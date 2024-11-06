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Sofinet Софинет

Sofinet - Софинет

SOFINET – российский разработчик и поставщик сетевого оборудования для построения мультисервисных сетей корпоративного уровня, включая коммутаторы ядра, коммутаторы доступа, коммутаторы ЦОД и оптические модули.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.11.2024 Группа компаний X-Com продлевает партнерство с поставщиком сетевого оборудования Sofinet 1
05.06.2024 Merlion – официальный дистрибьютор Sofinet 1
07.11.2023 Илья Мамлеев, «Импульс Телеком»: Одним параллельным импортом проблемы не решить 1
27.10.2023 «Аэродиск» и Sofinet запускают технологическое партнерство 1
31.07.2023 X-Com расширила портфель российских сетевых решений 1
26.06.2023 Softline объявил о партнерстве с компанией Sofinet 1
17.05.2023 OCS начинает продвижение сетевого оборудования Sofinet 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Sofinet и организации, системы, технологии, персоны:

X-Com - Икс ком 188 3
Softline - Софтлайн 3714 2
Yealink Network Technology 85 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 204 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 982 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1076 2
Geckotouch - Т-Гекко 4 1
Акметех - Акметрон 2 1
NovaStar 5 1
Netcraze - Неткрейз - Кинетик 5 1
ЭР-Телеком Холдинг - Эр-Техно - Р-Техно 18 1
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OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 546 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 699 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 780 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1133 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 103 1
Qtech - Кьютэк 199 1
Merlion - Ippon 53 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 627 1
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 42 1
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 73 1
G&G 9 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 44 1
Стабтех - Сайбер электро - Cyber electro 25 1
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 55 1
Remer Production Group - Ремер Производственная Группа 5 1
Импульс Телеком - Атри-Групп 16 1
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2394 3
Импульс Телеком - MlaxLink SFP-модули 4 1
AKVIS - AliveColors 9 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 358 1
Auvix Booco Convis - Системы Буко 5 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 236 1
ZyXEL Keenetic 50 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 192 1
VCE Vblock Systems - VCE Vblock Powered Solution - VCE Vblock Infrastructure Platforms 31 1
X-Com - Xcom-Shop 12 1
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Молокин Аркадий 8 1
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Ачкасов Евгений 45 1
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