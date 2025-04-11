Получите все материалы CNews по ключевому слову
МТС Premium
МТС Premium — это подписка, в которую входят фильмы и сериалы на KION, музыка и подкасты, книги в Строках, бесплатный старт на самокатах МТС Юрент и кешбэк за поездки, Защитник от спама и возможность тратить кешбэк на связь, путешествия, концерты и не только. А для абонентов МТС — ещё до 50 ГБ интернета с возможностью раздавать бесплатно.
МТС Premium и организации, системы, технологии, персоны:
|Губанов Андрей 94 10
|Туринге Иван 23 4
|Воронин Павел 141 2
|Галактионова Инесса 77 2
|Зиборова Ольга 18 2
|Соловенчук Александр 112 1
|Марьясов Игорь 35 1
|Тюрин Николай 4 1
|Окунев Константин 3 1
|Горбунов Александр 54 1
|Теплов Олег 31 1
|Азаров Андрей 4 1
|Комиссаров Артем 1 1
|Ульянов Николай 114 1
|Шадаев Максут 1028 1
|Александров Александр 72 1
|Карпов Сергей 37 1
|Семенов Александр 151 1
|Булгаков Кирилл 108 1
|Рустамов Рустам 424 1
|Натрусов Артем 284 1
|Сотин Денис 205 1
|Леонов Алексей 79 1
|Гузовский Денис 68 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Добровинский Александр 35 1
|Бурилов Андрей 105 1
|Климов Андрей 72 1
|Сивцев Илья 143 1
|Евдокимов Игорь 50 1
|Спирин Антон 64 1
|Стоянов Алексей 41 1
|Гаврилов Евгений 43 1
|Карпов Роман 62 1
|Маркова Светлана 32 1
|Ульянычев Матвей 36 1
|Тятюшев Максим 105 1
|Долгов Александр 33 1
|Шитова Татьяна 7 1
|Ермилова Татьяна 1 1
|Минобороны РФ - РГВВДКУ - Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала В.Ф. Маргелова 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352573, в очереди разбора - 759373.
Создано именных указателей - 172889.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.