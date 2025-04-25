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VLAN VxLAN Virtual eXtensible Local Area Network Виртуальная расширенная частная сеть Функция виртуального расширения локальной сети
VLAN и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 220 3
|Открытые системы ИД 175 2
|Security Compute Rating 5 3
|Security Compute Ratings 3 3
|Gartner - Гартнер 3570 3
|IDC - International Data Corporation 4917 2
|Fortune Global 500 286 2
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