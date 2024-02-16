В Нижнем Новгороде стартовали продажи Samsung Galaxy S24

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о начале продаж смартфонов Samsung Galaxy S24. Смартфоны уже можно купить онлайн и в магазинах МТС. На этапе предзаказа cпрос на новинки в столице Приволжья оказался в 1,7 раза выше, чем в 2023 г. на линейку S23. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В МТС доступны все модели и цвета линейки S24. Каждый покупатель получит в подарок беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds FE, а также подписку МТС Premium. Также клиенты могут воспользоваться рассрочкой 0-0-24, и получить при покупке смартфона 2% кешбек.

Стоимость новинок в МТС: S24 8+128GB — 89,99 тыс. руб.; S24 8+256GB — 97,99 тыс. руб.; S24+ 12+256GB — 111,99 тыс. руб.; S24+ 12+512GB — 124,99 тыс. руб.; S24 Ultra 12+256GB — 146,99 тыс. руб.; S24 Ultra 12+512GB — 159,99 тыс. руб.; S24 Ultra 12+1TB — 189,99 тыс. руб.

«Клиенты МТС встретили новую серию смартфонов Samsung Galaxy S24 очень тепло. В первую очередь высокий спрос связан с новыми функциями, работающими на основе искусственного интеллекта, а также с большой лояльной базой пользователей устройств этого бренда. Лидером в нашей сети стала флагманская модель Ultra – на нее пришлось 51% предзаказов. Далее следует базовая модель (31%) и версия S24+(18%)», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

МТС открыла предзаказ на S24 в середине января. Нижний Новгород уже вошел в топ-15 городов по количеству оформленных заявок на новинки — почти за месяц их число в 1,7 раза превысило предзаказы на модель Galaxy S23 за аналогичный период 2023 г. Преимущественно клиенты МТС выбирают устройства в конфигурации на 256 ГБ — около 42% предварительных заявок. Наиболее популярные цвета «черный» (47%) и «титан» (27%).