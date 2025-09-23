Разделы

Новые смартфоны Samsung Galaxy S25 FE уже в продаже в «Ситилинке»

Galaxy S25 FE с функциями Galaxy AI и улучшенной камерой открывает доступ к ключевым возможностям флагманов с 6,7-дюймовым дисплее Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц и новой усиленной металлической рамкой. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Galaxy S25 FE предлагает улучшенный опыт съемки благодаря последним ИИ-функциям алгоритма ProVisual и обновленной фронтальной камере на 12 МП. Устройство также расширяет возможности ночной съемки, повышает качество снимков в условиях ограниченной освещенности, а режим Super HDR для видео передает реалистичные цвета и контраст.

«Умный редактор» автоматически определяет прохожих на заднем плане фотографии и рекомендует, что удалить, избавляя от необходимости вручную выделять и редактировать объекты. А «Портретная студия» позволяет создавать персонализированные аватары с более реалистичными выражениями лица.

Функция «Удаление шумов» предлагает удобный способ очистки видео от внешних шумов. Она изолирует отдельные участки аудио, например, голоса, музыку, ветер, звуки природы, шум толпы и помехи на фоне, — и предоставляет пользователям возможность выбрать, что сделать тише, а что полностью удалить. «Быстрый монтаж» на Galaxy S25 FE упрощает процесс редактирования видео, автоматически выбирая лучшие моменты из отснятого материала.

Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке
Виртуализация zVirt

Аккумулятор имеет емкость 4900 мАч, испарительная камера увеличена более чем на 10%. Есть поддержка 45-ваттной сверхбыстрой зарядки.

Цены: Samsung Galaxy S25 FE 8/256 ГБ – 54 990 руб., Samsung Galaxy S25 FE 8/512 ГБ – 59 990 руб.

