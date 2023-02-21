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Индексная книга CNews*
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NPC non-player character неигровой персонаж



21.02.2023 Merlion выводит на российский рынок китайский бренд NPC 1

20.09.2022 Пользователь Telegram украл и выложил в Сеть исходные коды GTA V и GTA 6 1

28.01.2020 Самые ожидаемые игры 2020 года: выбор ZOOM 1

26.06.2014 Топ-5 игр для Nintendo Wii U, которых никогда не будет у конкурентов 1

18.04.2014 Обзор MOBA-игры Infinite Crisis: каждому по супергерою 1

24.03.2014 Обзор игры Dark Souls II – Ночной кошмар казуала, глава вторая 1

02.10.2013 Divinity: Original Sin в феврале 1

29.06.2013 Project Eternity. Скриншоты 1

05.06.2013 Премьера "EVE Online: Одиссея" 1

10.04.2013 Project Eternity. Демонстрация движка 1

12.10.2012 Первый скриншот Project Eternity 1

15.09.2012 Obsidian собирает средства на Project Eternity 1

02.07.2012 "Огнём и мечом 2. На Карибы!" в разработке 1

27.12.2011 Статистика Star Wars: The Old Republic 1

22.07.2011 Медведев предложил создать российский World of Warcraft 1

24.02.2011 The Elder Scrolls V: Skyrim. Видео 1

02.02.2011 Минимум для Crysis 2 1

28.01.2011 Crytek готовит РС-демоверсию Crysis 2 1

18.01.2011 Некоторые детали The Elder Scrolls V: Skyrim 1

18.12.2010 Crysis 2. Видео 1

17.12.2010 Crysis 2. Скриншоты 1

06.11.2010 Crysis 2. Скриншоты 1

18.08.2010 Crysis 2. Скриншоты 1

14.08.2010 Crysis 2. Дата выхода 1

04.08.2010 Crysis 2 не в этом году 1

26.06.2010 Crysis 2. Видео 1

09.04.2010 Crysis 2. Видео 1

02.03.2010 Crysis 2: Скриншоты 1

03.11.2009 "S.T.A.L.K.E.R. Зов Припяти". Патч 1.6.01 1

19.06.2009 "King's Bounty: Принцесса в доспехах". Патч 1.2 1

08.10.2008 Fallout 3 на "золоте" 1

06.10.2008 Факты о Fallen Earth 1

06.10.2008 Первая осада Warhammer Online 1

06.10.2008 Fallout 3: Скриншоты 1

23.09.2008 Wonderland V3.0 на подходе 1

19.09.2008 Fallout 3: Подготовимся к будущему 1

16.09.2008 23 новых скриншота Mines of Moria 1

15.09.2008 Предыстория Everquest: Seeds of Destruction 1

12.09.2008 CNews TV. Fallout 3 – теперь без наркотиков 1

10.09.2008 Азерот отмечает фестиваль сбора урожая 1


Публикаций - 122, упоминаний - 122

NPC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Bethesda Softworks 253 21
Crytek 143 10
Бука - Buka Entertaiment 473 9
BioWare 196 6
NCsoft 102 6
2K Games 212 5
Blizzard Entertainment 303 5
7342 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 4
Руссобит-М 255 4
EA - Electronic Arts 1264 4
Obsidian Entertainment 78 4
Sony 6428 3
GFI Software 7 3
Новый диск 954 3
Акелла 840 3
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 51 3
Funcom 105 3
Flagship Studios 32 2
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 179 2
GSC Game World 100 2
Piranha Bytes 52 2
Галактика - Корпорация 1410 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 738 2
Deep Shadows 46 2
Valve Software 188 2
Larian Studios 30 1
Merlion - Мерлион 567 1
THQ 295 1
Nintendo 742 1
From Software 12 1
Innova Systems - Иннова 14 1
Joymax 3 1
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 102 1
GDTeam - CyberCrew 44 1
Vertex - Vertex Interactive 24 1
Katauri Interactive 43 1
Reddock 1 1
ГеймПарк - 1С-Интерес - Чистый Софт Центр 17 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1032 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 2
Kickstarter 120 2
Warner Bros. International Television Distribution 272 1
Возрождение - Коммерческий банк 68 1
Открытие ФК - Банк Открытие 448 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 15 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 72 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 1
Uber 316 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 53 1
Warner Bros. DC Comics - National Allied Publications 29 1
Тануки 17 1
Президент Российской Федерации 3373 1
Совет при президенте Российской Федерации 32 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 305 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 51
Cloud Games MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 781 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8037 15
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 533 14
PvP - Player versus Player 178 13
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 1567 10
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 4087 7
Консоль 2173 6
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 336 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 546 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 5
Cloud Games MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 179 4
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры 6 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 3698 3
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 818 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 241 3
Аксессуары 3294 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 374 3
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 87 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 3373 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники 769 2
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 475 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 2
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 127 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 743 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 637 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3855 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 1445 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 867 1
