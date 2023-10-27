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«Аэродиск» и Sofinet запускают технологическое партнерство

Компания «Аэродиск», разработчик и производитель решений в сфере хранения данных и виртуализации, сообщила об установлении технологического партнерства с отечественным разработчиком сетевого оборудования, компанией Sofinet.

Компании объединяют технологические компетенции в рамках комплексного решения: коммутация Sofinet дополняет возможности СХД «Аэродиска» за счет улучшения качества управления системами и обмена данными между различными компонентами, а также за счет возможностей подключения внешних элементов.

Сотрудничество началось с тестирования передовых моделей коммутаторов из линейки Sofinet, которые по итогам испытаний были выкуплены для постоянного использования на демостендах «Аэродиска». Производительные модификации СХД требуют для своей нормальной работы коммутации сопоставимого по качеству уровня, который был подтвержден в рамках тестирования.

«Мы пришли к соглашению, которое предполагает предоставление нашей коммутации по специальной цене заказчикам СХД “Аэродиск” как полностью совместимых и протестированных решений. Реализуется принцип “единого окна” с предпродажной подготовкой и дальнейшей поддержкой из одного источника», — сказал Артём Гусев, исполнительный директор компании Sofinet.

По его словам, дальнейшие цели сотрудничества сторон – расширение объемов продаж комбинированных решений, разработка новых коммутационных решений Sofinet, учитывающих специфику работы всех линеек СХД «Аэродиска», а также потребности клиентов и особенности их ИТ-ландшафта.

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В линейках коммутаторов Sofinet реализована поддержка сетевых технологий и функций уровня L3, включая протоколы RIP, OSPF, BGP, PIM, а также VXLAN и EVPN (в коммутаторах уровня ЦОД). Доступные скорости коммутации составляют 100 Гб/с, что важно для корпоративных клиентов, которые обрабатывают большие объемы информации.

Такой охват функциональности оборудования Sofinet соответствует идеологии «Аэродиска» — за счет возможностей масштабирования создавать решения для самых требовательных заказчиков как в СМБ, так и в корпоративном сегменте.

«На следующих этапах совместной работы мы реализуем дополнительные уровни информационной безопасности и защиты инфраструктуры, а также соответствие требованиям отказоустойчивости СХД, завязанных на качестве сетевой составляющей. Ориентиром в плане работы с Sofinet можно назвать решения типа Vblock, то есть преднастроенные программно-аппаратные комплексы, созданные в результате тесного сотрудничества ведущих вендоров», — сказал генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

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