Российские коммутаторы показали отказоустойчивость и масштабируемость в независимых тестах

Компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») совместно с Центром компетенций сетевых технологий «Т1 Интеграция» завершила комплексное тестирование линейки коммутаторов Kornfeld DC для центров обработки данных (ЦОД). Результаты испытаний подтвердили соответствие эксплуатационным требованиям по надежности, масштабируемости и управлению сетью в инфраструктурах ЦОД, включая объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Что показали испытания и какую оценку получили коммутаторы

Коммутаторы Kornfeld DC предназначены для построения масштабируемых сетей ЦОД с CLOS топологией и поддерживают расширенные функции L2/L3, технологии EVPN/VXLAN и протоколы резервирования. Линейка оптимальна для классических сетей ЦОД, рассчитанных на масштабирование и балансировку нагрузки между узлами.

В программу испытаний вошли ключевые сетевые сценарии, максимально приближенные к условиям эксплуатации в ЦОД. Результаты показали стабильную работу коммутаторов и эффективность реализованных механизмов отказоустойчивости и резервирования. Архитектура устройств обеспечивает гарантированную производительность и масштабирование сети по мере роста нагрузки, а аппаратное резервирование питания и охлаждения поддерживает высокий уровень доступности и бесперебойную работу.

kornfeld.webp

Коммутаторы линейки Kornfeld DC входят в экосистему корпоративных решений Yadro

«Мы последовательно развиваем коммутаторы линейки Kornfeld DC и сетевую операционную систему Kornfeld OS, чтобы закрывать потребности заказчиков в надежной и масштабируемой сетевой инфраструктуре, построенной на современных отечественных технологиях. В этом году линейка была усилена ключевыми функциями, включая поддержку EVPN/VXLAN, ориентированную на задачи центров обработки данных. В ходе испытаний партнер протестировал коммутаторы в реальных сценариях эксплуатации и высоко оценил их потенциал для использования в проектах различного масштаба», – отметил Павел Егоров, директор по продуктам Yadro.

«Мы протестировали коммутаторы Kornfeld DC в ключевых сетевых сценариях, чтобы заказчики могли уверенно внедрять отечественные решения и развивать инфраструктуру без зависимости от решений зарубежных поставщиков. Испытания продемонстрировали высокий уровень надежности и производительности оборудования, необходимый для промышленных ИТ-сред», — отметил Алексей Изосимов, технический директор «Т1 Интеграция».

Коммутаторы линейки Kornfeld DC входят в экосистему корпоративных решений Yadro, объединяющей серверы Vegman, системы хранения данных Tatlin и платформу управления Yadro «Суприм». Единый технологический стек и централизованное управление унифицируют эксплуатационные процессы, снижают совокупную стоимость владения и обеспечивают заказчикам единую точку взаимодействия по сервисной поддержке.

Подтвержденное соответствие международным практикам по уровню функциональности, надежности и управляемости сетью расширяет возможности применения решений в масштабных проектах по построению современной сетевой инфраструктуры ЦОД. Включение Kornfeld DC в Единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ подтверждает статус отечественной технологической платформы.

Рекламаerid:2W5zFHa7oCCРекламодатель: ООО «КНС ГРУПП»ИНН/ОГРН: 7701411241 / ОГРН 5147746249668Сайт: www.yadro.com

