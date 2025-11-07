Хаотичная скупка электроники в прошлом. Россияне перешли на экономию и не спешат тратить деньги на смартфоны, ТВ и пылесосы

Гендиректор ИТ-дистрибьютора Merlion заявил о «конце бесконечного роста» продавцов электроники, а также роста рынка в целом. Причина – стремление россиян экономить деньги и обновлять технику плавно, без импульсивных покупок. Одно из следствий всего этого – падение спроса на электронику примерно на 15% по итогам 2025 г.

Раньше было лучше

Генеральный директор российского ИТ-дистрибьютора Merlion Олег Фоменко спрогнозировал прекращение роста российского рынка электроники. Он сообщил РБК о 10-15-процентном спроса на технику в стране по итогам 2025 г. и подчеркнул, что ничего подобного «в предыдущие кризисы» не наблюдалось.

Обычному потребителю Merlion известен в первую очередь посредством сети магазинов техники и электроники «Ситилинк» – он является его владельцем. Также, как сообщал CNews, Merlion связан с популярным в России брендом техники Digma.

Также в интервью РБК Олег Фоменко заявил о конце бесконечного роста продавцов электроники. Редакция CNews подчеркивает, что «Ситилинк» закрыл подавляющее большинство своих пунктов выдачи в нескольких крупнейших городах России и перешел на доставку посредством сторонних сервисов. Для примера, несколько районов Волгограда, одного из 16 городов-миллионников в стране, в 2025 г. остались без единого фирменного пункта выдачи «Ситилинка».

Экономить и не покупать

По словам Олега Фоменко, россияне перешли на модель «плавного обновления техники». Он отдельно подчеркнул, что в стране больше не будет «триггеров для хаотичной скупки» электроники.

Фоменко подсчитал, что я 1 января по 30 сентября 2025 г. спрос на электронику в России упал в среднем на 10-15% в денежном выражении, и это еще без учета инфляции. Ситуация настолько серьезная, что даже IV квартал 2025 г. (1 октября – 31 декабря) едва ли сможет изменить что-либо.

И это при том факте, что именно на последнюю четверть года регулярно приходится больше всего покупок в сегменте электроники – кто-то весь год ждал «Черной Пятницы» и других масштабных ноябрьских распродаж, кто-то готовится подарить себе и близким что-то электронное и дорогое на на Новый год.

«Жирные годы бесконечного роста рынка электроники, когда следующий год превышал предыдущий, прошли, – сказал Фоменко в интервью РБК. – Рынок изменился вслед за потребителем. Думаю, в электронике не стоит ждать роста в следующем году (в 2026 г. – прим. CNews)».

Никогда такого не было, и вот опять

Гендиректор Merlion подчеркнул, что на его взгляд, в предыдущие кризисы подобного падения спроса на технику в России не было.

«Мы помним 2008 год, 2014-й, даже пандемийные года: наблюдался резкий взлет потребительской активности. Люди конвертировали свои сбережения в электронику. Сейчас они хранят сбережения на депозитах. Кроме того, в индустрии долго говорили, что рано или поздно рынок придет к насыщению. Кажется, 2025-й – это тот самый год», – сказал РБК глава Merlion.

В российской самой ИТ-сфере Олег Фоменко работает более 20 лет. Его карьера началась в 2003 г. с компании «НКА-групп» (производитель ноутбуков под брендом iRU), где он работал менеджером по продажам. С 2017 г. возглавлял отдел закупок телекоммуникационной продукции в компании Merlion. В марте 2023 г. перешел на должность директора единого департамента закупок Merlion и «Ситилинка».

В начале ноября 2025 г. CNews писал, что Россияне стали гораздо активнее приобретать дешевую технику – всего за год средний чек на электронику по всей по стране рухнул на 20%. И это тоже связано с решением множества россиян не тратить крупные суммы на технику и положить деньги под матрас или в банк.

Шанс все же есть

Олег Фоменко отдельно подчеркнул, что отдельные сегменты российского рынка техники все же могут показать рост. В первую очередь это сегмент малой бытовой техники, к которой относятся, в частности, пылесосы и чайники.

Также глава Merlion заявил, что лично верит в отдельные сегменты рынка. В качестве примера таковых он привел «игровые компьютеры и гаджеты, умные колонки, аксессуары для смартфонов».