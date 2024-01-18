«М.Видео-Эльдорадо» запускает предзаказ на смартфоны Samsung Galaxy S24

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, начинает принимать предварительные заказы на смартфоны флагманской серии Samsung Galaxy S24. На выбор доступны все представленные конфигурации S24, S24+ и S24 Ultra с гарантийной поддержкой и подарком за покупку – наушниками Galaxy Buds 2 Pro. Приобрести новинку можно также по акции «рассрочка 0-0-24».

Предзаказ смартфонов серии Samsung Galaxy S24 с новыми техническими возможностями и функциями на основе ИИ уже действует как на онлайн-площадках «М.Видео» и «Эльдорадо», так и в розничных магазинах. Клиенты обеих сетей смогут получить ожидаемые новинки в числе первых в стране.

Смартфоны Samsung Galaxy S24 доступны с памятью 8/128, 8/256 ГБ, экраном 6,2 дюйма, аккумулятором 4000 мАч, – их стоимость начинается от 89999 руб. Samsung Galaxy S24+ представлен с вариантами памяти 12/256 и 12/512 ГБ, ёмкостью аккумулятора 4900 мАч, основной камерой 50 Мп – цена от 111999 руб. Samsung Galaxy S24 Ultra с титановыми рамками, основной камерой 200 Мп, экраном 6,8 дюйма, аккумулятором 5000 мАч, памятью 12/128, 12/256 ГБ или 12/1 ТБ предлагается по цене от 146999 руб.