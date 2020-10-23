ВТБ вступил в Ассоциацию больших данных

ВТБ стал участником созданной два года назад Ассоциации больших данных (АБД), соответствующее решение было утверждено в ходе общего собрания акционеров банка. Заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик войдет в состав правления Ассоциации.

«Использование больших данных для улучшения качества сервисов и продуктов ВТБ, как и для большинства компаний в мире, является одним из стратегических направлений развития бизнеса. В ВТБ была открыта программа "Лаборатория продвинутой аналитики", которая, в том числе занимается разработкой и внедрением новых моделей с использованием больших данных. Участие ВТБ в Ассоциации больших данных позволит обмениваться опытом и идеями с ведущими компаниями, формировать правила и этические стандарты в данной области», - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Ассоциация больших данных (АБД) была создана в России осенью 2018 года, ее участники - ведущие игроки рынка: «Яндекс», Mail.Ru Group, Сбер, Газпромбанк, группа «Тинькофф», «Мегафон», «Ростелеком» , oneFactor, группа QIWI, «Билайн», МТС, Фонд «Сколково», Аналитический центр при правительстве Российской Федерации. Цели ассоциации - создание необходимых для развития технологий и продуктов в сфере больших данных условий, построение единых принципов и стандартов работы с большими данными и искусственным интеллектом и формирование технологической среды для отработки алгоритмов и повышения доступности данных.

В рамках работы Ассоциации создан Кодекс этики использования данных - документ, фиксирующий основные принципы работы с данными, в том числе принципы профессиональной этики при сборе, обработке и использовании данных. Также АБД разработала стратегию развития рынка больших данных до 2024 года и занимаются ее реализацией.

«Присоединение ВТБ к Ассоциации больших данных - логичный шаг в продолжении нашего предыдущего взаимодействия, так, например, банк одним из первых поддержал инициативу по созданию Кодекса этики использования данных. Мы уверены, что совместно сможем реализовать ряд новых инициатив для развития рынка данных в стране, и экспертиза коллег из ВТБ обогатит рабочие группы реализуемых проектов», - заявила президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова.