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Cyberia Nova Сайберия Нова


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 «Земский собор» — новая игра российских разработчиков, вдохновленная событиями Смутного времени 1
02.11.2024 «Ростелеком» откроет бесплатный доступ к «Смуте» пользователям тарифа «Игровой» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Cyberia Nova и организации, системы, технологии, персоны:

Сайберия 6 1
Ростелеком 10026 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16537 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9488 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11200 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370909, в очереди разбора - 749221.
Создано именных указателей - 178304.
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