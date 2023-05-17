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Телеком Ритейл Дистрибуция
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OCS начинает продвижение сетевого оборудования Sofinet

OCS Distribution, отечественный ИТ-дистрибьютор, пополнил портфель сетевого оборудования продукцией российской компании Sofinet.

Sofinet — российский разработчик и производитель сетевого оборудования для построения корпоративных сетей. Продукция компании предназначена для использования в госсекторе, промышленности, здравоохранении, ритейле, строительной, нефтегазовой и других отраслях.

Производитель осуществляет свою деятельность по двухуровневой модели продаж и предлагает специальные возможности в рамках партнерской программы.

Разработанные с учетом современных потребностей к построению мультисервисных сетей и специфики российского рынка решения Sofinet обеспечивают высокий уровень надежности, производительности и безопасности для всех устройств, приложений и пользователей.

Партнерам OCS будет доступна линейка решений Sofinet: коммутаторы доступа; коммутаторы ядра; коммутаторы ЦОДов; промышленные коммутаторы; оптические модули и др.

Благодаря сотрудничеству с компанией Sofinet дистрибьютор расширит предложение сетевых решений российских производителей, а партнеры OCS получат доступ к сервису и смогут предложить заказчикам интегрированные решения.

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Продвижением продукции Sofinet займется департамент систем связи и телекоммуникаций. Специалисты OCS готовы провести консультации по оборудованию компании и оказать помощь на этапе пресейл-активностей.

Для партнеров OCS доступна демолаборатория и возможность проведения пилотных проектов с использованием корпоративных решений Sofinet.

На складе OCS продукция Sofinet появится в мае 2023 г.

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