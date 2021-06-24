Серебряникова Анна

Власти хотят забирать обезличенные персональные данные россиян без их согласия для нужд государственного ИИ 1

Утвержден состав Правкомиссии по аккредитации удостоверяющих центров для выдачи электронных подписей 1

Концепция развития технологий машиночитаемого права направлена в Минэкономразвития для подготовки к принятию 1

Бизнес заставят бесплатно делиться с властями обезличенными данными россиян 1

ВТБ вступил в Ассоциацию больших данных 1

ВТБ вступил в Ассоциацию больших данных 1

Ростех проведет серию региональных роадшоу по нацпроектам 1

На призовой фонд Криптонит Startup Challenge претендуют более 500 стартапов 2

Газпромбанк и другие участники рынка данных подписали кодекс этики их использования 1

Ассоциация участников рынка больших данных назначила исполнительного директора 1

Алексей Нейман назначен исполнительным директором Ассоциации участников рынка больших данных 1

QIWI присоединился к Ассоциации участников рынка больших данных 1

ИРИ и Ассоциация участников рынка больших данных разработают концепцию кодекса этики 1

GSMA начала сотрудничество с Ассоциацией участников рынка больших данных 1

Ассоциация больших данных и ИРИ разработают кодекс этики в сфере использования данных 2