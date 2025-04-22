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МегаФон oneFactor Уанфактор ЕдиныйФактор

МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор

oneFactor – российский разработчик сервисов искусственного интеллекта для финтеха, e-commerce и других индустрий, участник рынка безопасной монетизации данных, специализирующаяся на разработке решений для оптимизации ключевых бизнес-процессов на основе обработки больших массивов данных. oneFactor входит в “ИКС Холдинг”. В октябре 2018 года oneFactor стал соучредителем и участником Ассоциации больших данных.

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22.04.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025 1
09.10.2024 Бизнес в России сможет продавать услуги на основе собранных государством персональных данных граждан 1
05.06.2024 «Мегафон» покупает мощный российский анализатор трафика, умеющий работать с VK, «Яндексом» и Сбербанком 1
26.04.2024 Эксперты рассказали об инструментах защиты пользователей в интернете 1
09.02.2024 После смерти основателя гигантского российского ИТ-холдинга управлять им будут топ-менеджеры «дочек» 1
22.07.2023 Умер Антон Черепенников, ИТ-бизнесмен, владелец российского «железного» бренда Yadro 1
13.04.2023 «Мегафон» оспорит санкции со стороны США 1
30.01.2023 «Ростелеком» нацелился купить «Мегафон» 1
29.12.2022 «Мегафон» купил крупного ИТ-интегратора у собственного владельца 1
28.12.2022 «Мегафон» купил ИТ-компанию, созданную его бывшим топ-менеджером 1
28.12.2022 «Мегафон» приобрел российского разработчика ПО oneFactor 1
14.10.2022 Россияне приобрели более 50 тыс. iPhone 14 с момента старта продаж в мире 1
14.09.2022 «Авито» протестировал новую платформу машинного обучения от российского разработчика 1
13.09.2022 OneFactor запустила в коммерческую эксплуатацию платформу машинного обучения для обработки больших массивов данных 1
18.05.2022 Сбербанку и VK срочно потребовалась биометрия несовершеннолетних россиян. Власти против 1
03.03.2022 Алишер Усманов избавляется от ИТ-активов 1
09.02.2022 Бывший глава Mail.ru будет присматривать за «Мегафоном» 1
23.08.2021 Российские банки снизят предвзятость искусственного интеллекта при одобрении кредитов 1
08.04.2021 Onefactor впервые реализовала обучение алгоритмов машинного обучения внутри анклавов Intel SGX на своей МL-платформе 1
29.01.2021 Продукты и сервисы компаний «ИКС Холдинга» включены в реестр отечественного ПО 1
23.10.2020 ВТБ вступил в Ассоциацию больших данных 1
23.10.2020 ВТБ вступил в Ассоциацию больших данных 1
21.10.2020 «Яндекс» и Mail.ru готовы платить властям за госданные о россиянах. Власти не возражают 1
21.07.2020 Власти хотят отменить в России тайну переписки и врачебную тайну. Хотя бы в рамках эксперимента 1
12.12.2019 Газпромбанк и другие участники рынка данных подписали кодекс этики их использования 1
17.09.2019 «Билайн» вошел в состав Ассоциации больших данных 1
31.07.2019 Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить 1
28.06.2019 Большие данные принесут российской экономике 4 триллиона. Откуда они возьмутся? 1
19.06.2019 onefactor открыла данные по медиазмерениям 1
25.04.2019 Ритейлеры продолжают борьбу за покупателей 1
22.03.2019 «Ростелеком» присоединился к Ассоциации участников рынка больших данных 1
22.03.2019 «Ростелеком» присоединился к Ассоциации участников рынка больших данных 1
12.03.2019 QIWI присоединился к Ассоциации участников рынка больших данных 1
05.03.2019 ИРИ и Ассоциация участников рынка больших данных разработают концепцию кодекса этики 1
26.02.2019 GSMA начала сотрудничество с Ассоциацией участников рынка больших данных 1
29.11.2018 INO Group и oneFactor провели в Санкт-Петербурге омниканальную кампанию 1
23.11.2018 oneFactor запустил систему для снижения инвестиционных рисков ритейла 1
17.10.2018 В России создана Ассоциация участников рынка больших данных 1
05.10.2018 oneFactor запустил облачную платформу для ритейла 1
16.10.2017 oneFactor запустила облачный сервис по медиаизмерениям 1

Публикаций - 42, упоминаний - 42

МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9160 30
VK - Mail.ru Group 3477 21
Yandex - Яндекс 7615 18
Ростелеком 9866 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8844 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13057 10
ИКС 327 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4084 9
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 278 7
ИКС - Форпост 74 7
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 517 6
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 25 5
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 40 4
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 74 4
МегаФон - Талмер - Talmer 53 4
Apple Inc 12229 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5689 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 459 3
ИКС - Цитадель ГК 96 3
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 223 3
Кометрика 16 3
Cisco Systems 5144 2
Amazon Inc - Amazon.com 3035 2
Alibaba Group 432 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 2
Microsoft Corporation 24788 2
Meta Platforms - Facebook 4457 2
VisionLabs - ВижнЛабс 224 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1169 2
IBM - International Business Machines Corp 9464 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 328 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 2
ГЛОНАСС АО 202 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Tencent 164 2
Salesforce.com - Tableau Software 112 2
Softline - Polymatica - Полиматика 178 2
Qlik - QlikTech 160 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 521 2
Radix Technologies 14 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7511 20
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1216 17
ГПБ - Газпромбанк 1103 16
NanduQ - Qiwi 997 10
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2858 5
Газпром ПАО 1359 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 950 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 242 2
Media Direction Group 3 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 112 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 362 2
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 2
МАВТ-Винотека 1 1
Лента - Утконос 177 1
Вера-Олимп 1 1
INO Group - Коммуникационное агентство 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2467 1
Unilever - Юнилевер Русь 159 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 71 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 52 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 222 1
Uber 332 1
Bayer AG - Байер 85 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 1
Hasbro 40 1
USM Advisors 10 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 62 1
Media Instinct Group - Медиа Инстинкт Групп 4 1
USM Holdings - Удоканская медь - Байкальская горная компания 10 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1086 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1669 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 727 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1411 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 491 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ЛГОК - Лебединский ГОК - Лебединский горно-обогатительный комбинат 17 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11931 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6048 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2948 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2741 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5043 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 152 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 324 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1232 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 289 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 319 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2201 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 348 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2012 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 198 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5544 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4905 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 147 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 114 15
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 299 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 17 1
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5239 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52117 15
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28574 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5858 8
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20973 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12255 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20289 6
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ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 560 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12660 4
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Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3251 3
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 655 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16257 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5195 3
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 449 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12201 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1083 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3590 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1931 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4838 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4480 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2198 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5376 5
SmartIndex - облачная кросс-медийная платформа 3 3
МегаФон - oneFactor ML-платформа 3 3
NetApp ONTAP 66 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1823 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
БАРС.Alpha BI 42 2
Baidu 285 2
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 127 2
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 2
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 37 2
Yandex Object Storage 14 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 157 2
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 42 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1118 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 208 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 186 2
Rakuten Viber 630 1
Dell Mobile Connect 20 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 273 1
VK - Mail.Ru myTarget 146 1
Apple iPod 1537 1
OFD.RU Ferma 9 1
Форсайт Prognoz Platform 95 1
Яндекс.Маршрутизация 35 1
OFD.RU Venda 5 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 1
Росплатформа Р-Хранилище 19 1
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 1
МегаФон - Nexign - Шторм Технологии - Cascana.Customer Engagement Center 6 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 920 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5008 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 338 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 36 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7149 1
Apple iPhone 13 149 1
Apple iPhone 14 134 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 225 1
SAS Enterprise Miner 12 1
Серебряникова Анна 75 11
Постников Роман 11 8
Усманов Алишер 301 7
Черепенников Антон 84 7
Воеводский Максим 4 4
Глазков Борис 48 2
Добродеев Борис 95 2
Кулик Вадим 188 2
Стрешинский Иван 38 2
Мурин Станислав 2 2
Дубин Михаил 47 2
Соболев Александр 12 2
Рыбинцев Андрей 29 2
Шадаев Максут 1033 2
Максимча Евгений 1 1
Иванова Татьяна 16 1
Сосновских Артем 1 1
Чикунов Андрей 17 1
Кошелькова Анна 1 1
Свиридов Владимир 28 1
Родионов Дмитрий 26 1
Захаров Павел 60 1
Качанов Олег 119 1
Марчева Ирина 4 1
Петров Сергей 60 1
Паныч Инга 7 1
Батюшенков Дмитрий 11 1
Зауэрс Дмитрий 13 1
Беренов Александр 4 1
Романов Константин 37 1
Павлюкова Валерия 1 1
Дубровская Ольга 4 1
Трифонов Евгений 4 1
Алексеев Игорь 3 1
Широян Карина 2 1
Шаламберидзе Леван 1 1
Черезов Константин 2 1
Боровков Алексей 14 1
Жуков Сергей 38 1
Добродеев Олег 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 147610 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43892 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14262 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52456 4
Европа 21879 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17710 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7653 2
Украина 7654 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14219 1
Россия - СФО - Новосибирск 4388 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2544 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1498 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 330 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2994 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17336 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 957 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 601 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1841 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 1
Узбекистан - Республика 1765 1
Таджикистан - Республика 877 1
Финляндия - Финляндская Республика 3621 1
Греция - Греческая Республика 984 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 417 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Приморский район 28 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48870 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52125 15
Кодекс этики использования данных 42 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24564 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8899 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19013 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29810 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5937 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4947 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2365 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4010 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6294 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10115 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16604 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6816 4
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 894 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11143 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4747 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6332 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5276 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7181 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8173 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5985 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1099 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4977 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2316 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4452 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 820 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2168 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3314 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2788 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2282 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 694 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7104 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 431 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 282 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 28 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1298 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 224 1
Образование в России 2264 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1941 6
Ведомости 1059 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1014 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
Forbes - Форбс 845 1
Известия ИД 645 1
IDC - International Data Corporation 4914 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8182 1
Gartner - Гартнер 3568 1
Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения 4 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 128 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 101 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 362 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2057 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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