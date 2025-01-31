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Samsung Galaxy S25 смартфон



31.01.2025 «МегаФон»: в 2024 г. покупатели смартфонов оценили складные модели и искусственный интеллект 2
28.01.2025 Xiaomi живьем закапывает любимый россиянами бренд Redmi. Ее дешевые смартфоны будут стоить почти как iPhone 1
24.01.2025 Caviar представил первый в мире кастомный Samsung S25 Ultra Ouroboros в честь Года Змеи 3
23.01.2025 МТС открыла предзаказ на Samsung Galaxy S25 2
23.01.2025 Сеть магазинов Samsung galaxystore объявляет старт предзаказа флагманских смартфонов Galaxy S25 5
23.01.2025 «Ситилинк» открыл предзаказ на Samsung Galaxy S25 8
23.01.2025 «М.Видео-Эльдорадо» запустила предзаказ новой линейки смартфонов Samsung Galaxy S25 во время мировой презентации 6
13.01.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж смартфонов на 5% за 2024 год 1
28.12.2024 Samsung потеряла крупнейшего клиента, который хотел производить навороченные процессоры. Ее заводы устарели и гонят брак 1
16.05.2005 5-мегапиксельные камерофоны спешат на прилавки 1

Публикаций - 10, упоминаний - 30

Samsung Galaxy S25 и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10271 10
Apple Inc 12111 5
Xiaomi 1738 3
Huawei 3941 2
Qualcomm Technologies 1824 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 396 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 594 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 224 2
МегаФон 8861 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12642 1
LG Electronics 3616 1
Intel Corporation 12202 1
AMD - Advanced Micro Devices 4233 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 899 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1482 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 262 1
Google LLC 11790 1
Nvidia Corp 3497 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 465 1
LG Telecom 46 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 702 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2357 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 59 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4759 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24190 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13483 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20822 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9623 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12044 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7596 3
Наушники - Headphones 4012 3
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 691 3
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1201 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9292 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27888 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12494 2
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1861 2
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 444 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2191 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5363 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1564 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6045 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25401 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50604 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1322 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2961 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 257 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6984 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 391 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7592 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1030 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10525 1
PQC - Post Quantum Cryptography - Постквантовая криптография - Постквантовое шифрование 33 1
WQHD - Widescreen Quad High Definition - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 70 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6396 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7886 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2183 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7105 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1244 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3423 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1336 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6052 1
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1404 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3536 1
Samsung Galaxy S24 - смартфон 45 4
Samsung Galaxy AI 17 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1558 3
Samsung Galaxy 958 3
Apple iPhone 16 74 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7090 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 430 2
Samsung S-Pen - Стилус 138 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 922 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 1
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 439 1
Huawei Mate - серия смартфонов 353 1
Honor - серия смартфонов 205 1
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 72 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 260 1
Xiaomi Redmi K - Серия смартфонов 34 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 1
Sina Weibo - китайский сервис микроблогов 96 1
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 57 1
Samsung Galaxy Buds - Наушники 52 1
Samsung Infinity Flex Display - Samsung Infiniti Flex Display Dynamic AMOLED - Гибкий дисплейный модуль 17 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 789 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 106 1
Honor Magic 53 1
Apple iPhone 13 143 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile Spark - серия смартфонов 28 1
Samsung Galaxy S23 - смартфон 30 1
Apple iPhone 15 128 1
BBK Realme Note - серия смартфонов 9 1
Google Android 15 13 1
Huawei Pura - серия смартфонов 14 1
Борзилов Давид 73 1
Губанов Андрей 90 1
Иксанова Екатерина 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 144633 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17062 5
Южная Корея - Республика 6654 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52150 2
Сатурн - Титан (спутник) 470 2
Китай - Тайвань 3990 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24140 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4008 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1745 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14372 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5534 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1064 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4960 1
Металлы - Золото - Gold 1136 1
The Bell - Издание 42 1
Samsung Unpacked 33 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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