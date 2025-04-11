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МТС Premium


МТС Premium — это подписка, в которую входят фильмы и сериалы на KION, музыка и подкасты, книги в Строках, бесплатный старт на самокатах МТС Юрент и кешбэк за поездки, Защитник от спама и возможность тратить кешбэк на связь, путешествия, концерты и не только. А для абонентов МТС — ещё до 50 ГБ интернета с возможностью раздавать бесплатно.


11.04.2025 Электросамокты «МТС Юрент» впервые поедут по улицам Кемерова 1
02.09.2024 «МТС Ads» открыла доступ к новым форматам Telegram Ads – премиальным постам с баннером и видео 1
30.07.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запускает аренду пауэрбанков в Новосибирске 1
19.07.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запустился в Томске 1
11.07.2024 «МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Москве 1
04.07.2024 В подписке «МТС Premium» появилась бесплатная аренда портативных аккумуляторов 1
25.06.2024 В Перми теперь можно пользоваться смартфонами по подписке 1
21.06.2024 Красноярцам стали доступны смартфоны по подписке от МТС 1
17.06.2024 МТС расширила сеть фиксированной связи на 15 новых ЖК Ставрополя 1
17.06.2024 МТС запустила обновлённую подписку на смартфоны Share It 1
17.05.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» впервые заработал в Кирове 1
08.05.2024 МТС: спрос на арендные самокаты в Нижнем Новгороде в майские праздники вырос в 3 раза 1
11.04.2024 МТС запустила первый экосистемный магазин 1
08.04.2024 В сервисе кикшеринга «МТС Юрент» появилась возможность копить и тратить на поездки кешбэк от МТС 1
05.04.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыл новый сезон в Казани 1
05.04.2024 МТС предложила нижегородцам планшеты с бесплатной связью 1
03.04.2024 Жителям Петербурга и Ленобласти доступны планшеты с бесплатной связью 1
02.04.2024 МТС запустила благотворительный «маркетплейс» в поддержку семей со слепоглухими детьми 1
02.04.2024 Пермякам к началу дачного сезона доступны планшеты с бесплатной связью от МТС 1
28.03.2024 В МТС стартовал предзаказ флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra 1
26.02.2024 МТС открыла предзаказ на флагманский смартфон Xiaomi 14 1
16.02.2024 В Нижнем Новгороде стартовали продажи Samsung Galaxy S24 1
16.02.2024 Новосибирцы вошли в пятерку наиболее активных покупателей нового Samsung Galaxy S24 1
16.02.2024 Петербург занял второе место в стране по спросу на смартфон с искусственным интеллектом. 1
16.02.2024 Кировчане могут купить Samsung Galaxy S24 в МТС 1
16.02.2024 Пермяки могут купить Samsung Galaxy S24 в МТС 1
15.02.2024 МТС открыла продажи смартфонов серии Redmi Note 13 1
14.02.2024 В МТС стартовали продажи Samsung Galaxy S24 1
07.02.2024 МТС ID поможет пройти идентификацию в «QIWI Кошельке» 1
02.02.2024 Где слушать музыку бесплатно: 7 лучших сервисов в 2024 году 1
22.01.2024 Названы главные российские экосистемы 1
26.12.2023 Где бесплатно слушать новогоднюю музыку и смотреть праздничные фильмы и передачи в 2024 году 1
22.11.2023 МТС запустила продажу SIM-карт через Telegram 1
19.10.2023 Пользователи МТС Cashback получат больше возможностей с подпиской МТС Premium 1
17.10.2023 Где смотреть кино и сериалы в 2023 году: 10 лучших онлайн-кинотеатров 1
19.07.2023 Сравниваем умные автоответчики на русском языке — какой выбрать? 1
17.07.2023 МТС запустила новую линейку экосистемных тарифов 1
07.07.2023 МТС в Муроме раскинула «цифровую дорожку» для речных туристов 1
07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 1
28.06.2023 МТС запустила мобильный интернет на станции «Пересна» в Смоленской области 1

Публикаций - 51, упоминаний - 51

МТС Premium и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13020 50
Samsung Electronics 10338 11
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 473 11
Xiaomi 1783 9
Yandex - Яндекс 7573 6
Huawei 3991 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4062 5
Telegram Group 2119 4
Apple Inc 12218 4
Lenovo Group 2302 3
МегаФон 9132 2
Ростелеком 9849 2
Google LLC 11897 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 324 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 417 2
Leica Camera 263 2
Meta Platforms - Facebook 4454 1
HitBuy 4 1
Smart Orange - Смарт Оранж 10 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8828 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2937 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
Корус Консалтинг ГК 1238 1
Microsoft Corporation 24767 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 520 1
Cisco Systems 5139 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 123 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 315 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
Red Hat 1321 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 1
8368 1
Dell EMC 5041 1
Ред Софт - Red Soft 763 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1986 1
Hitachi - Хитачи 1468 1
HPE Aruba Networks 88 1
Neoflex - Неофлекс 223 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 276 1
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 88 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7480 6
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 250 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1206 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 214 2
МТС Трэвел - MTS Travel 287 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 490 1
Жемчужная плаза ТРЦ 7 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 928 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
VPE Capital 11 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 44 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live 9 1
Газпром - МТС Live Холл 12 1
Крокус Сити Молл 15 1
Шереметьево Хэндлинг 37 1
Zivert 6 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 519 1
Газпром ПАО 1357 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 362 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1663 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 464 1
Транснефть 304 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 137 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 135 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
Силовые машины 112 1
Лента - Сеть розничной торговли 2121 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 133 1
Walt Disney Company 624 1
Warner Bros. International Television Distribution 278 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 92 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1398 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 249 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2201 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11909 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4883 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 9 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51931 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 28
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24495 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28137 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11378 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16215 15
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2947 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21581 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5847 13
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 13
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5382 12
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2559 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10707 9
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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