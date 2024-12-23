Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Samsung Galaxy S24 смартфон



23.12.2024 Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM 2
28.11.2024 Аналитика МТС: в России выросли продажи дорогих смартфонов 1
15.11.2024 Samsung не может победить Apple, Qualcomm и Mediatek. Мешает закон, не дающий выжимать все соки из разработчиков чипов 1
14.11.2024 В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны 1
12.11.2024 Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM 1
30.10.2024 На рынке Android-смартфонов грядет революция. Samsung нарушит свою древнюю традицию, и это затронет весь мир 1
04.10.2024 «Яндекс Маркет» прогнозирует снижение цен на Samsung Galaxy S24 FE к ноябрю 2024 года 2
27.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа на Samsung Galaxy S24 FE 1
27.08.2024 Аналитики компании Vigo составили рейтинг смартфонов на Android по качеству приёма сигнала 1
13.07.2024 Обзор смартфона HUAWEI Pura 70: флагман среди субфлагманов? 1
12.07.2024 В Петербурге МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта 1
11.07.2024 В Татарстане МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта 1
11.07.2024 В Нижнем Новгороде МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта 1
11.07.2024 В Перми МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта 1
11.07.2024 В Кирове МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта 1
11.07.2024 В «Ситилинке» стартовал предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 1
10.07.2024 МТС открыла предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 1
21.06.2024 Аналитика МТС: искусственный интеллект подогрел интерес к флагманским смартфонам 3
21.06.2024 Красноярцам стали доступны смартфоны по подписке от МТС 1
17.06.2024 МТС запустила обновлённую подписку на смартфоны Share It 1
22.04.2024 Казань вошла в топ-5 регионов по количеству предзаказов HONOR Magic 6 Pro 2
18.04.2024 МТС в Кирове открыла продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro 2
18.04.2024 Спрос нижегородцев на флагманский смартфон Honor Magic 6 Pro превысил показатели предшественников 2
18.04.2024 МТС в Перми открыла продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro 2
16.04.2024 В МТС стартовали продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro 2
04.04.2024 «М.Видео-Эльдорадо»: первые результаты продаж Samsung Galaxy S24 на 30% выше предыдущей модели 2
20.02.2024 Apple впервые за 10 лет выпустит совершенно новое устройство на замену часам Watch. Опрос 1
16.02.2024 В Нижнем Новгороде стартовали продажи Samsung Galaxy S24 2
16.02.2024 Новосибирцы вошли в пятерку наиболее активных покупателей нового Samsung Galaxy S24 1
16.02.2024 Петербург занял второе место в стране по спросу на смартфон с искусственным интеллектом. 2
16.02.2024 Кировчане могут купить Samsung Galaxy S24 в МТС 2
16.02.2024 Пермяки могут купить Samsung Galaxy S24 в МТС 2
14.02.2024 билайн представляет новинки Samsung: Galaxy S24 уже в продаже в России 4
14.02.2024 В МТС стартовали продажи Samsung Galaxy S24 1
26.01.2024 Россияне рискуют остаться без современной связи. Их не допускают к продвинутой версии Wi-Fi вопреки решению властей 1
23.01.2024 Caviar выпустил кастомный Samsung Galaxy S24 Ultra c механическими часами и золотым драконом 4
22.01.2024 Новая линейка смартфонов Samsung Galaxy S24 стала доступна для заказа в «Ситилинке» 8
22.01.2024 МТС первой в мире начала выдавать предзаказы на Samsung Galaxy S24 2
18.01.2024 «М.Видео-Эльдорадо» запускает предзаказ на смартфоны Samsung Galaxy S24 4
18.01.2024 МТС первой в России презентовала Samsung Galaxy S24 7

Публикаций - 40, упоминаний - 77

Samsung Galaxy S24 и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10255 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 23
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 19
Apple Inc 12101 11
Huawei 3933 8
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 7
Xiaomi 1732 7
Google LLC 11775 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 2
Qualcomm Technologies 1822 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
ONYX International 143 1
Ring 61 1
MediaTek - Ralink 527 1
МегаФон 8805 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 71 1
Huawei - HiSilicon Technologies 59 1
Samsung System LSI 24 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 135 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 1
Ugreen 15 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
BBK vivo iQOO 16 1
Leica Summilux 13 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
Hyundai Motor Company 383 1
Unsplash 764 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 38
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 13
Наушники - Headphones 3999 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 9
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1558 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 8
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 440 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 7
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2538 7
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 7
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 7
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 7
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3839 7
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 5
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2078 5
Умные платформы 1682 5
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 258 5
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 4
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1856 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 4
Объектив - Lens 1382 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 4
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1004 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 3
Аксессуары 3881 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 3
Samsung Galaxy 955 21
Samsung Galaxy S23 - смартфон 29 11
Samsung Galaxy Buds - Наушники 51 9
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 355 8
МТС Premium 50 8
Samsung Galaxy AI 13 7
Honor Magic 53 7
Apple iPhone 15 127 6
Unimax UMX - Серия смартфонов 230 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 3
Honor Watch Magic - умные часы 48 3
Huawei Pura - серия смартфонов 14 3
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 439 3
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 259 3
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 2
Samsung S-Pen - Стилус 136 2
Samsung Notes 10 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 2
Apple iPad 3860 2
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Серия смартфонов 66 2
Apple iPhone 14 130 2
Samsung Internet - браузер 11 1
Google Android 13994 1
Google Android 14 73 1
Samsung Health - Samsung Galaxy Health 22 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 1
Apple iPod 1537 1
Apple AirPods - Наушники 133 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 127 1
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 72 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 428 1
Samsung Galaxy S22 - смартфон 25 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 225 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Google Android Package Kit - APK 178 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Губанов Андрей 88 13
Помозов Алексей 50 6
Гуськов Антон 39 1
Пахомов Александр 60 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 380 1
Уваров Сергей 33 1
Косарева Елена 1 1
Борзилов Давид 72 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 7
Беларусь - Белоруссия 5664 7
Южная Корея - Республика 6646 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 5
Россия - СФО - Новосибирск 4291 5
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 5
Мировой океан - World Ocean 508 5
Армения - Республика 2280 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 3
Япония 13282 2
Сатурн - Титан (спутник) 468 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 576 2
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 300 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1005 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 454 2
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Испания - Королевство 3706 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 25
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 6
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Видеокамера - Видеосъёмка 692 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 2
Английский язык 6634 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
Трейд-ин - Trade-in 176 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 134 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 273 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Сон - Somnus 428 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 226 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Торговля розничная - Всемирный день шопинга - День холостяков - китайский современный праздник, который отмечается 11 ноября 13 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
MacRumors 137 1
Counterpoint Research 88 1
Samsung Unpacked 32 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 170 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 642 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще