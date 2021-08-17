ИРИ - Институт развития интернета АНО

Власти выделяют 7 млрд на «духовно-нравственный» контент для молодежи в Рунете Миллиарды на духовный контент Автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» (ИРИ) получит из правительственного резервного фонда 7 млрд руб.

ИРИ предложил стандартизировать государственные сайты для людей с ограниченными возможностями Институт развития интернета (ИРИ) предложил Минкомсвязи совместно разработать единый стандарт доступности сайтов федеральных и региональных ведомств для лиц с ограниченными возможностями. Инициативы направлены министру циф

ИРИ и Ассоциация участников рынка больших данных разработают концепцию кодекса этики Институт развития интернета (ИРИ) и Ассоциация участников рынка больших данных провели первое совместное заседание эксперт

Ассоциация больших данных и ИРИ разработают кодекс этики в сфере использования данных Ассоциация участников рынка больших данных и Институт развития интернета (ИРИ) в рамках RIW 2018 подписали меморандум о сотрудничестве и в

ИРИ представил передовые практики цифровизации регионов ого государства невозможно без активного участия субъектов Российской Федерации, – отметил директор ИРИ Сергей Петров, комментируя результаты первого этапа реализации проекта "Цифровой регион».

Как на самом деле писались программы развития интернета в России в России появилась новая организация, предназначенная для лоббирования интересов интернет-отрасли - Институт развития интернета (ИРИ). Ее учредителями выступили три отраслевых объединения - Рос

«Цифровая экономика», ИРИ и Агентство стратегических инициатив будут сотрудничать в сфере образования АНО «Цифровая экономика», АНО «Институт развития интернета» и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых п

Развитие Рунета поручат борцу с торрентами, VPN и мессенджерами развития интернета возвращают к жизни Как стало известно CNews, совет Института развития интернета (ИРИ) в ближайшее время рассмотрит вопрос о назначении нового директора организации. Об этом C

Для российской телемедицины соберут $100 млн с помощью криптовалют Телемедицинское ICO Фонд Института развития интернета (Фонд ИРИ) объявил о намерении провести в декабре 2017 г. pre-ICO с целью привлечения средств для р

Советник президента заблокировал назначение директора Института развития интернета Институт развития интернета живет без директора Директор Института развития интернета (ИРИ) Екатерина Рудых покинула свой пост, сообщил CNews источник, близкий к институту. Ее прее

Positive Technologies примет участие в работах по защите госмессенджера Компания Positive Technologies и Институт развития интернета (ИРИ) заявили о начале сотрудничества в сфере обеспечения информа

Комплекс «Диспетчер» представлен на Форуме ИРИ «Интернет + Город» Александр Матвеев, директор «ИЦ Станкосервис», представил программно-аппаратный комплекс «Диспетчер» для мониторинга производственного оборудования на форуме Института развития интернета «Интернет + Город». Как рассказали CNews в компании, на мероприятии обсуждались перспективы и решения в области промышленного интернета вещей. Как отметил президент

ИРИ, «Ростелеком» и НАПИ создадут рейтинг «умных» городов России Институт Развития Интернета (ИРИ), «Ростелеком» и Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета (НАПИ) объявили о начале подготовки рейтинга «умных» городов России. Как рассказали CNews в «Ростелекоме»,

Основатели «Моего офиса» и Game Insight вложились в телемедицину Телемедицинские проекты ИРИ Институт развития интернета (ИРИ) объявил о старте нескольких проектов в области т

В России появится единый интернет-магазин товаров и услуг социальных предпринимателей 6 г. Чтобы стать его резидентом, необходимо подать заявку на адрес dorman@planeta.ru. В перспективе Институт развития интернета, «Ассоциация социального развития» и платформа Planeta.ru видят в

Сооснователь Acronis возглавил комитет «ИТ+ Суверенитет» Института развития интернета onis Станислав Протасов стал руководителем комитета «ИТ+ Суверенитет» Института развития интернета (ИРИ). Об этом CNews сообщили в Acronis. В задачи комитета «ИТ+Суверенитет» входит подготовка

Минздрав перехватил инициативу по подготовке законопроекта о телемедицине Как пояснил CNews председатель Совета Института развития интернета (ИРИ) Герман Клименко, ИРИ концептуально поддерживает законопроект Минздрава России, но

Путин дал 16 поручений в поддержку российских ИТ нкомсвязи и Минпромторгу совместно с заинтересованными госорганами и Институтом развития интернета (ИРИ) представить до 1 июня 2016 г. законодательные предложения, обеспечивающие приоритет росс

Путина попросят раздать россиянам удостоверения для доступа к госуслугам Как развивать Портал госуслуг CNews изучил предложения Института развития интернета (ИРИ) по улучшению функционирования электронного правительства, изложенные в дорожной карте «Г

Путину предлагают к 2020 г. перевести все госорганы с Windows на Linux развития интернета до 2025 г. Подготовкой документа занимается действующий в интересах государства Институт развития интернета (ИРИ), программа будет представлена на утверждение президента Вла

«Институт развития интернета» представил предложения по развитию российской части интернета и связанных отраслей с руководителями Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» (ИРИ). Члены наблюдательного совета ИРИ представили предложения