Samsung Galaxy Buds Наушники

Samsung Galaxy Buds - Наушники

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


29.09.2025 Импортозамещение с громким звуком 1
14.07.2025 «М.Видео-Эльдорадо» назвала топ-5 брендов наушников и гарнитур в первом полугодии 2025 года 1
23.01.2025 «Ситилинк» открыл предзаказ на Samsung Galaxy S25 1
17.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост спроса на наушники более чем на 20% за 10 месяцев 2024 года 1
25.09.2024 Популярные и доступные в России наушники взорвались в ухе девушки. Она навсегда лишилась слуха, а Samsung предложила ей новые. Опрос 3
10.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказов смартфонов Samsung Galaxy Z Flip 6 и Samsung Galaxy Z Fold 6, а также наушников Samsung Galaxy Buds 3 2
04.04.2024 «М.Видео-Эльдорадо»: первые результаты продаж Samsung Galaxy S24 на 30% выше предыдущей модели 1
05.03.2024 Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 2
22.02.2024 Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей: выбор ZOOM 2
16.02.2024 В Нижнем Новгороде стартовали продажи Samsung Galaxy S24 1
16.02.2024 Новосибирцы вошли в пятерку наиболее активных покупателей нового Samsung Galaxy S24 1
16.02.2024 Петербург занял второе место в стране по спросу на смартфон с искусственным интеллектом. 1
16.02.2024 Кировчане могут купить Samsung Galaxy S24 в МТС 1
16.02.2024 Пермяки могут купить Samsung Galaxy S24 в МТС 1
14.02.2024 В МТС стартовали продажи Samsung Galaxy S24 1
22.01.2024 Новая линейка смартфонов Samsung Galaxy S24 стала доступна для заказа в «Ситилинке» 2
18.01.2024 «М.Видео-Эльдорадо» запускает предзаказ на смартфоны Samsung Galaxy S24 1
06.12.2023 Лучшие TWS-наушники 2023 года: хиты продаж 2
04.10.2023 МТС презентовала в России смартфон Galaxy 23 FE и другие новинки от Samsung 5
05.06.2023 10 способов применения NFC: от бесконтактных платежей до медицины 1
08.02.2023 Как выбрать хорошие TWS-наушники в 2023 году 1
11.01.2023 Подводим итоги: 10 лучших TWS-наушников 2022 года 2
23.11.2022 10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM 2
06.03.2022 8 гаджетов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1
11.02.2022 Samsung открыла предзаказ на серии Galaxy S22 и Galaxy Tab S8 1
24.01.2022 Портативный проектор The Freestyle поступил в продажу в России 1
12.01.2022 Samsung Galaxy S21 FE 5G поступил в продажу по всему миру 1
16.12.2021 Лучшие беспроводные наушники: итоги 2021 года 3
18.10.2021 Аналитика МТС: продажи беспроводных наушников увеличились на треть 1
29.08.2021 Лучшие полностью беспроводные наушники: выбор ZOOM 2
11.08.2021 Samsung создала сверхмалый процессор. Рынок умных часов и фитнес-трекеров ждет встряска 1
12.07.2021 В Samsung грандиозная утечка. Стали известны все будущие новинки компании 3
27.03.2021 О чем на самом деле говорит стандарт защиты IP 1
17.02.2021 Лучшие подарки на 23 февраля: выбор ZOOM 2
10.02.2021 TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM 3
15.01.2021 Первый взгляд на флагманскую линейку Samsung Galaxy S21 2
17.11.2020 Как выбрать хорошие TWS-наушники: советы ZOOM 2
16.10.2020 «Яндекс.Маркет» назвал популярные у россиян наушники 2

