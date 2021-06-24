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Серебряникова Анна


24.06.2021 В России готовятся к реализации 12 сквозных ИТ-проектов 1
28.05.2021 Власти хотят забирать обезличенные персональные данные россиян без их согласия для нужд государственного ИИ 1
18.05.2021 В России создадут государственного гиганта, торгующего большими данными 1
22.04.2021 Утвержден состав Правкомиссии по аккредитации удостоверяющих центров для выдачи электронных подписей 1
16.04.2021 Рабочая группа «Нормативное регулирование» одобрила законопроект о трудовом ЭДО 1
05.04.2021 Концепция развития технологий машиночитаемого права направлена в Минэкономразвития для подготовки к принятию 1
18.03.2021 Бизнес заставят бесплатно делиться с властями обезличенными данными россиян 1
16.03.2021 В Госдуму внесен «законопроект-спутник», уточняющий применение «цифровых песочниц» 1
23.10.2020 ВТБ вступил в Ассоциацию больших данных 1
23.10.2020 ВТБ вступил в Ассоциацию больших данных 1
21.10.2020 «Яндекс» и Mail.ru готовы платить властям за госданные о россиянах. Власти не возражают 1
10.09.2020 Ростех проведет серию региональных роадшоу по нацпроектам 1
08.04.2020 Фонд «Сколково» и МТС вошли в состав Ассоциации больших данных 1
02.04.2020 На призовой фонд Криптонит Startup Challenge претендуют более 500 стартапов 2
31.01.2020 Серверы на 2 миллиарда в РЖД поставит производитель «железа» для «закона Яровой» 1
26.12.2019 Набсовет «Цифровой экономики» рассмотрел утверждение Минкомсвязью концепции развития сетей 5G 1
20.12.2019 «Мегафон» и «ИКС холдинг» могут объединиться в суперкомпанию 1
12.12.2019 Газпромбанк и другие участники рынка данных подписали кодекс этики их использования 1
30.10.2019 МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» требуют у властей деньги на «закон Яровой» 1
17.09.2019 «Билайн» вошел в состав Ассоциации больших данных 1
01.07.2019 Бизнес одобрил ряд государственных «суперсервисов» 2
15.04.2019 Ассоциация участников рынка больших данных назначила исполнительного директора 1
22.03.2019 «Ростелеком» присоединился к Ассоциации участников рынка больших данных 1
22.03.2019 «Ростелеком» присоединился к Ассоциации участников рынка больших данных 1
18.03.2019 Алексей Нейман назначен исполнительным директором Ассоциации участников рынка больших данных 1
12.03.2019 QIWI присоединился к Ассоциации участников рынка больших данных 1
05.03.2019 ИРИ и Ассоциация участников рынка больших данных разработают концепцию кодекса этики 1
26.02.2019 GSMA начала сотрудничество с Ассоциацией участников рынка больших данных 1
27.11.2018 Утвержден список кандидатов в совет директоров и правление «Мегафона» 2
21.11.2018 Ассоциация больших данных и ИРИ разработают кодекс этики в сфере использования данных 2
22.10.2018 Усманов отказался от контроля над Mail.ru 1
17.10.2018 В России создана Ассоциация участников рынка больших данных 2
17.07.2018 Ростех подвел итоги оказания услуг связи в рамках ЧМ-2018 1
07.06.2018 «Мегафон» продемонстрировал решение «Цифровая управляющая компания» 1
07.06.2018 «Мегафон», Qualcomm и Nokia протестировали готовность 5G оборудования, работающего в миллиметровом диапазоне 1
05.06.2018 «Мегафон» выкупил «Цифровые Бизнес Решения» у «Техносерва» 1
17.01.2018 «Мегафон» и Ульяновская область займутся совместным развитием цифровой экономики 2
28.11.2017 Вместо федеральных сетей Wi-Fi и интернета вещей в России построят спутниковую сеть за 300 миллиардов 1
27.11.2017 «Ростелеком» и «Мегафон» представили план развития цифровой экономики 1
30.09.2017 Что известно о путинской «Цифровой экономике»: текущий статус 1

