Ассоциация больших данных и издательство «Открытые системы» объединяют усилия в области популяризации отрасли данных

Ассоциация больших данных (АБД) и издательство «Открытые системы» подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее совместную работу по популяризации отрасли данных. Ключевым вектором станет сотрудничество в рамках мероприятий, призванных содействовать цифровому развитию отрасли данных и смежных секторов. Также соглашение предусматривает создание благоприятных условий для информационного взаимодействия и информационного обмена между сторонами. Об этом CNews сообщили представители издательства «Открытые системы».

И АБД, и «Открытые системы» зарекомендовали себя на рынке как организаторы широкого спектра офлайн- и онлайн-мероприятий в сфере данных и бизнес-аналитики. Подписанное соглашение позволит обеспечить синергетический эффект в области подготовки мероприятий, организуемых для обсуждения актуальных тенденций, проблем и опыта по использованию данных, их монетизации, а также подготовки и реализации инициатив государства и бизнеса, нацеленных на развитие цифровой экономики и совершенствование управления, основанного на данных (data-driven). Эти мероприятия ориентированы на руководителей, профессионалов и экспертов по данным, аналитике и искусственному интеллекту — тех, кто непосредственно принимает решения, касающиеся внедрения и применения инноваций на основе данных в своих организациях, и тех, кто отвечает за их реализацию.

«Рынок данных успешно растет, опережая прогнозы. Бизнес проявляет высокий интерес к этой сфере, стремясь повысить эффективность использования данных и извлечения из них максимальной пользы. Сотрудничество с издательством “Открытые системы” позволит нам еще шире распространять знания и лучшие практики в стремительно развивающейся сфере данных, что будет способствовать максимальному извлечению из них пользы для российской экономики», — отметила Анна Серебряникова, президент Ассоциации больших данных.

«“Открытые системы” накопили значительный опыт в области проведения мероприятий для руководителей и экспертов по данным, бизнес-аналитике и искусственному интеллекту. Наши платформы — как интернет-ресурсы, так и мероприятия — стали признанным пространством для обмена мнениями между лидерами отрасли. Представители ведущих российских организаций регулярно делятся на них своими проектами и практиками в сфере данных и аналитики. Мы постоянно ищем и публикуем лучшие кейсы и интервью с ключевыми экспертами, а также освещаем их выступления на наших профессиональных и деловых мероприятиях, — сказала Татьяна Филина, коммерческий директор «Открытых систем». — Для поощрения лучших data-driven-компаний и проектов нами учреждена ежегодная премия Data Award. Так же как и Ассоциация больших данных, мы стремимся популяризировать успешный российский опыт работы с данными. Уверены, что наше сотрудничество с АБД даст заметный результат и ускорит развитие индустрии данных в России».