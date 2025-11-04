Индексная книга (каталог) CNews*
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NPC non-player character неигровой персонаж
СОБЫТИЯ
Публикаций - 129, упоминаний - 129
NPC и организации, системы, технологии, персоны:
|IGN 54 2
|Gamespot 38 1
|MMORPG.com 19 1
|GI - Game Informer 36 1
|Voodoo Extreme 4 1
|AOL Inc - Joystiq 22 1
|WorthPlaying 8 1
|Wikipedia - Википедия 659 1
|Bloomberg 1649 1
|РИА Новости 1045 1
|BleepingComputer - Издание 465 1
|Известия ИД 793 1
|CNews TV 747 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478385, в очереди разбора - 724327.
Создано именных указателей - 202592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478385, в очереди разбора - 724327.
Создано именных указателей - 202592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.