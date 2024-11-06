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Sofinet Софинет
SOFINET – российский разработчик и поставщик сетевого оборудования для построения мультисервисных сетей корпоративного уровня, включая коммутаторы ядра, коммутаторы доступа, коммутаторы ЦОД и оптические модули.
СОБЫТИЯ
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Sofinet и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3867 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5411 1
|Гусев Артём 2 2
|Молокин Аркадий 8 1
|Володкович Вячеслав 104 1
|Гончаров Алексей 14 1
|Ачкасов Евгений 45 1
|Куликов Григорий 7 1
|Мамлеев Илья 6 1
|Савин Олег 4 1
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