Samsung Galaxy Buds и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10625 42
Apple Inc 12628 17
Xiaomi 1971 11
Huawei 4221 11
Samsung - Harman - JBL 234 10
Google LLC 12255 8
Sony 6634 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 8
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 71 7
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 6
AKG 65 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 821 4
Jabra 78 3
Qualcomm Technologies 1909 3
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 75 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 2
BBK OPPO Electronics 430 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 712 2
Bang&Olufsen - B&O 140 1
IIPC - Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 52 1
Samsung Group - Samsung Corporation 84 1
ONYX International 152 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 179 1
Devialet 6 1
S8 Capital - Next Mobile 7 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 114 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 1
BBK OnePlus 257 1
Rombica 13 1
Baseus 36 1
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 85 1
Yandex - Яндекс 8434 1
Microsoft Corporation 25236 1
Lenovo Group 2361 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
HP Inc. 5761 1
X Corp - Twitter 2907 1
Logitech 427 1
Philips 2076 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 8
Связной ГК 1384 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Braun GmbH 77 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
Beurer - Бойрер 19 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 144 1
TÜV Rheinland Group 163 1
Tesla Motors 427 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 47
Наушники - Headphones 4299 36
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 33
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1689 28
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 26
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 20
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1587 19
Wireless headphones - TWS - true wireless stereo (наушники) 128 18
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2366 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 18
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1545 17
Микрофон - Microphone 2705 17
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 16
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1132 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 16
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6256 14
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 13
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2250 12
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1321 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 12
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1089 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 11
USB Type-C - USB-C - USB 3 2169 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 11
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 754 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 10
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2384 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 10
Эквалайзер - Equalize - темброблок 499 9
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1139 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 9
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3343 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 8
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1287 8
PowerShare - Wireless charging - Wireless transmission of electricity - Беспроводная зарядка - Реверсивная зарядка - Беспроводная передача электричества 233 8
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1964 8
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 827 8
Samsung Galaxy 996 22
Apple AirPods - Наушники 157 15
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 11
Google Android 14679 11
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 66 11
Samsung Galaxy S24 - смартфон 64 10
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 449 9
Samsung Galaxy S20 - смартфон 102 8
Samsung Galaxy Note 696 8
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 95 8
Samsung Galaxy Watch - умные часы 72 7
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds 45 7
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 832 7
Samsung Galaxy S23 - смартфон 40 7
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Серия смартфонов 98 6
МТС Premium 54 6
Samsung Galaxy S21 - смартфон 62 6
BBK Realme Buds Air 15 6
Samsung Galaxy AI 29 6
Apple iOS 8242 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 6
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 144 6
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 111 6
Sony WF - серия беспроводных наушников 14 5
Anker Soundcore 19 5
Xiaomi Redmi Buds 15 5
Samsung One UI 78 5
Samsung S-Pen - Стилус 140 5
Xiaomi Redmi AirDots 9 4
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 73 4
Samsung Galaxy Wearable 8 4
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 4
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 433 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 4
Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 51 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 3
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 356 3
Xiaomi Mi TWS Earbuds 7 3
Samsung Galaxy S10 - смартфон 190 3
Samsung - Harman - JBL Tune - серия наушников 13 3
Губанов Андрей 108 6
Уваров Сергей 44 2
Blass Evan - Бласс Эван 36 1
Хазов Михаил 8 1
Догадин Михаил 18 1
Пахомов Александр 102 1
Browne Thom - Браун Том 5 1
Углов Александр 4 1
DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 1
Ерёмин Вадим 8 1
Муртазин Эльдар 71 1
Bond James - Бонд Джеймс 86 1
Попов Арсений 3 1
Иксанова Екатерина 22 1
Толпыгин Никита 12 1
Носков Константин 239 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 32
Южная Корея - Республика 6858 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 4
Германия - Федеративная Республика 12936 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 3
Армения - Республика 2368 3
Беларусь - Белоруссия 6023 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 2
Франция - Французская Республика 7975 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 2
Россия - СФО - Новосибирск 4650 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1509 1
Австралия - Сидней 275 1
Мировой океан - World Ocean 521 1
Сатурн - Титан (спутник) 504 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 108 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 176 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Сингапур - Республика 1906 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1432 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1240 1
США - Калифорния 4775 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 409 1
Дания - Королевство 1318 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1451 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1392 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1012 1
Турция - Турецкая республика 2486 1
Европа 24634 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 15
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 7
Здравоохранение - Отоларингология 182 7
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1159 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 4
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 996 4
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1743 3
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 337 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 775 2
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 247 2
Ergonomics - Эргономика 1688 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 2
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 242 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 2
Металлы - Серебро - Silver 796 2
Металлы - Золото - Gold 1202 2
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 376 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 561 1
Трейд-ин - Trade-in 207 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 1
Английский язык 6876 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1122 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 6
SamMobile 56 1
Ice Universe - микроблог инсайдера 13 1
Wylsacom - Валентин Петухов 13 1
ZDnet 662 1
9to5Google 57 1
Mobile Research Group 85 1
Samsung Unpacked 33 4
Международный женский день - 8 марта 371 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
