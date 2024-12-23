Аналитики компании Vigo составили рейтинг смартфонов на Android по качеству приёма сигнала 1

В Петербурге МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта 1

В Татарстане МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта 1

В Нижнем Новгороде МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта 1

В Перми МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта 1

В Кирове МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта 1

МТС открыла предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 1

Красноярцам стали доступны смартфоны по подписке от МТС 1

МТС запустила обновлённую подписку на смартфоны Share It 1

МТС в Кирове открыла продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro 2

Спрос нижегородцев на флагманский смартфон Honor Magic 6 Pro превысил показатели предшественников 2

МТС в Перми открыла продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro 2

В МТС стартовали продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro 2

В Нижнем Новгороде стартовали продажи Samsung Galaxy S24 2

Новосибирцы вошли в пятерку наиболее активных покупателей нового Samsung Galaxy S24 1

Кировчане могут купить Samsung Galaxy S24 в МТС 2

Пермяки могут купить Samsung Galaxy S24 в МТС 2

В МТС стартовали продажи Samsung Galaxy S24 1

Caviar выпустил кастомный Samsung Galaxy S24 Ultra c механическими часами и золотым драконом 4

МТС первой в мире начала выдавать предзаказы на Samsung Galaxy S24 2