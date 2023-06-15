Компания Merlion стала эксклюзивным дистрибьютором мониторов Pinebro в России

В мае 2023 г. Pinebro, бренд китайской компании Sansui, производящей с 2013 г. мониторы для ПК, объявил о начале продаж своей продукции в России. Для укрепления позиций на российском рынке вендор подписал бессрочное эксклюзивное дистрибьюторское соглашение с компанией Merlion. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Дистрибьюторское соглашение охватывает всю линейку мониторов Pinebro, которые за короткое время успели зарекомендовать себя как высококачественный продукт, благодаря новым технологиям, профессиональным исследованиям и разработкам. Вся линейка теперь доступна партнерам Merlion.

«Pinebro – молодая и перспективная компания из Китая, производящая продукты высшего класса по демократичным ценам. Мы надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество, которое позволит удовлетворить спрос на продукцию вендора со стороны наших партнеров. В свою очередь, мы, как опытный ИТ-дистрибьютор, поможем производителю заявить о себе на российском рынке и занять на нем достойные позиции», - отметил Олег Фоменко, директор единого департамента закупок Merlion и «Ситилинк».

«Сотрудничество с Merlion, крупнейшим российским дистрибьютором компьютерной и цифровой техники и лидером российского ИТ-рынка, является для нас прекрасной возможностью представить свою продукцию покупателям в России. Мы уверены, что принципы, заложенные в названии нашего бренда (pine, означающее persistence – упорство в достижении целей и bro, означающее solidarity – сотрудничество) станут одной из основ нашего долгого и успешного сотрудничества. Надеемся, что компания Merlion и ее партнеры будут полностью удовлетворены ассортиментом, качеством и ценами на наши мониторы», - отметил Генри Йе (Henry Ye), глава департамента продаж Pinebro.

Первая партия 23,8- и 27-дюймовых мониторов Pinebro уже поступила на склад Merlion.

Владислав Каменский, «Юниверс Дата»: Российский рынок решений по работе с данными продолжает активно развиваться Цифровизация

***

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion - Сергей Расколов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.