Публикаций - 47, упоминаний - 55

Серебряникова Анна упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 18
VK - Mail.ru Group 2487 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 15
Yandex - Яндекс 4103 14
oneFactor 24 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 11
Ростех - Ростехнологии 2230 4
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 16 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 3
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
КНС Групп - Yadro 124 2
Талмер - Talmer 23 2
BDO - БДО 14 2
Криптонит ГК - Kryptonite 30 2
Кометрика 10 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
Sciener - Сайнер 19 2
ИКС холдинг - Форпост 35 2
Микротест 177 2
USM Management 7 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
VK Mobile 4 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
МегаФон Цифровые Бизнес Решения 2 1
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 67 1
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 14 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
InfoWatch - Инфовотч 615 1
АФК Система ПАО 998 1
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 1
Alibaba Group 298 1
МФ технологии - МФТ 17 1
Qualcomm Technologies 1004 1
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 128 1
Yota - Скартел 623 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Telegram Group 702 1
Nokia Corporation 2453 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 19
Газпромбанк - ГПБ 693 14
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 11
Qiwi 783 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 2
ESforce 22 2
Virtus.pro 14 2
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 2
Евросеть 892 1
Криптонит ИК - Инвестиционная компания 5 1
РКС - Российские космические системы 100 1
AliExpress Russia - AER 16 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
МегаФон Финанс 9 1
AliExpress 275 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
eBay Inc 534 1
Связной ГК 884 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 10
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
Правительство РФ 2208 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 2
Правительство Нижегородской области 28 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Правительство Москвы 653 1
Администрация Президента РФ 269 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 16
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
Big Data - Большие данные 1136 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
Безопасный город 347 2
Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг - Мобильная электронная подпись (МЭП) 23 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
5G NR - 5G New Radio 58 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 502 1
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 11 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 86 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Экология 18 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Google YouTube - Видеохостинг 1734 1
Dell Mobile Connect 15 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 1
Superjob 172 1
Nokia 5G Future X 2 1
Qualcomm Snapdragon X 37 1
Госуслуги - Суперсервисы - Рождение ребенка 13 1
МегаФон Цифровая управляющая компания 6 1
Госуслуги - Суперсервисы - Утрата близкого человека 8 1
Глазков Борис 40 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Усманов Алишер 241 3
Петров Сергей 51 2
Добродеев Борис 83 2
Вольфсон Влад 55 2
Черепенников Антон 52 2
Вермишян Геворк 61 2
Кулик Вадим 113 2
Петров Дмитрий 33 2
Нейман Алексей 4 2
Есиков Александр 3 1
Романов Константин 8 1
Антонюк Алексей 1 1
Сидорюк Алексей 5 1
Барунин Александр 1 1
Ушков Александр 2 1
Тер-Степанов Дмитрий 20 1
Соболев Александр 2 1
Сурков Владислав 59 1
Зауэрс Дмитрий 10 1
Ватрак Валентина 9 1
Таврин Иван 83 1
Анипкин Максим 1 1
Павлюкова Валерия 1 1
Кононов Дмитрий 3 1
Быстрых Евгений 2 1
Меднов Сергей 115 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Чумаченко Наталья 12 1
Погребинский Павел 2 1
Апполонова Светлана 4 1
Алексеев Игорь 3 1
Мартынова Елена 24 1
Ваксман Алан 5 1
Никитин Глеб 17 1
Жариков Данил 4 1
Шаламберидзе Леван 1 1
Пушкин Василий 11 1
Скляр Алексей 49 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - Калининград 675 2
Россия - Сочи 913 2
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Россия - ПФО - Самара 1304 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - Астраханская область 372 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 1
Россия - Республика Мордовия 390 1
Россия - Крайний Север 93 1
Северный Кавказ 138 1
Россия - Псковская область 307 1
Северный полярный круг 25 1
Россия - Новгородская область 287 1
Россия - Поволжье - Поволжский район 206 1
Россия - Ульяновск 298 1
Россия - Ярославская область 333 1
Россия - Находка 80 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Россия - Тульская область 754 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - Свердловская область 807 1
Восточная Европа 1691 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - Мурманская область 297 1
Россия - Севастополь 420 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 5
Кодекс этики использования данных 8 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 98 2
Образование в России 343 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 1
CNews Analytics 1991 2
IDC - International Data Corporation 2729 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Криптонит Startup Challenge 13 1
Гайдаровский форум 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767978, в очереди разбора - 671663.
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