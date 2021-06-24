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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Серебряникова Анна
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Публикаций - 47, упоминаний - 55
Серебряникова Анна упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Глазков Борис 40 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Усманов Алишер 241 3
|Петров Сергей 51 2
|Добродеев Борис 83 2
|Вольфсон Влад 55 2
|Черепенников Антон 52 2
|Вермишян Геворк 61 2
|Кулик Вадим 113 2
|Петров Дмитрий 33 2
|Нейман Алексей 4 2
|Есиков Александр 3 1
|Романов Константин 8 1
|Антонюк Алексей 1 1
|Сидорюк Алексей 5 1
|Барунин Александр 1 1
|Ушков Александр 2 1
|Тер-Степанов Дмитрий 20 1
|Соболев Александр 2 1
|Сурков Владислав 59 1
|Зауэрс Дмитрий 10 1
|Ватрак Валентина 9 1
|Таврин Иван 83 1
|Анипкин Максим 1 1
|Павлюкова Валерия 1 1
|Кононов Дмитрий 3 1
|Быстрых Евгений 2 1
|Меднов Сергей 115 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Чумаченко Наталья 12 1
|Погребинский Павел 2 1
|Апполонова Светлана 4 1
|Алексеев Игорь 3 1
|Мартынова Елена 24 1
|Ваксман Алан 5 1
|Никитин Глеб 17 1
|Жариков Данил 4 1
|Шаламберидзе Леван 1 1
|Пушкин Василий 11 1
|Скляр Алексей 49 1
|ИРИ - Институт развития интернета 94 2
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767978, в очереди разбора - 671663.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767978, в очереди разбора - 671663.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru