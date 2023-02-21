Индексная книга CNews*
NPC non-player character неигровой персонаж
Публикаций - 122, упоминаний - 122
NPC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Sullivan Brian - Салливан Брайан 8 3
|Медведев Дмитрий 1637 1
|Newell Gabe - Ньюэлл Гейб 12 1
|Зайцев Михаил 206 1
|Михайлов Александр 36 1
|Schaefer Max - Шафер Макс 4 1
|Баделин Михаил 1 1
|Саркисян Геворк 2 1
|Расколов Сергей 26 1
|Фоменко Олег 6 1
|IGN 53 2
|РИА Новости 781 1
|Известия ИД 473 1
|BleepingComputer - Издание 241 1
|Bloomberg 1116 1
|Wikipedia - Википедия 438 1
|CNews TV 719 1
|MMORPG.com 19 1
|Gamespot 37 1
|GI - Game Informer 14 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.