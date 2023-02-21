Merlion выводит на российский рынок китайский бренд NPC

В качестве эксклюзивного дистрибьютора Merlion начинает поставлять на российский рынок мониторы китайской компании NPC. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Бренд NPC был основан в 2005 г. Это технологическая производственная компания, основным направлением деятельности которой являются производство телевизоров, мониторов и интеллектуальных проекторов. Расшифровка аббревиатуры NPC – Noble, Perfect & Creative.

В начале 2023 г. компания NPC в сотрудничестве с Merlion запускает продажи LED-мониторов в России. «Эксклюзивная дистрибуция накладывает на нас особую ответственность, - отметил Олег Фоменко, директор департамента закупок ШПД компании Merlion. – И мы можем уверенно говорить о хороших перспективах мониторов NPC на нашем рынке, ведь команда Merlion имеет отличную экспертизу в сфере дистрибуции, большой опыт развития этого товарного направления, эффективный канал продаж. Будем работать и наращивать рыночные позиции NPC – пока мониторов, а по будущим результатам, может и расширим сотрудничество по другим продуктам вендора».

Монитор NPC 23.8" MF2409-A

CEO Mr. Li Jie: «Мы знаем Merlion как стабильную компанию с 30-летним опытом ИТ-дистрибуции. Это сильный партнер с мощной логистической базой и наилучшим географическим охватом. Нам очень повезло начать сотрудничество с такой сильной компанией, и мы уверены, что при профессиональной поддержке Merlion мониторы NPC будут становиться все более популярными в России. Как поставщик, мы всегда вкладываем каждую частичку своей энергии в производство высококачественной продукции и даем пользователям оправдать каждый рубль сверх их ожиданий».

Первая партия LED-мониторов NPC диагональю от 21,5 до 27 дюймов уже поступила на склад Merlion.

Как в VK создали корпоративный суперапп для 10 тысяч сотрудников Цифровизация

***

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion – Сергей Расколов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону.