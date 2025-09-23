Новые смартфоны Samsung Galaxy S25 FE уже в продаже в «Ситилинке»

Galaxy S25 FE с функциями Galaxy AI и улучшенной камерой открывает доступ к ключевым возможностям флагманов с 6,7-дюймовым дисплее Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц и новой усиленной металлической рамкой. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Galaxy S25 FE предлагает улучшенный опыт съемки благодаря последним ИИ-функциям алгоритма ProVisual и обновленной фронтальной камере на 12 МП. Устройство также расширяет возможности ночной съемки, повышает качество снимков в условиях ограниченной освещенности, а режим Super HDR для видео передает реалистичные цвета и контраст.

«Умный редактор» автоматически определяет прохожих на заднем плане фотографии и рекомендует, что удалить, избавляя от необходимости вручную выделять и редактировать объекты. А «Портретная студия» позволяет создавать персонализированные аватары с более реалистичными выражениями лица.

Функция «Удаление шумов» предлагает удобный способ очистки видео от внешних шумов. Она изолирует отдельные участки аудио, например, голоса, музыку, ветер, звуки природы, шум толпы и помехи на фоне, — и предоставляет пользователям возможность выбрать, что сделать тише, а что полностью удалить. «Быстрый монтаж» на Galaxy S25 FE упрощает процесс редактирования видео, автоматически выбирая лучшие моменты из отснятого материала.

Аккумулятор имеет емкость 4900 мАч, испарительная камера увеличена более чем на 10%. Есть поддержка 45-ваттной сверхбыстрой зарядки.

Цены: Samsung Galaxy S25 FE 8/256 ГБ – 54 990 руб., Samsung Galaxy S25 FE 8/512 ГБ – 59 990 руб.