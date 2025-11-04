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NPC non-player character неигровой персонаж

СОБЫТИЯ


04.11.2025 Cyberia Nova представила приключенческий экшен «Земский собор» 1
20.09.2025 Бесплатное демо игры «Земский собор» уже на VK Play и официальном сайте 1
10.07.2025 «Земский собор» — новая игра российских разработчиков, вдохновленная событиями Смутного времени 1
23.04.2025 Ученые МГУ предложили метод балансировки сетевого трафика с использованием многоагентного машинного обучения 1
28.03.2025 Ученые МГУ предложили новую архитектуру вычислительной инфраструктуры с искусственным интеллектом 1
21.02.2023 Merlion выводит на российский рынок китайский бренд NPC 1
20.09.2022 Пользователь Telegram украл и выложил в Сеть исходные коды GTA V и GTA 6 1
28.01.2020 Самые ожидаемые игры 2020 года: выбор ZOOM 1
26.06.2014 Топ-5 игр для Nintendo Wii U, которых никогда не будет у конкурентов 1
18.04.2014 Обзор MOBA-игры Infinite Crisis: каждому по супергерою 1
24.03.2014 Обзор игры Dark Souls II – Ночной кошмар казуала, глава вторая 1
02.10.2013 Divinity: Original Sin в феврале 1
29.06.2013 Project Eternity. Скриншоты 1
05.06.2013 Премьера "EVE Online: Одиссея" 1
10.04.2013 Project Eternity. Демонстрация движка 1
12.10.2012 Первый скриншот Project Eternity 1
15.09.2012 Obsidian собирает средства на Project Eternity 1
02.07.2012 "Огнём и мечом 2. На Карибы!" в разработке 1
27.12.2011 Статистика Star Wars: The Old Republic 1
22.07.2011 Медведев предложил создать российский World of Warcraft 1
24.02.2011 The Elder Scrolls V: Skyrim. Видео 1
02.02.2011 Минимум для Crysis 2 1
28.01.2011 Crytek готовит РС-демоверсию Crysis 2 1
18.01.2011 Некоторые детали The Elder Scrolls V: Skyrim 1
18.12.2010 Crysis 2. Видео 1
17.12.2010 Crysis 2. Скриншоты 1
06.11.2010 Crysis 2. Скриншоты 1
18.08.2010 Crysis 2. Скриншоты 1
14.08.2010 Crysis 2. Дата выхода 1
04.08.2010 Crysis 2 не в этом году 1
26.06.2010 Crysis 2. Видео 1
09.04.2010 Crysis 2. Видео 1
02.03.2010 Crysis 2: Скриншоты 1
03.11.2009 "S.T.A.L.K.E.R. Зов Припяти". Патч 1.6.01 1
19.06.2009 "King's Bounty: Принцесса в доспехах". Патч 1.2 1
08.10.2008 Fallout 3 на "золоте" 1
06.10.2008 Факты о Fallen Earth 1
06.10.2008 Первая осада Warhammer Online 1
06.10.2008 Fallout 3: Скриншоты 1

Публикаций - 129, упоминаний - 129

NPC и организации, системы, технологии, персоны:

Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 22
Бука - Buka Entertaiment 493 10
Crytek 146 10
EA - BioWare 205 6
NCsoft 104 6
EA - Electronic Arts 1318 5
Blizzard Entertainment 343 5
2K Games 214 5
9718 4
Sony 6756 4
Obsidian Entertainment 81 4
Бествей - Руссобит-М - Russobit-M 267 4
Cyberia Nova - Сайберия Нова 6 3
Iron Lore Entertainment - Iron Lore Studios 11 3
GFI Software 210 3
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 774 3
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 270 3
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 3
Funcom 107 3
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 79 3
Piranha Bytes 52 2
Flagship Studios 32 2
Deep Shadows 46 2
Сайберия - Sciberia 10 2
Microsoft Corporation 25883 2
Valve Software 255 2
Галактика - Корпорация 1554 2
Шахты 0 2
GSC Game World - ГСК Игровой мир 103 2
Larian Studios 32 1
From Software 25 1
Joymax 3 1
Innova Systems - Иннова 14 1
GDTeam - CyberCrew 46 1
Рунити - Рег.ру - Reddock 2 1
Snowbird Game Studios 3 1
Perpetual Entertainment - P2 Entertainment 8 1
TaleWorlds Entertainment 23 1
CCP Games 16 1
Project Golden Arc - Cryptic Studios 15 1
Яндекс.Лавка 323 3
Kickstarter 138 2
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 1
Warner Bros. DC Comics - National Allied Publications 30 1
Тануки - TanukiTech - Танукитех 30 1
Лента - Монетка - торговая сеть 69 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
Возрождение - Коммерческий банк 360 1
Warner Bros. International Television Distribution 291 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Uber 365 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
Sony BMG 187 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6017 1
Судебная власть - Judicial power 2525 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4990 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 346 1
Совет при президенте Российской Федерации 206 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18518 56
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - ММОРПГ - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра 804 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23966 19
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 733 15
PvP - Player versus Player 234 13
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2894 12
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33971 9
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7963 7
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Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2380 5
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 909 5
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 365 4
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1138 3
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Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4204 9
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3048 9
Blizzard - World of Warcraft 362 6
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment - EverQuest - Legends of Norrath - Легенды Норрата - онлайн-игра 84 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Apple iPhone 6 4861 4
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 392 4
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 160 4
NCSoft Lineage 105 3
HanbitSoft - Hellgate: London 49 3
Microsoft Windows 17032 3
Titan Quest - Компьютерная игра (action) 19 3
CCP Games - EVE Online - Массовая многопользовательская онлайн-игра 56 3
Funcom - Age of Conan - компьютерная онлайн-игра 116 3
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 130 2
Games Workshop - Warhammer Online 91 2
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios - The Elder Scrolls - Компьютерная игра (открытый мир) 74 2
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 93 2
GSC Game World - S.T.A.L.K.E.R 142 2
Bethesda Softworks - Creation Engine 13 2
Havok Vision Game Engine - Havok Vision Engine - Trinigy Vision Engine 33 2
Google YouTube - Видеохостинг 3019 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1946 2
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 2
Microsoft DirectX 727 2
Bethesda Softworks - Bethesda Skyrim - мультиплатформенная компьютерная ролевая игра с открытым миром 60 2
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 156 2
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 1
Sigil Games - MMORPG Vanguard Saga of Heroes 12 1
EA Star Wars 60 1
From Software - Dark Souls 32 1
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 148 1
AMD - ATI HD - ATI Avivo HD - ATI Smartshader HD - ATI TV Wonder HD 48 1
Nintendo Wii Remote - Nintendo Wiimote 38 1
Nintendo Wii U 75 1
Nintendo Wii Mario Kart 36 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Arkane Studios - Dark Messiah of Might and Magic 15 1
Joymax - Silkroad Online, SRO MMORPG 4 1
Sullivan Brian - Салливан Брайан 8 3
Расколов Сергей 43 1
Баделин Михаил 1 1
Garriott Richard - Гэрриотт Ричард 38 1
Schaefer Max - Шафер Макс 4 1
Саркисян Геворк 3 1
Фоменко Олег 23 1
Schreier Jason - Шрайер Джейсон 2 1
Howard Todd - Говард Тодд 6 1
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Tharaldsen Jorgen - Тарэлдсен Йорген 2 1
Паляница Владимир 1 1
Зайцев Михаил 349 1
Михайлов Александр 59 1
Степанов Евгений 40 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Newell Gabe - Ньюэлл Гейб 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 168664 38
Земля - планета Солнечной системы 10915 24
Европа 25033 18
США - Нью-Йорк 3196 12
Америка Северная - Североамериканский регион 3423 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19390 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55109 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14868 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48133 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 3
Германия - Федеративная Республика 13304 3
Россия - СФО - Новосибирск 4944 3
Средиземное море - Средиземноморье 204 3
Южная Корея - Республика 7108 2
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 1
Украина - Припять 15 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13875 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2555 1
Япония 13856 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19791 1
Америка - Американский регион 2210 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4556 1
Франция - Французская Республика 8208 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3634 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6839 1
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Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2216 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6232 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1964 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2870 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3335 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1271 1
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