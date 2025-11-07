Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185360
ИКТ 14391
Организации 11167
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3526
Системы 26378
Персоны 79758
География 2980
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 875

Фоменко Олег


СОБЫТИЯ


07.11.2025 Хаотичная скупка электроники в прошлом. Россияне перешли на экономию и не спешат тратить деньги на смартфоны, ТВ и пылесосы 2
05.07.2024 Merlion скупил знаменитые в России бренды техники. Под его контроль перешли Vitek, Rondell, Maxwell и Coolfort 1
20.05.2024 Merlion и Identity Blitz объявляют о стратегическом партнерстве 1
17.05.2024 Игровые клавиатуры Bloody S515R, B825R: механические свитчи и подставка под запястья 1
27.03.2024 Обновление линейки Color Collection от Acer 1
27.03.2024 Игровая гарнитура Bloody GR370 с «дышащими» амбушюрами 1
22.03.2024 Беспроводные мыши A4Tech G7-810 Air2, G7-810S Air2: режим Anti-Sleep и кнопка для скриншотов 1
20.03.2024 Директором дивизиона СТМ Группы компаний Merlion назначен Евгений Заходнов 1
15.03.2024 Merlion: игровое кресло GC-770 от Bloody 1
05.03.2024 Директором департамента закупок ШПД группы компаний Merlion назначен Николай Пулич 1
01.03.2024 В Merlion назначен генеральный директор 1
01.03.2024 В Merlion назначен новый генеральный директор 2
15.01.2024 Россияне внезапно бросились скупать планшеты, но только не iPad. В мире все наоборот: продажи падают, iPad на коне. Опрос 1
18.12.2023 Открыть кошелек пошире. В России начался стремительный рост цен на ноутбуки 1
14.08.2023 Merlion стал официальным дистрибьютором профессиональных дисплеев и видеостен Ikar 1
15.06.2023 Компания Merlion стала эксклюзивным дистрибьютором мониторов Pinebro в России 1
18.05.2023 Merlion и Itel mobile подписали дистрибьюторское соглашение 1
31.03.2023 Директором единого департамента закупок Merlion и «Ситилинк» назначен Олег Фоменко 1
21.02.2023 Merlion выводит на российский рынок китайский бренд NPC 1
20.02.2023 Merlion стал первым российским дистрибьютором моноблоков и неттопов Rombica 1

Публикаций - 20, упоминаний - 22

Фоменко Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 899 19
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 699 9
A4tech 102 4
Merlion iRU - Деловой офис 330 3
Apple Inc 12561 2
Huawei 4191 2
Lenovo Group 2353 2
Acer Group - Acer Inc 2643 2
Sansui Electric - Pinebro 3 1
Merlion - PL.M - Private Labels. Merlion 13 1
Артес Софт 1 1
Transsion Holdings 65 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 268 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 176 1
Rombica 13 1
itel 31 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 125 1
Microsoft Corporation 25194 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2092 1
HP Inc. 5753 1
Samsung Electronics 10581 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14028 1
Xiaomi 1941 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 674 1
Canalys 235 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 507 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 347 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9159 1
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 52 1
Digma 233 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2667 1
Связной ГК 1384 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4815 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4853 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12895 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14938 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17750 5
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2624 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25489 3
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1132 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9580 3
Аксессуары 4095 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22736 3
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 718 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3554 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10506 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28838 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1011 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72258 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8122 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2133 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5777 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1527 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2406 2
Компьютеризация - Компьютерная мышь - Computer mouse 270 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7619 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11308 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56519 1
Моноблок - Monoblock PC 1039 1
Nettop - InterNET+deskTOP - Неттоп 178 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9278 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1046 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7350 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1174 1
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 181 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2287 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8805 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 310 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12841 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6551 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5652 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12914 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27009 1
A4Tech Fstyler - FG, FB - серия беспроводных мышей 77 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1197 2
A4tech Bloody - игровая периферия 77 2
FreePik 1380 1
Реак Софт - Blitz Identity Provider 14 1
Apple macOS 2221 1
ASUS VivoBook - серия ноутбуков 27 1
Linux OS 10808 1
Microsoft Windows 16252 1
Ланит - Treolan Irbis 139 1
Apple iPad 3914 1
Google Android 14597 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 100 1
StatCounter 438 1
ICL RAY - ICL RAYbook - ICL ThinRAY 14 1
Digma Pro 67 1
Acer OKW - Acer OKR - серия клавиатур 7 1
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 149 1
Расколов Сергей 43 6
Абрамов Алексей 48 2
Махлаюк Артур 9 1
Суров Роман 1 1
Пулич Николай 13 1
Заходнов Евгений 1 1
Скворцова Анна 2 1
Лозовский Александр 9 1
Мангутов Владислав 32 1
Баров Алексей 30 1
Карчев Олег 34 1
Семушина Людмила 17 1
Деревянченко Андрей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 155448 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45432 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14451 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3335 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18442 12
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2401 12
Россия - УФО - Екатеринбург 4241 12
Россия - СФО - Новосибирск 4616 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18054 5
Китай - Тайвань 4116 5
Китай - Тайвань - Тайбэй 354 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1656 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 468 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53302 1
Южная Корея - Республика 6832 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13540 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25768 16
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3168 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5812 10
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3674 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54617 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5868 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7752 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1317 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 591 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9555 1
NPC - non-player character - неигровой персонаж 128 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1818 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4910 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3666 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3753 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4891 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50923 1
Импортозамещение - параллельный импорт 563 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6897 1
Физика - Physics - область естествознания 2809 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10092 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6624 1
VAD - Value Added Distribution 120 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4653 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5244 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 257 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1434 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8018 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1219 1
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center - Дрогери - die Drogerie - магазин-дискаунтер в формате самообслуживания 115 1
Ведомости 1201 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2127 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3722 1
IDC - International Data Corporation 4941 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 13 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398198, в очереди разбора - 732314.
Создано именных указателей - 185360.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/