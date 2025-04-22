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МегаФон oneFactor Уанфактор ЕдиныйФактор
oneFactor – российский разработчик сервисов искусственного интеллекта для финтеха, e-commerce и других индустрий, участник рынка безопасной монетизации данных, специализирующаяся на разработке решений для оптимизации ключевых бизнес-процессов на основе обработки больших массивов данных. oneFactor входит в “ИКС Холдинг”. В октябре 2018 года oneFactor стал соучредителем и участником Ассоциации больших данных.
МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:
|Серебряникова Анна 75 11
|Постников Роман 11 8
|Усманов Алишер 301 7
|Черепенников Антон 84 7
|Воеводский Максим 4 4
|Глазков Борис 48 2
|Добродеев Борис 95 2
|Кулик Вадим 188 2
|Стрешинский Иван 38 2
|Мурин Станислав 2 2
|Дубин Михаил 47 2
|Соболев Александр 12 2
|Рыбинцев Андрей 29 2
|Шадаев Максут 1033 2
|Максимча Евгений 1 1
|Иванова Татьяна 16 1
|Сосновских Артем 1 1
|Чикунов Андрей 17 1
|Кошелькова Анна 1 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Родионов Дмитрий 26 1
|Захаров Павел 60 1
|Качанов Олег 119 1
|Марчева Ирина 4 1
|Петров Сергей 60 1
|Паныч Инга 7 1
|Батюшенков Дмитрий 11 1
|Зауэрс Дмитрий 13 1
|Беренов Александр 4 1
|Романов Константин 37 1
|Павлюкова Валерия 1 1
|Дубровская Ольга 4 1
|Трифонов Евгений 4 1
|Алексеев Игорь 3 1
|Широян Карина 2 1
|Шаламберидзе Леван 1 1
|Черезов Константин 2 1
|Боровков Алексей 14 1
|Жуков Сергей 38 1
|Добродеев Олег 16 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1941 6
|Ведомости 1059 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1014 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
|Forbes - Форбс 845 1
|Известия ИД 645 1
|IDC - International Data Corporation 4914 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8182 1
|Gartner - Гартнер 3568 1
|Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения 4 1
|ИРИ - Институт развития интернета АНО 128 2
|Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 101 2
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 362 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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