров станет гораздо проще для конечного пользователя. Ранее МТС ID был интегрирован только в продукты экосистемы и п
|07.02.2024
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МТС ID поможет пройти идентификацию в «QIWI Кошельке»
ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечит онлайн-идентификацию клиентам «QIWI Кошелька» для получения статуса «Профессиональный». Идентификация через МТС ID может быть осуществлена как в личном кабинете на сайте, так и в мобильном приложении QIWI Кошелек. Услуга доступна пользователям вне зависимости от модели устройства. Стоимость идентифик
МТС ID и организации, системы, технологии, персоны:
|Туринге Иван 24 10
|Струганик Анна 5 5
|Игумнова Евгения 3 3
|Миногарова Мария 4 2
|Братчикова Наталья 24 2
|Пахомов Александр 74 2
|Галактионова Инесса 77 2
|Каткова Кристина 3 2
|Козин Алексей 48 2
|Парадеев Александр 1 1
|Спиваков Владимир 3 1
|Чайковский Пётр 11 1
|Коваль Юлия 1 1
|Кайгородова Оксана 62 1
|Шакиров Марат 61 1
|Быков Алексей 44 1
|Дроздов Николай 5 1
|Лаптев Максим 19 1
|Мишустин Михаил 693 1
|Сажко Василий 21 1
|Смелянский Андрей 1 1
|Алмазов Элдос 1 1
|Арлазаров Владимир 238 1
|Алексеева Олеся 18 1
|Космынина Татьяна 3 1
|Волощук Максим 1 1
|Сидоров Иван 2 1
|Аникушин Роман 1 1
|Марков Дмитрий 57 1
|Хлебников Владимир 7 1
|Филиппов Владимир 32 1
|Горбунов Константин 3 1
|Храпунова Алла 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1959 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 420 1
|Известия ИД 655 1
|РИА Новости 940 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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