Joystick - Джойстик 612 1
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 12 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 1
Fallout 117 20
EA - Crytek Crysis - компьютерная игра (шутер от первого лица) 55 11
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2891 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 1820 8
Blizzard - World of Warcraft 331 5
Daybreak EverQuest - онлайн-игра 62 5
Apple iPhone 6 597 4
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 45 4
Яндекс.Лавка 51 3
Funcom - Age of Conan - компьютерная онлайн-игра 60 3
Titan Quest - Компьютерная игра (action) 17 3
HanbitSoft - Hellgate: London 41 3
NCSoft Lineage 1 3
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 25 3
CCP Games EVE Online - Массовая многопользовательская онлайн-игра 53 2
Bethesda Game Studios - The Elder Scrolls - Компьютерная игра (открытый мир) 0 2
Games Workshop - Warhammer Online 51 2
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 54 2
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 56 2
Bethesda Skyrim - мультиплатформенная компьютерная ролевая игра с открытым миром 59 2
Microsoft Windows 14705 2
Microsoft DirectX 455 2
Google YouTube - Видеохостинг 2445 2
GSC Game World - S.T.A.L.K.E.R 102 2
Microsoft Xbox One - игровая приставка 252 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1460 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 1
Cisco CCP - Cisco Container Platform 1 1
Nintendo Wii Remote - Nintendo Wiimote 22 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 165 1
Nintendo Wii - игровая консоль 0 1
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 22 1
From Software - Dark Souls 17 1
Nintendo Wii U 62 1
AMD - ATI HD - ATI Avivo HD - ATI Smartshader HD - ATI TV Wonder HD 1 1
EA Star Wars 26 1
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 47 1
Inline IKSAR - Инлайн ИКСАР - платформа для устройств вспомогательной реальности 1 1
Sigil Games - MMORPG Vanguard Saga of Heroes 12 1
Joymax - Silkroad Online, SRO MMORPG 3 1
Sullivan Brian - Салливан Брайан 8 3
Медведев Дмитрий 1637 1
Newell Gabe - Ньюэлл Гейб 12 1
Зайцев Михаил 206 1
Михайлов Александр 36 1
Schaefer Max - Шафер Макс 4 1
Баделин Михаил 1 1
Саркисян Геворк 2 1
Расколов Сергей 26 1
Фоменко Олег 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 35
Земля - планета Солнечной системы 8368 23
Европа 11993 17
США - Нью-Йорк 2790 11
Америка Северная 2631 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 6
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1263 3
Германия - Федеративная Республика 8772 3
Средиземное море - Средиземноморье 112 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 2
Южная Корея - Республика 4473 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1899 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3318 1
Россия - СФО - Новосибирск 3787 1
Украина - Киев 943 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2582 1
Колумбия - Республика 536 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1383 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 998 1
Япония - Токио 926 1
Мировой океан - World Ocean 262 1
Америка Латинская 1494 1
Америка 2007 1
США - Колумбия - Вашингтон 1235 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 186 1
Таиланд - Королевство 703 1
Испания - Королевство 2868 1
Франция - Французская Республика 5484 1
Япония 10469 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 560 24
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 693 19
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7832 12
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 913 11
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 652 8
Зоология - наука о животных 2051 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 1933 4
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 0 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1127 4
Металлы - Золото - Gold 367 4
Английский язык 3945 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 1211 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 792 3
Античность - Древняя Греция 34 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 23 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 155 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 225 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8928 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 138 1
Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 661 1
Кредитование - Сrediting - Заём 1695 1
Флот - крупное объединение кораблей, судов и членов их экипажа 427 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 66 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 325 1
Ботаника - Растения - Plantae 667 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 750 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 1123 1
Религия 96 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 377 1
README-файл 14 1
Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат 116 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 1 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 17 1
Star Trek - американская научно-фантастическая медиафраншиза 49 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 2692 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5264 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 194 1
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 10 1
Международный женский день - 8 марта 27 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 70 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 61 1
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