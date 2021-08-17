Разделы

ИРИ Институт развития интернета АНО

СОБЫТИЯ


17.08.2021 Власти выделяют 7 млрд на «духовно-нравственный» контент для молодежи в Рунете

Миллиарды на духовный контент Автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» (ИРИ) получит из правительственного резервного фонда 7 млрд руб.
23.07.2019 ИРИ предложил стандартизировать государственные сайты для людей с ограниченными возможностями

Институт развития интернета (ИРИ) предложил Минкомсвязи совместно разработать единый стандарт доступности сайтов федеральных и региональных ведомств для лиц с ограниченными возможностями. Инициативы направлены министру циф
05.03.2019 ИРИ и Ассоциация участников рынка больших данных разработают концепцию кодекса этики

Институт развития интернета (ИРИ) и Ассоциация участников рынка больших данных провели первое совместное заседание эксперт
21.11.2018 Ассоциация больших данных и ИРИ разработают кодекс этики в сфере использования данных

Ассоциация участников рынка больших данных и Институт развития интернета (ИРИ) в рамках RIW 2018 подписали меморандум о сотрудничестве и в
09.10.2018 ИРИ представил передовые практики цифровизации регионов

ого государства невозможно без активного участия субъектов Российской Федерации, – отметил директор ИРИ Сергей Петров, комментируя результаты первого этапа реализации проекта "Цифровой регион».
14.05.2018 Как на самом деле писались программы развития интернета в России

в России появилась новая организация, предназначенная для лоббирования интересов интернет-отрасли - Институт развития интернета (ИРИ). Ее учредителями выступили три отраслевых объединения - Рос
13.02.2018 «Цифровая экономика», ИРИ и Агентство стратегических инициатив будут сотрудничать в сфере образования

АНО «Цифровая экономика», АНО «Институт развития интернета» и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых п
30.11.2017 Развитие Рунета поручат борцу с торрентами, VPN и мессенджерами

развития интернета возвращают к жизни Как стало известно CNews, совет Института развития интернета (ИРИ) в ближайшее время рассмотрит вопрос о назначении нового директора организации. Об этом C
27.09.2017 Для российской телемедицины соберут $100 млн с помощью криптовалют

Телемедицинское ICO Фонд Института развития интернета (Фонд ИРИ) объявил о намерении провести в декабре 2017 г. pre-ICO с целью привлечения средств для р
21.07.2017 Советник президента заблокировал назначение директора Института развития интернета

Институт развития интернета живет без директора Директор Института развития интернета (ИРИ) Екатерина Рудых покинула свой пост, сообщил CNews источник, близкий к институту. Ее прее
07.12.2016 Positive Technologies примет участие в работах по защите госмессенджера

Компания Positive Technologies и Институт развития интернета (ИРИ) заявили о начале сотрудничества в сфере обеспечения информа
07.10.2016 Комплекс «Диспетчер» представлен на Форуме ИРИ «Интернет + Город»

Александр Матвеев, директор «ИЦ Станкосервис», представил программно-аппаратный комплекс «Диспетчер» для мониторинга производственного оборудования на форуме Института развития интернета «Интернет + Город». Как рассказали CNews в компании, на мероприятии обсуждались перспективы и решения в области промышленного интернета вещей. Как отметил президент
06.10.2016 ИРИ, «Ростелеком» и НАПИ создадут рейтинг «умных» городов России

Институт Развития Интернета (ИРИ), «Ростелеком» и Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета (НАПИ) объявили о начале подготовки рейтинга «умных» городов России. Как рассказали CNews в «Ростелекоме»,

25.08.2016 Основатели «Моего офиса» и Game Insight вложились в телемедицину

Телемедицинские проекты ИРИ Институт развития интернета (ИРИ) объявил о старте нескольких проектов в области т
17.08.2016 В России появится единый интернет-магазин товаров и услуг социальных предпринимателей

6 г. Чтобы стать его резидентом, необходимо подать заявку на адрес dorman@planeta.ru. В перспективе Институт развития интернета, «Ассоциация социального развития» и платформа Planeta.ru видят в
23.05.2016 Сооснователь Acronis возглавил комитет «ИТ+ Суверенитет» Института развития интернета

onis Станислав Протасов стал руководителем комитета «ИТ+ Суверенитет» Института развития интернета (ИРИ). Об этом CNews сообщили в Acronis. В задачи комитета «ИТ+Суверенитет» входит подготовка

27.04.2016 Минздрав перехватил инициативу по подготовке законопроекта о телемедицине

Как пояснил CNews председатель Совета Института развития интернета (ИРИ) Герман Клименко, ИРИ концептуально поддерживает законопроект Минздрава России, но
01.02.2016 Путин дал 16 поручений в поддержку российских ИТ

нкомсвязи и Минпромторгу совместно с заинтересованными госорганами и Институтом развития интернета (ИРИ) представить до 1 июня 2016 г. законодательные предложения, обеспечивающие приоритет росс
10.11.2015 Путина попросят раздать россиянам удостоверения для доступа к госуслугам

Как развивать Портал госуслуг CNews изучил предложения Института развития интернета (ИРИ) по улучшению функционирования электронного правительства, изложенные в дорожной карте «Г
20.10.2015 Путину предлагают к 2020 г. перевести все госорганы с Windows на Linux

развития интернета до 2025 г. Подготовкой документа занимается действующий в интересах государства Институт развития интернета (ИРИ), программа будет представлена на утверждение президента Вла
06.10.2015 «Институт развития интернета» представил предложения по развитию российской части интернета и связанных отраслей

с руководителями Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» (ИРИ). Члены наблюдательного совета ИРИ представили предложения

24.11.2014 ФРИИ и РАЭК основали институт развития интернета

России» представителей отрасли с заместителем главы администрации президента Вячеславом Володиным. Институт развития интернета – это организация, которая будет представлять интересы всей интер

Публикаций - 140, упоминаний - 260

