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«Яндекс Маркет» прогнозирует снижение цен на Samsung Galaxy S24 FE к ноябрю 2024 года

Samsung Galaxy S24 FE (Fan Edition) уже появились в продаже на «Яндекс Маркете». Стоимость смартфонов варьируется в зависимости от объема памяти и продавца.

На сегодняшний день цена модели с объемом памяти 128 ГБ начинается от 64990 руб. По прогнозу маркетплейса, цены на Galaxy S24 FE начнут снижаться к началу сезона распродаж в ноябре 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

В III квартале 2024 г. смартфоны Samsung занимали третье место среди самых продаваемых брендов телефонов. В топ-5 самых популярных моделей входят Samsung Galaxy A15 4G, Galaxy A55 5G, Galaxy S24 Ultra, Galaxy A35 5G и Galaxy S24.

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